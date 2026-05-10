Zelensky envió un mensaje a Putin por medio de Eslovaquia y dijo estar dispuesto a una reunión “en cualquier formato”

Russian President Vladimir Putin and Slovak Prime Minister Robert Fico attend a meeting in Moscow, Russia May 9, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, afirmó el sábado, tras reunirse en Moscú con el presidente ruso Vladímir Putin, que le envió la disposición del mandatario ucraniano Volodimir Zelensky a mantener un encuentro cara a cara o por cualquier tipo de medio para alcanzar un acuerdo de paz duradero tras más de cuatro años de guerra.

“(Zelensky) Está dispuesto a un encuentro con Vladímir Putin en cualquier formato”, declaró Fico en un video grabado desde el avión oficial de regreso a Eslovaquia. El intención transmitida al líder del Kremlin surge luego de las celebraciones en la capital de Rusia por el Día de la Victoria, el cual marca el triunfo de la URSS en la Segunda Guerra Mundial.

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Fico se convirtió en el único mandatario de la Unión Europea en asistir al festejo de la Plaza Roja, austero en la edición de este año, y rendir homenaje ante el monumento al soldado desconocido.

El jefe de Gobierno eslovaco relató que obtuvo el mensaje de Zelensky durante la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada el lunes en Ereván. El dirigente político, al frente de uno de los gobiernos más eurocríticos y cercanos a Moscú de la UE, aprovechó para criticar la política exterior consensuada por sus socios comunitarios hacia Rusia.

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“Una vez más se ha demostrado que es un error inmenso no tener un diálogo político con la parte rusa: si de la UE sólo llegan sanciones, esto lleva a una mayor autosuficiencia de Rusia en numerosas esferas. De la UE sólo llegan préstamos de guerra y apoyo a la guerra, algo en lo que no participamos”, sostuvo Fico.

Zelensky agradeció a Fico el apoyo de Eslovaquia a las aspiraciones europeístas de Ucrania (Europa Press)

Putin expresó hoy su disposición a concretar una reunión con el presidente de Ucrania, aunque condicionó el encuentro a la consecución de un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz con alcance a largo plazo. “Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo”, afirmó Putin.

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El mandatario ruso también señaló que la invasión “se acerca a su fin”, aunque advirtió que sigue siendo un asunto serio. Además, criticó a los países occidentales por su apoyo a Kiev y sostuvo que intensificaron la confrontación con Rusia, que “continúa hasta hoy”.

Por su parte, Zelensky afirmó que Ucrania celebró el Día de Europa con la convicción de ser ya una parte “inseparable” de la familia europea y de contar con el apoyo del bloque desde el inicio de la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022. A su vez, advirtió que el Ejército ruso de Vladimir Putin “no logrará” dividir a los aliados de Ucrania.

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“Hoy es el Día de Europa. Y Ucrania lo celebra no de manera formal ni con eslóganes, sino plenamente consciente de que ya somos una parte inseparable de la familia europea”, expresó y agregó: “Estamos defendiendo Ucrania, nuestra independencia, nuestro futuro; y al hacerlo, en Ucrania estamos defendiendo nuestra Europa. Una Europa de la que Ucrania ha formado y seguirá formando parte”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (centro izq.), en una reunión con altos mandos militares de Ucrania (Europa Press)

Zelensky destacó que, desde el inicio de la invasión a gran escala, Europa estuvo del lado de Ucrania, no por caridad, sino como una decisión de “estar del lado de los valientes y los fuertes, de los ucranianos que luchan hoy por la paz y por una verdadera protección contra la tiranía, no sólo para ellos mismos, sino para todo el continente”.

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“Ineludiblemente defenderemos nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestro derecho a elegir libremente nuestro futuro: un futuro en Europa”, concluyó el presidente ucraniano.

Moscú lanzó un nuevo ataque con un misil balístico y drones contra Ucrania, dos de las regiones ucranianas más importantes para Kiev en el frente de la guerra, y violó el alto el fuego el sábado por la madrugada al que se comprometió horas antes con el presidente estadounidense Donald Trump.

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Kiev y Moscú acordaron una tregua de tres días, del 9 al 11 de mayo. La pausa incluirá un intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando, hasta el momento no realizada.

(Con información de EFE)

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