Uruguay decreta alerta roja por el frío y comienza a evacuar de manera obligatoria a quienes viven en la calle

Alejandro Sánchez y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila (Presidencia)

Ante un pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) que advierte por bajas temperaturas y la formación de un ciclón extratropical, el gobierno de Yamandú Orsi definió adelantar el operativo para atender a quienes viven en la calle y decidió decretar una alerta roja. La aplicación de esta norma le da la potestad legal de trasladar incluso a quienes se niegan a hacerlo.

El mismo mecanismo había utilizado el gobierno el año pasado, luego de una seguidilla de muertes de personas que estaban a la intemperie.

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La Presidencia uruguaya informó este martes que se comenzará a evacuar en forma obligatoria a personas que viven en la calle hacia centros previstos en Montevideo, y en las localidades cercanas de La Paz y Las Piedras (departamentos de Canelones). En los restantes departamentos del país, serán las unidades militares las que coordinarán una respuesta con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El equipo del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay durante un conteo de la población que vive en la calle. (Foto: Mides).

“Comenzará a regir la alerta pública de nivel rojo, particularmente para las personas de mayor vulnerabilidad. Esto es: las personas en situación de calle”, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al encabezar esta conferencia de prensa.

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“¿Qué implica esto? Implica el mismo procedimiento del año anterior. La fuerza pública, la Policía Nacional, va a ser parte muy importante y sustantiva de este trabajo junto con los equipos del Mides”, dijo Sánchez.

“Para este gobierno, estar en la calle no es un derecho sino que requiere de políticas públicas más amplias”, señaló el secretario de Presidencia. La decisión fue tomada en conjunto con el presidente Orsi, quien se encontraba en San Pablo en reuniones con empresarios.

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Centro Puertas Abiertas del Mides de Uruguay, pensado para personas que viven en la calle y se resisten a ir a refugios (Mides)

El jerarca dijo que es necesario “generar condiciones para darles rutas de salidas a las situaciones de precariedad en la que viven” estas personas.

Las personas que se nieguen a ser conducidas a un refugio deberán ir de forma forzosa, con la Policía. Sin embargo, esta modalidad no fue demasiado utilizada. En 2025, se trasladaron en promedio unas 150 personas por noche, de las cuales solamente cinco veces fue necesario hacer uso de la fuerza.

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La alerta roja no implica la suspensión de las clases ni de otras actividades.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que su cartera cuenta con más de 8.000 plazas para recibir a personas en situación de calle. “Algunas están de forma estable en el sistema y otras más eventual”, describió el secretario de Estado.

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Usuarios atendidos por un centro para personas que viven en la calle en Uruguay (Mides)

Además, el Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay está comenzando a reforzar su equipamiento para tener los “elementos necesarios para soportar la alerta roja como también otros incidentes”, dijo el titular de esta oficina Leonardo Palomeque.

El pronóstico del tiempo

Inumet prevé para este miércoles y para el jueves lluvias y tormentas, pero el énfasis está en este último día. “El jueves –por el pasaje de un sistema frontal desde el suroeste hacia el norte– se prevén lluvias intensas, granizos, ráfagas asociadas a esas tormentas. Es algo típico que estamos acostumbrados en ese tipo de ambientes de alta inestabilidad”, dijo el meteorólogo Néstor Santayana, del Inumet, en una rueda de prensa este martes.

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Operativo de evacuación de personas en situación calle por frío extremo en Uruguay (Presidencia)

Inumet está evaluando emitir una alerta naranja ante la posibilidad de este fenómeno.

Para el viernes y sábado, en tanto, se espera un descenso brusco de las temperaturas, así como también el desarrollo de un ciclón extratropical.

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Santayana pronosticó: “Posteriormente al ingreso de un frente frío, detrás viene un descenso de temperatura. Hacia el fin de semana estamos previendo que las temperaturas máximas no superen los 15 grados en todo el territorio nacional. Además, viene acompañado de vientos fuertes que van a suceder como respuesta a un ciclón extratropical que va a afectar el viernes hacia el sábado”.

El domingo comienzan las mejoras.

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