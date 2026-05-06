Crimen y Justicia

Casi once años después cayó el último acusado de matar a Maximiliano Bianchi

El joven de 20 años fue asesinado en julio de 2015 en Morón. El sospechoso fue capturado mientras trabajaba en una gomería de Ituzaingó por la División Homicidios de la PFA, con una causa a cargo del fiscal Patricio Ventricelli. Tuvo varios trabajos en blanco a pesar de la recompensa en su contra

Guardar
MAXIMILIANO BIANCHI ASESINATO
Maximiliano Bianchi, la víctima

Maximiliano Bianchi fue asesinado el 11 de julio de 2015 en la Plaza Alsina de Villa Sarmiento, jurisdicción de Morón. Hijo de un comisario retirado de la Federal, técnico electromecánico, había cobrado su primer sueldo días antes. Entonces, decidió festejarlo. Salió con un grupo de amigos al viejo Showcenter de Haedo. Luego, abordó su auto, un Volkswagen Gol Trend, y se dirigió a la Plaza Alsina, para seguir la noche.

Llegó allí con sus amigos poco después de la medianoche. Un grupo de delincuentes que descendió de un Chevrolet Onix los sorprendieron para robarles. Les exigieron dinero a Bianchi y a sus amigos, lo que tuvieran. Finalmente, el técnico electromecánico fue ejecutado de un tiro en la nuca. Tenía 20 años.

PUBLICIDAD

Los delincuentes escaparon a Fuerte Apache tras matar a Maximiliano; la Policía Bonaerense los cruzó, se enfrentaron a tiros. Roberto, el padre de Maximiliano, encabezó marchas junto a su hija Vanina, reclamó por justicia y seguridad.

Varios sospechosos fueron detenidos en los meses posteriores, tres mayores de edad y un menor. Con el tiempo, fueron condenados. El Tribunal Oral Criminal N.º 2 de Morón les dictó penas de 15 años a los mayores en abril de 2018, en un juicio abreviado. Un año antes, el menor, de edad punible, el supuesto autor del disparo, había recibido otros diez años de cárcel.

PUBLICIDAD

El caso parecía cerrado. Sin embargo, quedaba un prófugo más. Ayer martes, casi once años después, ese prófugo cayó. Su indagatoria se espera en las próximas horas.

Vista trasera de un oficial de PFA con chaleco azul y letras amarillas. Un hombre con rostro oculto sentado en neumáticos; varios civiles y pilas de ruedas al fondo
Chazarreta en la gomería donde fue detenido por la Federal

El último acusado en la historia es Matías Norberto Chazarreta, un hombre de 35 años, con domicilio registrado en la zona de Caseros. Chazarreta fue capturado tras una minuciosa investigación de la División Homicidios de la Policía Federal, dirigida por el fiscal Patricio Ventricelli.

Chazarreta, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, fue capturado mientras trabajaba en una gomería de Ituzaingó. Un testigo del tiroteo en Fuerte Apache permitió a la Justicia marcarlo para pedir su captura. Sin embargo, Chazarreta evadió a las autoridades todos estos años. “Su nombre estuvo en la investigación desde el comienzo, pero no se lo encontraba”, asegura una fuente clave en el expediente.

Chazarreta en su histórica ficha de recompensa del Ministerio de Seguridad bonaerense
Chazarreta en su histórica ficha de recompensa del Ministerio de Seguridad bonaerense

Prófugo con trabajo en blanco: así encontraron a Chazarreta

El nuevo acusado -que se suma a los imputados ya condenados, como Leonel Hernán González, Luis Norberto Miño y Elías Pedro Álvarez- tuvo cuatro empleos en blanco en la última década según sus registros previsionales, el último en una metalúrgica porteña.

Irónicamente, el Ministerio de Seguridad bonaerense había emitido el 24 de noviembre de 2015 una recompensa de 50 mil pesos para quien lo entregara, poco más de cinco mil dólares al cambio ofical de aquel día. La recompensa es fácilmente hallable con una búsqueda online: la ficha incluye la foto de most wanted del presunto asesino de Maximiliano Bianchi. Así y todo, los investigadores a cargo del caso en aquel entonces no daban con su paradero, mientras Chazarreta conseguía un trabajo tras otro.

Entonces, ante la posibilidad de que la causa prescriba por el paso del tiempo, Ventricelli decidió convocar a la División Homicidios de la Federal, que ubicó al prófugo en la gomería donde trabajaba, ubicada sobre el Acceso Oeste. Rastrear a su entorno fue una de las claves que llevó a su arresto. Los detectives llegaron a su actual pareja: la comparación de fotos y perfiles de redes sociales llevó a identificar su domicilio.

Allí, se montó una vigilancia. Chazarreta salió en bicicleta. Vestía una campera: en su espalda estaba el nombre de la gomería donde trabajaba, y donde finalmente cayó.

Temas Relacionados

Maximiliano BianchiAsesinatoInseguridadPolicía FederalFiscal Patricio VentricelliMorónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayeron “Alma” y “Analía”, dos viudas negras que drogaron a un hombre y le desvalijaron su casa en Caballito

El hecho ocurrió en junio de 2024, luego de que la víctima fuera seducida por las asaltantes en un boliche de Constitución

Cayeron “Alma” y “Analía”, dos viudas negras que drogaron a un hombre y le desvalijaron su casa en Caballito

Un hombre con esquizofrenia fue brutalmente apuñalado en Mendoza y su esposo es el principal sospechoso

D. A. S. fue hallado con heridas de arma blanca en su vivienda. Su esposo, Armando Manuel P., quedó detenido por tentativa de homicidio agravado por el vínculo

Un hombre con esquizofrenia fue brutalmente apuñalado en Mendoza y su esposo es el principal sospechoso

Intentó matar a un hombre en una pelea callejera en Jujuy y fue condenado a seis años de prisión

Tdoo comenzó cuando el agresor insultó a la víctima, quien respondió al ataque y ambos se trenzaron en una riña. De un momento a otro, el ahora sentenciado apuñaló al hombre en el abdomen

Intentó matar a un hombre en una pelea callejera en Jujuy y fue condenado a seis años de prisión

Comienza el juicio por el crimen del hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un freezer en Córdoba

Fabián Ricardo Páez es el único acusado por homicidio criminis causa, tras el hallazgo del cuerpo congelado de Mario Albornoz en abril de 2024. De acuerdo con las pericias, lo mató a matillazos

Comienza el juicio por el crimen del hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un freezer en Córdoba

Ratificaron la prisión preventiva de uno de los acusados de ayudar a encubrir el femicidio de Erika Álvarez

A casi cuatro meses del crimen, los investigadores buscan determinar si hubo más involucrados en el hecho

Ratificaron la prisión preventiva de uno de los acusados de ayudar a encubrir el femicidio de Erika Álvarez

DEPORTES

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

La ácida crítica en España contra Julián Álvarez tras la eliminación del Atlético de Madrid: “No es un jugador de talla mundial”

Franco Colapinto logró su mejor posición en el “Power Ranking” de la F1 tras la carrera en Miami: “Estrella del fin de semana”

De spas de lujo en Portugal a mansiones en Londres: así viven los pilotos más famosos de la Fórmula 1

11 historias que definen a Carlos Griguol, el técnico que fue docente: del jeep que duró una semana a la práctica con las cabras

TELESHOW

El romántico mensaje de cumpleaños de José Chatruc a Sabrina Rojas: “¡Te amo, sos por escándalo la 1!”

El romántico mensaje de cumpleaños de José Chatruc a Sabrina Rojas: “¡Te amo, sos por escándalo la 1!”

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

Gimena Accardi contó la dura decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Conozco mis límites y lo que me duele”

El desgarrador llanto de Manuel en Gran Hermano al conocer la muerte de su perra, Ámbar: “Te voy a extrañar toda la vida”

Mauro Icardi, en medio de su guerra con Wanda Nara, vendió la “Casa de los Sueños”

INFOBAE AMÉRICA

El aumento de los combustibles impulsó la inflación en Uruguay, pero sigue por debajo del objetivo

El aumento de los combustibles impulsó la inflación en Uruguay, pero sigue por debajo del objetivo

Un pasajero del crucero MV Hondius fue hospitalizado en Suiza tras dar positivo por la cepa Andes de hantavirus

Marilyn Monroe, actriz estadounidense: “No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él”

Los gastos en viajes, yates y fiestas de Fernández Albín, el narco uruguayo condenado por tráfico de drogas y lavado

Uruguay decreta alerta roja por el frío y comienza a evacuar de manera obligatoria a quienes viven en la calle