Caminar: el hábito más accesible para bajar el cortisol y mejorar la salud sin equipamiento ni gimnasio

Caminar a diario reduce los niveles de cortisol y disminuye el estrés de forma más rápida que la mayoría de rutinas de gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar el hábito diario de caminar contribuye a reducir el estrés y los niveles de cortisol en el organismo, en menos tiempo y con mayor accesibilidad que muchas rutinas gimnásticas, de acuerdo con datos recopilados por la revista de tendencias Vogue.

Especialistas y estudios recientes coinciden en que caminar genera efectos positivos si se incorpora regularmente, gracias a que la actividad no requiere preparación, es flexible y puede realizarse en cualquier entorno, facilitando así su integración y favoreciendo el equilibrio del sistema nervioso.

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Esta práctica permite un descenso eficaz y rápido del cortisol, la principal hormona relacionada con el estrés, en comparación con entrenamientos exigentes. La caminata diaria es accesible y apta para la mayoría de las personas, lo que ayuda a incluirla fácilmente en la rutina y promueve el bienestar físico y emocional.

El hábito de caminar es accesible para cualquier persona y puede incorporarse fácilmente a la vida cotidiana sin requerir preparación previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de caminar sobre el estrés está respaldado por investigaciones científicas y testimonios de expertos citados por Vogue. El cardiólogo Francisco López-Jiménez de la prestigiosa Clínica Mayo de Estados Unidos resalta: “Caminar es una de las formas más sencillas, asequibles y efectivas de actividad física que existen”. También señala su beneficio para la salud cardiovascular, las articulaciones y el metabolismo, sumado al efecto en la mejora del ánimo.

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Beneficios inmediatos de caminar según la ciencia

Según Lucie Cowan, entrenadora del centro Third Space del Reino Unido, caminar cada día libera endorfinas y reduce el cortisol: “Caminar todos los días libera endorfinas y disminuye el cortisol, ayudando a reducir el estrés, la ansiedad y la confusión mental”.

Los estudios muestran que el alivio emocional puede percibirse incluso después de cinco minutos de caminata, aunque el descenso más significativo del cortisol suele darse tras sesiones de 20 a 30 minutos, especialmente cuando se realiza en entornos naturales.

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Estudios científicos citados por Vogue aseguran que cinco minutos de caminata ya generan alivio emocional observable en la mayoría de los casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos recientes publicados en Vogue confirman que estos efectos favorables aparecen con rapidez y que incorporar caminatas facilita una gestión saludable del estrés sin modificaciones complejas en el estilo de vida.

Cómo incorporar caminatas a la vida diaria

Integrar caminatas diarias es práctico y adaptable, según los expertos consultados por Vogue. No es obligatorio pertenecer a un gimnasio ni contar con equipamiento especial: basta con salir a caminar o preferir trayectos a pie en actividades cotidianas.

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Las investigaciones recalcan que, si bien todo movimiento es útil, los beneficios máximos surgen en espacios exteriores. Planificar paseos de entre 20 a 30 minutos en la naturaleza favorece la reducción del cortisol, aunque los especialistas insisten en la regularidad más que en la intensidad o distancia.

Las caminatas regulares contribuyen a la salud cardiovascular, estimulan el metabolismo y fortalecen las articulaciones, según especialistas de la Clínica Mayo (Freepik)

Se sugiere caminar al trabajo, recorrer trayectos durante los descansos o aprovechar momentos breves, como subir escaleras o salir a caminar antes de finalizar la jornada laboral.

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Efectos adicionales en la salud y creatividad

Más allá de la regulación del estrés, caminar aporta otras ventajas demostradas. Un estudio de 2014 citado por Vogue observó un aumento cercano al 60 % en la creatividad de quienes caminaban en contraste con quienes permanecían sentados.

Este hábito ayuda a preservar la salud cardiovascular, estimular el metabolismo y fortalecer las articulaciones. Además, despeja la mente y ofrece una pausa activa en el ritmo diario, sumando bienestar físico y mental.

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Incorporar trayectos a pie en la rutina diaria es clave para gestionar el estrés y acceder al bienestar corporal y mental sin modificar drásticamente el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir la caminata en rutina implica buscar oportunidades para moverse naturalmente durante la jornada, tanto en trayectos habituales como al pasear con una mascota. Incorporar esta práctica facilita el acceso al bienestar corporal y psicológico para todas las personas.

Además, la constancia en el hábito de caminar puede fortalecer la motivación para incorporar otros comportamientos saludables. Al sumar pequeños cambios en la vida diaria, es posible observar mejoras sostenidas en la calidad de vida y en el equilibrio emocional a largo plazo.

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