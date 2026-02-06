Cuántas veces es normal orinar por día en cada etapa de la vida, según un urólogo internacional

Los cambios hormonales y el consumo de medicamentos afectan la frecuencia urinaria en diferentes etapas de la vida, según especialistas en urología (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia con la que una persona orina no solo depende de sus hábitos diarios, sino también de factores fisiológicos y médicos que evolucionan a lo largo de la vida. La edad, el género, el tipo de bebidas consumidas, los medicamentos y ciertas enfermedades influyen directamente en la cantidad de veces que alguien necesita ir al baño.

Conocer los rangos normales y los factores que modifican el patrón urinario permite detectar alteraciones, buscar ayuda a tiempo y mantener la salud. Según el urólogo Sovrin M. Shah, profesor asociado del Departamento de Urología en The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, estos parámetros varían ampliamente entre personas sanas, pero existen patrones típicos en cada etapa.

Infancia y adolescencia: variaciones fisiológicas y señales de alerta

En los primeros años de vida, la frecuencia urinaria es considerablemente alta. El doctor Sovrin M. Shah señala que los niños pequeños pueden orinar hasta catorce veces al día, mientras que los recién nacidos suelen hacerlo entre ocho y catorce veces. Con el crecimiento, la frecuencia se reduce a un rango de 6 a 12 veces en niños mayores.

Durante la infancia, los niños pequeños pueden ir al baño hasta catorce veces por día, ajustando el patrón a medida que crecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento llamativo en la cantidad de micciones puede estar relacionado con ansiedad, consumo de bebidas con cafeína, estreñimiento, alergias, retención urinaria o alteraciones anatómicas o funcionales en la vejiga.

Durante la adolescencia, la frecuencia normal baja a entre cuatro y seis veces diarias. Los cambios hormonales de la pubertad pueden provocar aumentos temporales en la frecuencia urinaria, aunque si este patrón se mantiene, conviene descartar infecciones, diabetes o el consumo excesivo de cafeína. En algunos casos, una frecuencia elevada puede alertar sobre enfermedades más graves.

Adultos: patrones diferenciados por género y salud

En adultos menores de 60 años, la media habitual es de cinco a ocho veces durante el día, con una posible micción nocturna. Estudios médicos demuestran que las mujeres suelen orinar más frecuentemente que los hombres.

Este fenómeno se explica por factores como el embarazo y la mayor incidencia de infecciones urinarias en mujeres, mientras que en los hombres, los problemas prostáticos pueden modificar la frecuencia y la urgencia urinaria.

Las mujeres adultas tienden a orinar con mayor frecuencia que los hombres, debido a factores como el embarazo y las infecciones urinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 60 años, la frecuencia urinaria vuelve a incrementarse. La vejiga pierde capacidad y los riñones modifican su funcionamiento, haciendo que muchas personas mayores deban levantarse una o dos veces cada noche para orinar, fenómeno conocido como nocturia. El uso habitual de diuréticos en este grupo, así como el agrandamiento de la próstata en los hombres, incrementan la urgencia y la frecuencia de las micciones.

La nocturia se intensifica con la edad y los sistemas de salud europeos la consideran una condición común en la vejez. Muchas personas mayores se ven obligadas a interrumpir el sueño dos veces por noche para orinar, algo que puede afectar el descanso y la calidad de vida.

Factores que modifican la frecuencia urinaria en cualquier etapa

Además de la edad, el consumo de determinados líquidos y algunos medicamentos pueden modificar la regularidad de las micciones. El café, el té, el alcohol y los refrescos estimulan la vejiga y pueden aumentar la frecuencia urinaria. Ciertos medicamentos, como los diuréticos, incrementan la producción de orina.

Enfermedades como infecciones del tracto urinario, esclerosis múltiple, diabetes o el embarazo también influyen de manera significativa en los patrones urinarios. Beber café, té, alcohol o refrescos puede volver la vejiga más activa o irritable, generando un aumento en las visitas al baño.

onsultar al urólogo ante cambios notorios en la frecuencia urinaria es clave para descartar infecciones, enfermedades metabólicas o trastornos crónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés y la ansiedad pueden provocar un aumento temporal de la frecuencia urinaria. Asimismo, retener la orina durante periodos prolongados no es recomendable, ya que puede favorecer infecciones o molestias.

Ante cambios notables y persistentes en la frecuencia urinaria, es fundamental acudir a un especialista. El doctor Sovrin M. Shah recomienda consultar al urólogo si aparecen síntomas como incremento o disminución marcada de la frecuencia, molestias, dolor, sangre en la orina o una necesidad constante de orinar. Estos signos pueden advertir sobre infecciones, enfermedades metabólicas o trastornos crónicos que requieren diagnóstico y tratamiento profesional.

La frecuencia urinaria es un parámetro variable y personal, pero vigilar los propios patrones y consultar ante la duda permite detectar problemas a tiempo y preservar la salud. Orinar varias veces al día es parte de la vida normal, pero los cambios persistentes en este hábito deben motivar una consulta médica para asegurar el bienestar y la calidad de vida.