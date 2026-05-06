Reducir las siestas diurnas podría asociarse con menor riesgo de mortalidad, según un estudio científico

Reducir la siesta diurna frecuente o prolongada podría asociarse con un menor riesgo de mortalidad en adultos mayores, según un estudio en Illinois (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la siesta diurna frecuente o prolongada podría asociarse con un menor riesgo de mortalidad en adultos mayores, según un extenso estudio realizado en Illinois, Estados Unidos. Investigadores de la Universidad Rush de Chicago analizaron durante 19 años los patrones de sueño y las causas de muerte en más de 1.300 personas mayores de 56 años, con una edad media de 81, empleando dispositivos para medir la duración, frecuencia y horario de las siestas.

El seguimiento reveló que los adultos que dormían siestas largas, frecuentes o a primera hora de la mañana presentaron tasas de mortalidad más altas al cabo de casi dos décadas, en comparación con quienes tomaban siestas breves o esporádicas. Los autores enfatizan que la relación observada no es causal: estos hábitos pueden ser señales de enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas, más que una causa directa del aumento de muertes.

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La investigación analizó siestas diurnas, definidas como episodios de sueño entre las 9 y las 19 horas. Los datos mostraron que las siestas regulares y prolongadas exceden la simple compensación por una noche de mal descanso y podrían señalar alteraciones en los ritmos biológicos, como la desincronización circadiana, o reflejar problemas cardiovasculares que afectan la vitalidad diurna, explicó la doctora Yue Leng, de la Universidad de California.

¿Qué relación hay entre la siesta diurna y la mortalidad?

El estudio no prueba que dormir siestas largas cause un mayor riesgo de muerte, pero sí identifica una asociación estadística relevante. Los especialistas advierten que los patrones de siestas largas o frecuentes pueden indicar la presencia de trastornos subyacentes como hipertensión, obesidad o diabetes, condiciones que incrementan el riesgo cardiovascular y pueden pasar inadvertidas. Dormir durante el día más de lo habitual podría ser una respuesta fisiológica frente a un estrés cardiovascular no diagnosticado.

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La alteración de los ciclos circadianos por siestas excesivas afecta la alerta diurna y el metabolismo, según The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de siestas también puede asociarse a la alteración de los ciclos circadianos, afectando el nivel de alerta durante el día. De acuerdo con la revista médica The Lancet, una adecuada sincronización circadiana es esencial para regular el metabolismo y la función cardiovascular.

Expertos como la cardióloga estadounidense Susan Redline coinciden en que la calidad del sueño nocturno sigue siendo fundamental para la salud cardíaca. Dormir entre siete y nueve horas por noche permite que el organismo repare los vasos sanguíneos y regule la presión arterial. Por el contrario, la falta de sueño se relaciona con mayores tasas de obesidad, hipertensión y alteraciones metabólicas.

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La Asociación Americana del Corazón ha incorporado la calidad del sueño nocturno entre los ocho componentes esenciales para una vida saludable. Su función en la regulación de la presión arterial, el peso corporal y otros parámetros cardiometabólicos subraya la importancia de mantener hábitos de descanso adecuados a cualquier edad.

Consejos médicos y advertencias sobre la siesta diurna

Los especialistas indican que las siestas ocasionales y breves suelen ser inocuas, pero si la necesidad de dormir de día se vuelve una rutina prolongada o anticipada, es recomendable consultar con un profesional de la salud. Cambios recientes en la duración, frecuencia u horario de las siestas, especialmente si aparecen acompañados de fatiga diurna, deben motivar una evaluación médica.

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Dormir entre siete y nueve horas por noche sigue siendo clave para una buena salud cardiovascular y metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor David Gozal, referente en medicina del sueño de la Universidad de Missouri, sugiere que las consultas médicas incluyan preguntas sobre los patrones de siesta, ya que pueden revelar afecciones cardiovasculares o metabólicas no diagnosticadas. Dormir una siesta poco después de levantarse es un signo de alerta que debe ser investigado.

También es fundamental revisar la calidad del sueño nocturno, la medicación y la salud general, pues todos estos factores influyen en la necesidad de dormir durante el día. En algunos casos, la siesta excesiva puede ser consecuencia de un síndrome de apnea del sueño no tratado, condición asociada a un mayor riesgo cardiovascular.

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Limitaciones del estudio y recomendaciones generales

Aunque el estudio fue sólido en metodología y duración, los autores piden cautela. La muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres blancas y excluyó a quienes rara vez dormían siesta, de modo que los datos no representan a toda la población de adultos mayores, especialmente a otros grupos étnicos o con estilos de vida diferentes.

La recomendación general de la comunidad médica es mantener un sueño nocturno reparador de entre siete y nueve horas, junto con una alimentación equilibrada y actividad física regular. La calidad del descanso sigue siendo una herramienta esencial para envejecer con salud y limitar el riesgo de enfermedades crónicas.

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Mantener una alimentación equilibrada contribuye a lograr un sueño nocturno restaurador y duradero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, aunque se ha detectado una relación estadística entre las siestas diurnas y el riesgo de mortalidad, los mecanismos biológicos exactos detrás de esta asociación todavía no se comprenden. Estos hallazgos abren nuevas vías de investigación para comprender cómo el sueño diurno puede reflejar o influir en la salud cardiovascular y metabólica del adulto mayor.