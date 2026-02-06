Salud

Cuántas veces es normal orinar por día en cada etapa de la vida, según un urólogo internacional

Cambios hormonales, medicamentos y ciertas enfermedades influyen en la frecuencia para ir al baño

Guardar
Los cambios hormonales y el
Los cambios hormonales y el consumo de medicamentos afectan la frecuencia urinaria en diferentes etapas de la vida, según especialistas en urología (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia con la que una persona orina no solo depende de sus hábitos diarios, sino también de factores fisiológicos y médicos que evolucionan a lo largo de la vida. La edad, el género, el tipo de bebidas consumidas, los medicamentos y ciertas enfermedades influyen directamente en la cantidad de veces que alguien necesita ir al baño.

Conocer los rangos normales y los factores que modifican el patrón urinario permite detectar alteraciones, buscar ayuda a tiempo y mantener la salud. Según el urólogo Sovrin M. Shah, profesor asociado del Departamento de Urología en The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, estos parámetros varían ampliamente entre personas sanas, pero existen patrones típicos en cada etapa.

Infancia y adolescencia: variaciones fisiológicas y señales de alerta

En los primeros años de vida, la frecuencia urinaria es considerablemente alta. El doctor Sovrin M. Shah señala que los niños pequeños pueden orinar hasta catorce veces al día, mientras que los recién nacidos suelen hacerlo entre ocho y catorce veces. Con el crecimiento, la frecuencia se reduce a un rango de 6 a 12 veces en niños mayores.

Durante la infancia, los niños
Durante la infancia, los niños pequeños pueden ir al baño hasta catorce veces por día, ajustando el patrón a medida que crecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento llamativo en la cantidad de micciones puede estar relacionado con ansiedad, consumo de bebidas con cafeína, estreñimiento, alergias, retención urinaria o alteraciones anatómicas o funcionales en la vejiga.

Durante la adolescencia, la frecuencia normal baja a entre cuatro y seis veces diarias. Los cambios hormonales de la pubertad pueden provocar aumentos temporales en la frecuencia urinaria, aunque si este patrón se mantiene, conviene descartar infecciones, diabetes o el consumo excesivo de cafeína. En algunos casos, una frecuencia elevada puede alertar sobre enfermedades más graves.

Adultos: patrones diferenciados por género y salud

En adultos menores de 60 años, la media habitual es de cinco a ocho veces durante el día, con una posible micción nocturna. Estudios médicos demuestran que las mujeres suelen orinar más frecuentemente que los hombres.

Este fenómeno se explica por factores como el embarazo y la mayor incidencia de infecciones urinarias en mujeres, mientras que en los hombres, los problemas prostáticos pueden modificar la frecuencia y la urgencia urinaria.

Las mujeres adultas tienden a
Las mujeres adultas tienden a orinar con mayor frecuencia que los hombres, debido a factores como el embarazo y las infecciones urinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 60 años, la frecuencia urinaria vuelve a incrementarse. La vejiga pierde capacidad y los riñones modifican su funcionamiento, haciendo que muchas personas mayores deban levantarse una o dos veces cada noche para orinar, fenómeno conocido como nocturia. El uso habitual de diuréticos en este grupo, así como el agrandamiento de la próstata en los hombres, incrementan la urgencia y la frecuencia de las micciones.

La nocturia se intensifica con la edad y los sistemas de salud europeos la consideran una condición común en la vejez. Muchas personas mayores se ven obligadas a interrumpir el sueño dos veces por noche para orinar, algo que puede afectar el descanso y la calidad de vida.

Factores que modifican la frecuencia urinaria en cualquier etapa

Además de la edad, el consumo de determinados líquidos y algunos medicamentos pueden modificar la regularidad de las micciones. El café, el té, el alcohol y los refrescos estimulan la vejiga y pueden aumentar la frecuencia urinaria. Ciertos medicamentos, como los diuréticos, incrementan la producción de orina.

Enfermedades como infecciones del tracto urinario, esclerosis múltiple, diabetes o el embarazo también influyen de manera significativa en los patrones urinarios. Beber café, té, alcohol o refrescos puede volver la vejiga más activa o irritable, generando un aumento en las visitas al baño.

onsultar al urólogo ante cambios
onsultar al urólogo ante cambios notorios en la frecuencia urinaria es clave para descartar infecciones, enfermedades metabólicas o trastornos crónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés y la ansiedad pueden provocar un aumento temporal de la frecuencia urinaria. Asimismo, retener la orina durante periodos prolongados no es recomendable, ya que puede favorecer infecciones o molestias.

Ante cambios notables y persistentes en la frecuencia urinaria, es fundamental acudir a un especialista. El doctor Sovrin M. Shah recomienda consultar al urólogo si aparecen síntomas como incremento o disminución marcada de la frecuencia, molestias, dolor, sangre en la orina o una necesidad constante de orinar. Estos signos pueden advertir sobre infecciones, enfermedades metabólicas o trastornos crónicos que requieren diagnóstico y tratamiento profesional.

La frecuencia urinaria es un parámetro variable y personal, pero vigilar los propios patrones y consultar ante la duda permite detectar problemas a tiempo y preservar la salud. Orinar varias veces al día es parte de la vida normal, pero los cambios persistentes en este hábito deben motivar una consulta médica para asegurar el bienestar y la calidad de vida.

Temas Relacionados

Frecuencia UrinariaVejezUrólogoPróstataNocturiaCalidad De VidabañoinodoroorinaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo la salud del intestino puede afectar la aparición del acné y qué hacer para prevenirlo

Hábitos cotidianos como la alimentación balanceada, el ejercicio y el descanso refuerzan los mecanismos de defensa cutánea y digestiva

Cómo la salud del intestino

El exceso de vitamina B6 puede provocar daño neurológico irreversible, advierten expertos

El uso prolongado de suplementos con altas dosis de esta vitamina se asocia con neuropatías, entumecimiento y otros trastornos neurológicos

El exceso de vitamina B6

Por qué la migraña se intensifica en los meses de calor, según neurólogos

Factores como la exposición solar, la falta de líquidos y los cambios de rutina exigen estrategias de prevención para quienes sufren esta enfermedad

Por qué la migraña se

¿Es malo hacer crujir las articulaciones?: qué dice la ciencia

El clásico “crack” de los dedos al doblarlos acompaña a millones de personas en sus rutinas diarias. Aunque a veces llama la atención, la mayoría de estos sonidos tienen una explicación sencilla y no representan un riesgo

¿Es malo hacer crujir las

Descubren un mecanismo para combatir la pérdida de memoria por la enfermedad de Alzheimer

Científicos de los Estados hicieron el hallazgo al llevar a cabo una experimentación con ratones. Cómo identificaron que la inhibición de una proteína facilita la eliminación de placas dañinas en el cerebro

Descubren un mecanismo para combatir
DEPORTES
El Chavo Fucks contó qué

El Chavo Fucks contó qué pasó con Latorre tras la discusión al aire y lanzó una filosa respuesta luego de que lo mandaran a “estudiar”

Prueba piloto en el Monumental: River Plate habilitará el consumo de cerveza durante el partido frente a Tigre

Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

TELESHOW
El desconsolado llanto de Fabián

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

INFOBAE AMÉRICA

La mente en modo ‘bajo

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

El tren Panamá–Costa Rica avanza con siete estudios técnicos en simultáneo

Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse

Creación de empresas en alza: enero cierra con casi 900 nuevas entidades en El Salvador

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza