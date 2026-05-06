Economía

Cuánto se debe invertir en un plazo fijo para ganar $200.000 en un mes

El relevamiento de tasas que publica el Banco Central muestra una dispersión de hasta 10 puntos porcentuales entre las entidades que más y menos rinden, lo que se traduce en una diferencia de más de $6,4 millones en el capital necesario para alcanzar el mismo objetivo de renta

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Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
Las tasas de interés informadas al Banco Central muestran una brecha de diez puntos porcentuales entre la entidad que más rinde y la que menos. (Franco Fafasuli)

Las tasas de interés que las entidades financieras informaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 5 de mayo muestran una brecha significativa entre los distintos bancos del sistema. Para quien busca obtener una ganancia mensual de $200.000 a través de un plazo fijo a 30 días, el capital a depositar varía de manera considerable según la institución que se elija. En el extremo más conveniente del mercado, la inversión necesaria se ubica por debajo de los $10 millones. En el otro extremo, la cifra supera los $16 millones.

Lo cierto, es que el plazo fijo tradicional en pesos sigue siendo una de las alternativas de ahorro más consultadas por quienes buscan un instrumento de bajo riesgo y operatoria simple. La clave para maximizar el rendimiento dentro de esta herramienta radica en comparar las tasas nominales anuales (TNA) que cada entidad ofrece, ya que a partir de ese dato se puede calcular cuánto capital es necesario inmovilizar para alcanzar una meta de renta determinada.

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Qué ofrecen los principales bancos

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos y alcance nacional, las tasas al 5 de mayo presentan diferencias que impactan directamente en el esfuerzo de ahorro previo que debe realizar el inversor.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la tasa más alta dentro de este grupo, con un 19,50% anual. Para obtener $200.000 de intereses en 30 días con esa institución, el monto a depositar es de $12.478.631. Le sigue BBVA Argentina, con una tasa del 18,75% anual, que requiere una inversión de $12.977.776, y el Banco Macro, con 19,00% anual y un capital necesario de $12.807.016.

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El Banco Nación, la entidad pública más grande del país, informa una tasa del 18,50% anual. En ese caso, alcanzar los $200.000 mensuales de ganancia exige depositar $13.153.151. El ICBC, con una TNA del 18,80%, se ubica muy cerca: requiere $12.943.261. El Banco Galicia ofrece un 18,25% anual, lo que eleva el capital necesario a $13.333.332.

Al puesto de contador le pagan S/ 3.116.
El capital necesario para ganar $200 mil varía entre $9,7 millones y más de $16,2 millones.

En una posición menos competitiva dentro de este segmento se encuentran Credicoop y Banco Ciudad, ambos con una tasa del 17,50% anual. Para ambas instituciones, el monto a invertir para obtener $200.000 en un mes asciende a $13.904.760. En el extremo inferior del grupo de bancos principales se ubica Santander Argentina, con una TNA del 15,00% anual, que demanda la colocación de $16.222.220 para generar esa ganancia mensual.

Las entidades que ofrecen mayores rendimientos

El segmento de otras entidades financieras presenta tasas considerablemente más altas, lo que permite alcanzar el objetivo de $200.000 mensuales con un capital significativamente menor.

En la cima del relevamiento se encuentran Banco VOII, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba, las tres con una tasa del 25,00% anual. Para quienes opten por cualquiera de estas instituciones, el monto necesario a invertir es de $9.733.332, el más bajo de todo el relevamiento. En un escalón inmediatamente inferior se posicionan Banco Masventas, Banco Meridian y Bibank, que ofrecen una TNA del 24,00% anual, lo que requiere una inversión de $10.138.888.

El CMF informa una tasa del 23,25% anual y necesita un capital de $10.465.948 para llegar a los $200.000 de renta mensual. El Banco Bica, con 23,00% anual, requiere $10.579.709. Por su parte, el Banco del Sol, con 22,00% anual, eleva ese número a $11.060.605.

Los bancos del interior

Entre las entidades con presencia regional o provincial, también se registran tasas superiores al promedio de los bancos más grandes. El Banco de Comercio, el Banco Mariva y el Banco Provincia de Tierra del Fuego coinciden en una tasa del 21,00% anual, con un capital necesario de $11.587.300 en los tres casos. El Banco de Corrientes y el Banco de Formosa, ambos con una TNA del 19,00%, requieren una inversión de $12.807.016 para alcanzar el rendimiento buscado.

Bancor, el banco de la provincia de Córdoba, informa una tasa de 20,75% anual, con lo que el monto a depositar para ganar $200.000 al mes es de $11.726.906. El Banco del Chubut, con un 20,50% anual, requiere $11.869.917. El Banco Julio, con 20,00%, eleva la inversión necesaria a $12.166.665. En tanto, el Banco Dino y el Banco Hipotecario, ambos con 20,00%, también demandan $12.166.665 y $12.807.016 respectivamente.

El Banco Hipotecario ofrece una TNA del 19,00% anual, al igual que el Banco de Formosa y el Banco de Corrientes, por lo que el capital necesario se mantiene en $12.807.016. Comafi, por su parte, se ubica en 18,00% anual, lo que exige un depósito de $13.518.517 para obtener los $200.000 de intereses mensuales.

La brecha entre la tasa más alta y la más baja

La diferencia entre la tasa máxima relevada —25,00% anual, correspondiente a Banco VOII, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba— y la mínima —15,00% anual, de Santander Argentina— es de diez puntos porcentuales. Traducida en términos de capital, esa brecha representa más de $6,4 millones: mientras que en las entidades con mayor rendimiento alcanza con depositar $9.733.332, en la institución con menor tasa es necesario colocar $16.222.220 para obtener la misma ganancia mensual de $200.000.

En otras palabras, la dispersión de tasas dentro del sistema financiero argentino obliga a los ahorristas a realizar una comparación detallada antes de definir en qué entidad colocar su dinero, ya que la elección puede significar una diferencia de millones de pesos en el capital requerido para alcanzar un mismo nivel de renta mensual.

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