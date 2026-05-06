6 ideas erróneas sobre caminar y cómo ajustar los pasos diarios para mejorar la salud

La importancia de caminar va más allá del simple movimiento y tiene un impacto profundo en la salud general y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar parece una actividad simple, casi automática, pero su impacto en la salud humana resulta mucho más profundo de lo que se suele creer. Lejos de ser solo una forma básica de movimiento, influye en múltiples sistemas del cuerpo y determina en gran medida la calidad de vida a largo plazo.

En un contexto donde predominan los estilos de vida sedentarios, recuperar el hábito de caminar adquiere una relevancia creciente. Sin embargo, alrededor de esta práctica cotidiana circulan numerosas ideas erróneas que condicionan la forma en que las personas se relacionan con el movimiento.

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Desde la famosa meta de los 10.000 pasos hasta el temor de caminar con dolor, varios de estos conceptos carecen de base científica o están mal interpretados. La quiropráctica Courtney Conley, especialista en marcha y salud del pie, abordó estos puntos y propuso una mirada más precisa sobre cómo caminar de manera efectiva en diálogo con The Times.

1) El mito de los 10.000 pasos diarios

Uno de los conceptos más instalados es la necesidad de alcanzar los 10.000 pasos al día. Según Conley, esta cifra no surge de evidencia científica, sino de una campaña de marketing vinculada a los Juegos Olímpicos de Japón en los años 60.

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Caminar entre 3.500 y 8.500 pasos diarios ofrece beneficios comprobados para la salud, sin necesidad de alcanzar el umbral de los 10.000 pasos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió que este objetivo puede resultar desmotivador para muchas personas. En cambio, señaló que caminar entre 3.500 y 8.500 pasos diarios ya ofrece beneficios para la salud. Explicó que realizar entre 2.000 y 2.500 pasos al día equivale apenas a moverse y añadió que cualquier nivel de actividad superior a ese resulta preferible.

El enfoque recomendado consiste en aumentar progresivamente el nivel de actividad, partiendo de caminatas breves. Una caminata de diez minutos puede sumar aproximadamente 1.000 pasos.

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2) La velocidad también cuenta

Otro error frecuente consiste en enfocarse únicamente en la cantidad de pasos sin considerar la intensidad. Conley subrayó que la velocidad al caminar funciona como indicador de salud general.

La velocidad al caminar, con ritmos de 120 a 130 pasos por minuto, se asocia con una mejor salud cardiovascular y cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“80 o 100 pasos por minuto es un paseo tranquilo; entre 120 y 130 pasos por minuto se relaciona con una mejor salud”, afirmó. Este ritmo más elevado implica un esfuerzo cardiovascular mayor y se asocia con mejores resultados a largo plazo. Además, advirtió que una marcha lenta o en deterioro puede vincularse con problemas cardíacos o deterioro cognitivo.

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3) Caminar con dolor de espalda

Existe la creencia de que el dolor lumbar obliga a evitar el movimiento. Conley sostuvo lo contrario y recomendó incorporar caminatas incluso en presencia de molestias.

“Si tienen dolor lumbar, salgan a caminar. Debería figurar en la receta de todos los médicos”, aseguró a The Times. El movimiento contribuye a reducir la inflamación y favorece la producción de BDNF, una sustancia que, según explicó, “es como un fertilizante para las células cerebrales”.

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Mantener la actividad física, incluso con dolor lumbar, ayuda a reducir la inflamación y favorece la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

También mencionó que registrar la cantidad de pasos junto con los niveles de dolor permite identificar patrones. “Su dolor siempre era peor los días en que se movía menos”, relató sobre un caso clínico.

4) Caminar no sustituye el entrenamiento de fuerza

Otro de los mitos apunta a considerar que caminar resulta suficiente como única forma de ejercicio. La quiropráctica advirtió que la fuerza muscular cumple un papel clave en la calidad de la marcha.

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“Cuando se pierde fuerza en la pantorrilla, caminar se vuelve difícil porque no se tiene la fuerza suficiente para impulsarse con el pie”, explicó. La debilidad en esta zona puede provocar una reducción en la velocidad al caminar.

El fortalecimiento muscular, especialmente en las pantorrillas, es clave para mejorar la marcha y evitar limitaciones al caminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejercicios recomendados se encuentran las elevaciones de pantorrillas, que fortalecen pies y tobillos y mejoran la estabilidad.

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5) Los pies planos no son un problema

Durante años, los pies planos se asociaron con mayor riesgo de lesiones. Sin embargo, la evidencia actual contradice esta idea. Conley señaló que no existe una relación directa entre la forma del arco plantar y la aparición de problemas musculoesqueléticos.

“Por lo tanto, no hay que demonizar los pies planos. Es una muestra de la buena función del pie”, afirmó al medio británico. La clave no radica en la forma, sino en la fuerza del pie.

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Los pies planos no aumentan el riesgo de lesiones si el pie tiene la fuerza adecuada; la función y fuerza son más importantes que la forma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aclaró que las complicaciones aparecen cuando el pie plano es débil, lo que puede generar sobrecarga en tendones y fascia plantar. En este sentido, destacó la importancia del dedo gordo, fundamental para la estabilidad.

6) Dolor de rodillas o caderas: moverse sigue siendo clave

El último mito se relaciona con evitar caminar ante molestias articulares. Conley sostuvo que la actividad, acompañada de fortalecimiento muscular, contribuye a reducir el dolor.

“Caminar libera endorfinas en el cuerpo, que actúan como analgésicos naturales”, explicó a The Times. Estas sustancias también mejoran el estado de ánimo y el descanso.

Entre las estrategias sugeridas se incluyen caminar hacia atrás, una técnica que activa los cuádriceps y reduce la carga sobre la rodilla. También menciona la marcha nórdica, que aporta estabilidad adicional mediante el uso de bastones.