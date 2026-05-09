Cómo es la exigente rutina física y alimenticia de los jugadores de la NBA para soportar una temporada completa

La rutina diaria de Josh Hart en los New York Knicks incluye entrenamiento físico intenso y ajustes nutricionales para afrontar la exigente temporada de la NBA (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La rutina diaria de Josh Hart en los New York Knicks combina un compromiso físico intenso, ajustes constantes de hábitos y un consumo elevado de cafeína para responder a la exigente temporada de la NBA. El propio jugador comparte cómo escucha las señales de su cuerpo y adapta su régimen, tanto dentro como fuera de la cancha, según describe en una entrevista con GQ.

Durante la temporada, Josh Hart despierta con dolor muscular y centra cada día en fortalecer sus tendones, planificar sus comidas y priorizar el descanso en días libres. El escolta recurre a entrenamientos de gimnasio, modifica su alimentación y ajusta su consumo de cafeína —de 400 a 500 miligramos antes de cada partido— para mantener el nivel competitivo que exige la NBA.

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Por las noches, equilibra la disciplina nutricional con momentos de placer, alternando entre “cheat meals” y platillos preparados por su chef personal.

“Me despierto extremadamente adolorido”, admite Hart al describir el desgaste físico tras los partidos. “Donde más lo siento es en las rodillas. Por eso me enfoco en la prensa de piernas, extensiones y ejercicios para los tendones rotulianos y de Aquiles. Ese tipo de cosas realmente ayudan”, detalla.

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Josh Hart prioriza el fortalecimiento de tendones y la planificación de comidas para contrarrestar el dolor muscular habitual tras los partidos (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

La rutina varía en los días de descanso. “Intento lanzar algunos tiros, aunque sean sencillos. Pero procuro no exigirme demasiado y descansar lo máximo posible”, explica Hart, destacando que alternar actividad y recuperación es esencial para soportar el calendario, especialmente en los playoffs, según destaca GQ.

Evolución de la alimentación profesional de Josh Hart

Al principio de su carrera en la NBA, Hart no prestaba atención especial a la alimentación. “Cuando llegué tenía 22 años y realmente no me preocupaba mucho por el tema de la salud. Hacía pedidos de comida sin pensar demasiado”, reconoce.

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El cambio se produjo tras mudarse a Nueva Orleans, cuando contrató un chef y empezó a interesarse más en la nutrición. “Ya no era solo comida rápida; comencé a planificar mejor mis comidas”, recuerda el escolta.

Sus opciones pasaron de restaurantes informales como Chipotle o bowls de arroz a un menú más estructurado: “Normalmente desayuno huevos revueltos u omelet, avena y fruta. El almuerzo suele ser un bowl mediterráneo o pescado a la plancha con arroz blanco y verduras”.

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Durante la temporada, Hart suele preferir la cocina caribeña y mariscos en ciudades como Los Ángeles o Portland, según cuenta a GQ.

Tecnología y percepción personal del rendimiento físico

Josh Hart optó por dejar los monitores de actividad para volver a confiar en las sensaciones físicas propias, según sus declaraciones (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

A la par de los avances tecnológicos y la integración de métricas deportivas en la NBA, Hart ha ajustado su enfoque sobre el análisis de sus propios datos. “Antes no existía tanto control, pero es impresionante ver la evolución de las métricas y los análisis desde 2017 hasta ahora”, señala.

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En sus primeros años, utilizó dispositivos como WHOOP o Oura, pero finalmente decidió prescindir de ellos. “Quise empezar a escuchar a mi cuerpo. Hay días en que sientes que has dormido y recuperado bien, pero el dispositivo marca solo un 33% de recuperación. Eso puede confundirte”, narra.

Ahora, prefiere tomar las métricas solo como referencia: “Como decía el coach Jay Wright, esos números son como un poste para un borracho: pueden sostenerte, pero no te llevan a casa”.

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La rutina previa de Hart y el consumo de cafeína en la NBA

La preparación de Hart antes de cada partido incluye una dosis significativa de cafeína. “Siempre tomo un café con leche y luego una lata de C4 antes del partido. El café se volvió esencial, sobre todo desde que soy padre”, comenta Hart en GQ. Asimismo, ha dejado de consumir gaseosas y ahora opta por bebidas que potencian su estado físico.

“El nivel de cafeína que consumo antes de jugar varía entre 400 y 500 miligramos. Cuando siento ese cosquilleo, sé que ya estoy listo para salir a la cancha”, describe Hart. En sus comidas previas, opta por alimentos ligeros como mantequilla de cacahuate con mermelada, algunas golosinas o palomitas.

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Hart destaca el consumo diario de café como esencial en su preparación física desde que es padre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vida familiar y equilibrio fuera de la cancha

La familia ocupa un lugar central en el modo en que el escolta gestiona el cansancio y la recuperación. “Tener hijos definitivamente afecta mi sueño. Afortunadamente contamos con una niñera nocturna que nos ayuda bastante, pero si los niños están enfermos o necesitan algo, mi esposa los lleva a la cama y ahí sí el descanso desaparece”, relata Hart a GQ.

Aunque el apoyo familiar y doméstico es fundamental para sobrellevar la exigente temporada, reconoce que los horarios de descanso cambian cuando los compromisos familiares alteran la rutina.

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Los rituales postpartido y la cultura del vino

Después de cada partido, Hart busca un equilibrio entre disciplina y disfrute. “Tras una victoria me permito una buena comida libre. Si perdemos, ahogo las penas con ese mismo antojo y algo de vino”, cuenta. En Nueva York, su chef se encarga de la cena tras los partidos.

El futbolista Hart revela que, tras cada victoria, se recompensa con una comida libre para celebrar el desempeño en la cancha (Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images)

Los horarios nocturnos forman parte del estilo de vida NBA. “Después de un partido a las 19:30, salgo de la arena a eso de las 22:15 y llego a casa casi a las 23:15”, relata.

Además, Hart menciona que su relación con el mundo del vino se fortaleció durante etapas en otros equipos, gracias a la influencia de compañeros como LeBron James, Rajon Rondo y JJ Redick.

Cambios de hábitos: jóvenes y veteranos en la NBA

Con el paso de los años, Josh Hart observa diferencias claras entre los hábitos de jugadores jóvenes y veteranos. “Muchos jóvenes siguen alimentándose con comida rápida como McDonald’s o Taco Bell”, señala, sugiriendo que la conciencia sobre la nutrición suele consolidarse hacia el cuarto año, al acercarse a los veintitantos, cuando el nivel de exigencia lleva a buscar hábitos más saludables.

Mientras los más jóvenes buscan soluciones fáciles y económicas, el aprendizaje sobre nutrición y cuidado personal marca una diferencia con la experiencia y madurez en la NBA. Los hábitos de alimentación sólida y bienestar definen la transición de los debutantes hacia una carrera prolongada y responsable.