Por qué fortalecer los glúteos puede marcar la diferencia en la salud y la independencia al envejecer

La fortaleza de los glúteos incide directamente en la longevidad y la calidad de vida en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria, los glúteos intervienen de manera decisiva en movimientos tan simples como caminar, levantarse o subir escaleras. A pesar de su relevancia, el sedentarismo y la falta de ejercicio provocan que este grupo muscular pierda fuerza con el tiempo.

La importancia de unos glúteos fuertes trasciende la estética: su correcta activación es esencial para la estabilidad, el equilibrio y la funcionalidad corporal, factores que inciden directamente en la longevidad y la calidad de vida, según la revista GQ y la Universidad de Harvard.

El grupo muscular de los glúteos, compuesto por el glúteo mayor, el medio y el menor, cumple funciones esenciales en el movimiento y la postura. El glúteo mayor es el músculo más grande del cuerpo humano y es clave para la extensión y rotación externa de la cadera.

El glúteo medio estabiliza la pelvis y permite la abducción de la cadera, mientras que el glúteo menor aporta precisión y estabilidad. Según la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), estos músculos son esenciales para la movilidad y la postura.

Estudios internacionales, como los publicados en The Lancet y BMC Musculoskeletal Disorders, evidencian que una musculatura glútea fuerte reduce hasta un 30% el riesgo de caídas y protege la autonomía en la adultez mayor. Además, glúteos fortalecidos distribuyen la carga corporal y previenen dolores en la zona lumbar y las rodillas, según la Clínica Mayo.

Glúteos y longevidad: impacto en la salud y la autonomía

La longevidad y la calidad de vida en la adultez dependen en parte del estado de la musculatura glútea. La fortaleza de estos músculos favorece la estabilidad al caminar, disminuye el riesgo de caídas y fracturas, y facilita la autonomía física.

Unos glúteos fuertes favorecen la estabilidad al caminar y reducen hasta un 30% el riesgo de caídas, según The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad de Harvard, la prevención de la sarcopenia —la pérdida de masa muscular asociada a la edad— es clave para un envejecimiento saludable, y los ejercicios de fuerza enfocados en los glúteos son una herramienta eficaz para combatir este proceso.

La llamada “amnesia glútea” aparece cuando los glúteos dejan de activarse correctamente debido al sedentarismo o a largos periodos de inactividad, una situación frecuente en quienes permanecen sentados por muchas horas. Esto puede manifestarse con molestias al levantarse, dolor en la espalda baja y rigidez en caderas y rodillas.

El tamaño o la forma de los glúteos no siempre reflejan su fuerza: señales como el balanceo excesivo de las caderas al caminar, dificultad para incorporarse, encorvarse o sentir dolor en la zona lumbar, caderas o rodillas pueden indicar debilidad muscular. GQ advierte que, en estos casos, otros grupos musculares tratan de compensar la carencia, lo que aumenta el riesgo de lesiones y molestias adicionales.

El sedentarismo y la inactividad prolongada provocan amnesia glútea y aumentan el riesgo de lesiones articulares (Freepik)

La falta de activación de los glúteos produce una cadena de compensaciones que altera la marcha, incrementa el riesgo de caídas y puede derivar en problemas articulares crónicos. The Lancet y la AAOS coinciden en que el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo para la debilidad glútea en adultos y adultos mayores.

Estrategias y ejercicios para fortalecer los glúteos

La prevención y el tratamiento de la debilidad glútea requieren incorporar rutinas específicas y mantener una vida activa. La revista GQ, la Universidad de Harvard y la Clínica Mayo recomiendan ejercicios como sentadillas, peso muerto, puentes de glúteos y abducciones de cadera, que activan y fortalecen el grupo muscular de manera integral.

Además, alternar posiciones a lo largo del día, realizar pausas activas y caminar regularmente son medidas simples y eficaces para contrarrestar los efectos del sedentarismo.

Unos glúteos fuertes favorecen la estabilidad al caminar y reducen hasta un 30% el riesgo de caídas, según The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular, especialmente los ejercicios de fuerza y propiocepción, resulta fundamental para mantener la funcionalidad de los glúteos. Adoptar estos hábitos desde la adultez contribuye a reducir el riesgo de caídas, mejora la postura y facilita una vida independiente en la vejez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para preservar la salud muscular y articular en adultos.

Evitar períodos prolongados de inactividad y adaptar los movimientos físicos a cada etapa de la vida permite enfrentar los desafíos cotidianos con mayor equilibrio y fuerza, mejorando la calidad de vida y promoviendo un envejecimiento autónomo, según la información de la revista GQ, la Universidad de Harvard y la AAOS.