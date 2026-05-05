5 valores que alertan sobre el riesgo cardíaco, según expertos de Harvard

Monitorear las cinco cifras clave de salud cardíaca permite prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares, según Harvard Medical School (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar y monitorear las cinco cifras esenciales para la salud cardíaca puede marcar una diferencia significativa en la prevención de infartos y accidentes cerebrovasculares, según la Harvard Medical School. La evaluación periódica de estos parámetros y su control dentro de los rangos recomendados permite reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que continúa siendo la principal causa de mortalidad en el mundo.

La institución subraya que la atención a estos indicadores constituye una estrategia eficaz para fortalecer la protección cardiovascular tanto a nivel individual como poblacional.

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Controlar estos valores permite valorar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular con mayor precisión, según la Harvard Medical School. Mantener los parámetros dentro de los valores ideales contribuye a disminuir la probabilidad de complicaciones cardiovasculares graves y facilita la adopción de medidas preventivas efectivas.

Un informe reciente de la Harvard Medical School, revisado porHoward E. LeWine, médico jefe de la institución, yJulie Corliss, editora ejecutiva de la publicación especializada Harvard Heart Letter, indica que estos cinco indicadores sirven como referencia general, aunque los valores óptimos pueden variar en función de la edad, los antecedentes médicos y las condiciones individuales de cada paciente.

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¿Cuáles son los cinco valores claves para la salud cardíaca?

Controlar estos valores permite valorar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular con mayor precisió (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Harvard Medical School, los cinco parámetros esenciales y sus valores recomendados son:

Presión arterial: inferior a 120/80 mm Hg. Este valor mide la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales durante la contracción y relajación del corazón. Una presión elevada favorece el daño vascular y la acumulación de placa, lo que incrementa el riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Se recomienda una dieta rica en potasio—presente en frutas y verduras—, reducir el consumo de sal y alcohol, mantener un peso corporal estable y realizar actividad física regular. Colesterol LDL: menor a 70 mg/dL. Conocido como “colesterol malo”, el LDL puede acumularse en las paredes arteriales y ser absorbido por los glóbulos blancos, lo que contribuye al desarrollo de la aterosclerosis, un proceso central en las enfermedades cardíacas. Limitar grasas saturadas de carnes, lácteos y huevos, y priorizar grasas saludables como las de frutos secos, semillas y aceites vegetales, ayuda a mantener este valor bajo control. Triglicéridos: por debajo de 150 mg/dL. Los triglicéridos son la forma más común de grasa en la sangre y sus niveles elevados se vinculan con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Para mantenerlos en el rango óptimo, se recomienda limitar grasas poco saludables, evitar azúcares añadidos y alcohol, e incorporar fuentes de ácido omega-3, como los pescados. Glucemia en ayunas: menor a 100 mg/dL. La glucosa elevada en ayunas daña las paredes de los vasos sanguíneos y favorece la adhesión del colesterol LDL, aumentando la formación de placas y coágulos. Es fundamental limitar bebidas azucaradas y productos elaborados con harinas refinadas, y priorizar cereales integrales y alimentos naturales. Circunferencia de la cintura: menor a la mitad de la estatura en centímetros, o bien menos de 88 cm en mujeres y 102 cm en hombres (35 y 40 pulgadas, respectivamente). Un perímetro abdominal aumentado indica exceso de grasa visceral, que incrementa la inflamación y acelera la aterosclerosis. Reducir la ingesta calórica, especialmente de productos ultraprocesados y azucarados, contribuye a disminuir la circunferencia abdominal y el riesgo cardiovascular.

La presión arterial inferior a 120/80 mm Hg protege contra infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares, recomienda Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para optimizar los valores cardíacos

Harvard Medical School destaca que el control de los cinco indicadores clave de salud cardiovascular es más efectivo cuando se adopta un enfoque integral del estilo de vida. Mantener un peso adecuado y una composición corporal saludable es fundamental, ya que la obesidad y el sobrepeso inciden negativamente en la presión arterial, la glucemia, los lípidos y la distribución de la grasa abdominal.

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Se recomienda una dieta basada principalmente en vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y fuentes de grasas saludables, limitando a su vez los alimentos ultraprocesados, las grasas saturadas, el azúcar añadido y el sodio. Incorporar pescado rico en ácidos grasos omega-3 al menos dos veces por semana puede contribuir a la reducción de triglicéridos y al equilibrio del perfil lipídico.

Expertos recomiendan una dieta rica en vegetales, realizar ejercicio y dormir bien para mejorar la salud cardiovascular

El ejercicio regular es otro pilar central. Realizar al menos treinta minutos diarios de actividad física moderada, como caminar rápido, nadar o andar en bicicleta, ayuda a controlar el peso, mejorar la sensibilidad a la insulina y mantener saludables los niveles de presión arterial, glucosa y lípidos. Para optimizar los resultados, se aconseja combinar ejercicios aeróbicos con entrenamiento de fuerza.

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El descanso de calidad también influye en la salud cardíaca. Dormir entre siete y ocho horas por noche favorece la regulación metabólica y hormonal, mientras que la gestión del estrés mediante técnicas de relajación, meditación o apoyo psicológico ayuda a evitar desequilibrios que afectan el sistema cardiovascular.

Además de estas medidas, la Harvard Medical School sugiere realizar controles médicos regulares para monitorear cada uno de los valores y detectar de forma temprana cualquier desvío. Adoptar estos hábitos y monitorear las cinco cifras principales constituye una herramienta eficaz para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

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