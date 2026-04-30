10 hábitos respaldados por la ciencia que reducen el riesgo de desarrollar Alzheimer

El 99% de los adultos considera la salud cerebral tan importante como la salud física, según la Asociación de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de los adultos en todo el mundo, la salud cerebral es tan prioritaria como la salud física, aunque existe un notable desconocimiento sobre cómo protegerla eficazmente. Una encuesta realizada por la Asociación de Alzheimer revela que el 99% de los adultos de 40 años o más considera este aspecto tan crucial como el bienestar general, y el 88% la define como “muy importante”. Sin embargo, solo el 9% de los encuestados declara saber realmente mucho sobre cómo cuidar el corazón, según el informe anual publicado por la organización.

Esta percepción se sostiene en parte por la creciente visibilidad pública de enfermedades como el Alzheimer y otras demencias, que afectan a millones de familias en todo el planeta. El interés social en el tema contrasta con las lagunas de información y los desafíos para mantener hábitos saludables a largo plazo.

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Como señala Christopher Weber, directivo de la Asociación de Alzheimer, aunque la población comprende de manera general que factores como el sueño, la actividad física, la dieta y la estimulación mental son claves para la salud cerebral, “los datos también muestran lo difícil que puede ser mantener estos hábitos”. La encuesta, realizada en conjunto con la Universidad de Michigan, también refleja que el 82% de los participantes vincula la “buena salud cerebral” con la capacidad de pensar con claridad y tomar buenas decisiones, pero menos de la mitad logra sostener rutinas recomendadas como dormir al menos siete horas o realizar actividad física regularmente.

Cuáles son los principales fractores de riesgo

Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer generan creciente preocupación social debido a su impacto global y familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la genética en la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer ha sido ampliamente estudiado. Según información de la Alzheimer Association, determinados genes elevan el riesgo de desarrollar Alzheimer, aunque la presencia de estos factores hereditarios no implica un destino inalterable. Desde la perspectiva de la Mayo Clinic, la herencia familiar puede aumentar la susceptibilidad, pero el deterioro cognitivo resulta, en la mayoría de los casos, de la combinación entre predisposición genética y condiciones ambientales o estilos de vida.

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Diversos factores de riesgo modificables han sido identificados por instituciones como Harvard Medical School y la Mayo Clinic. Entre ellos figuran la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado y el tabaquismo, todos asociados a un mayor riesgo de demencia. La casa de estudios estadounidense señala que la presión arterial alta en la mediana edad incrementa la probabilidad de deterioro cognitivo en la vejez, mientras que la diabetes y el colesterol LDL elevado también representan amenazas concretas para la función cerebral. La clínica agrega que la salud de los vasos sanguíneos es determinante, ya que problemas cardiovasculares repercuten directamente en el cerebro.

El enfoque actual de los especialistas se centra en la posibilidad de modificar muchos de esos riesgos a través de intervenciones preventivas. La evidencia sugiere que, aunque la genética establece una base, el entorno y los hábitos cotidianos influyen decisivamente en el desarrollo de enfermedades cognitivas. Por esta razón, tanto la prevención como la detección temprana de factores de riesgo resultan esenciales para preservar la salud cerebral a largo plazo.

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Hábitos para mejorar la salud cerebral

Actividades intelectuales y una dieta mediterránea avalada por Harvard y la Mayo Clinic ayudan a proteger la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Desafiar la mente

Realizar actividades que estimulan el pensamiento, como leer, aprender nuevas habilidades, resolver crucigramas o participar en juegos de estrategia, favorece la formación de nuevas conexiones neuronales y puede ayudar a desarrollar una reserva funcional en el cerebro. Según Harvard Medical School, este tipo de estimulación mental incrementa la plasticidad cerebral y protege contra la pérdida celular futura.

2. Mantenerse físicamente activo

El ejercicio regular contribuye directamente a la salud cerebral al aumentar el flujo sanguíneo y oxigenar el cerebro. La Mayo Clinic recomienda realizar actividad física aeróbica moderada varias veces por semana, ya que se ha comprobado que las personas activas tienen menor riesgo de deterioro cognitivo y presentan mejor rendimiento mental con el paso de los años.

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3. Seguir una dieta equilibrada

La alimentación juega un papel clave: tanto la Alzheimer Association como la universidad estadounidense sugieren una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, pescado, frutos secos y grasas saludables como el aceite de oliva. Este patrón alimentario se asocia con menor incidencia de demencia y mejor funcionamiento cerebral.

4. Controlar la presión arterial

La hipertensión es un factor de riesgo importante para el deterioro cognitivo. Mantener la presión arterial en valores saludables, mediante ejercicio, dieta baja en sodio y control médico, reduce la probabilidad de sufrir demencia en la vejez, según Harvard Medical School y la Mayo Clinic.

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5. Regular el nivel de azúcar en sangre

La diabetes no controlada aumenta el riesgo de demencia. Llevar una dieta adecuada, mantener un peso saludable y hacer ejercicio son estrategias centrales. Si los valores de glucosa permanecen altos, la Mayo Clinic recomienda seguir las indicaciones médicas para evitar daños cerebrales a largo plazo.

La dieta mediterránea es altamente recomendada para favorecer la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Mantener el colesterol bajo control

Niveles elevados de colesterol LDL (“malo”) están relacionados con mayor riesgo de deterioro cognitivo. El consejo de Harvard y la clínica es adoptar una dieta equilibrada, evitar el tabaco y realizar ejercicio para mantener el colesterol en niveles normales.

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7. No fumar

El consumo de tabaco, en cualquiera de sus formas, se asocia al desarrollo de demencia y otras enfermedades vasculares que afectan negativamente al cerebro. La Alzheimer Association destaca que abandonar el tabaquismo puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo a niveles similares a los de quienes nunca han fumado.

8. Moderar el consumo de alcohol

Tanto el centro médico como la casa de estudios subrayan que el abuso de alcohol representa un factor de riesgo relevante para la demencia. Se recomienda evitar el alcohol por completo si existen antecedentes médicos.

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9. Dormir bien

Un descanso nocturno adecuado, de al menos siete u ocho horas seguidas, es esencial para la consolidación de la memoria y la eliminación de proteínas anormales en el cerebro. La Mayo Clinic sugiere consultar a un especialista si existen problemas de sueño, como la apnea, para evitar consecuencias negativas a largo plazo.

10. Mantenerse socialmente activo

La interacción social frecuente protege contra la depresión y el estrés, dos factores asociados a la pérdida de memoria. Según la Mayo Clinic y la Alzheimer Association, fortalecer los lazos sociales y participar en actividades grupales ayuda a mantener la función cerebral y reduce el riesgo de aislamiento, un factor de riesgo para la demencia.

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Cada acción, desde leer hasta dormir bien, influye en la vitalidad del cerebro según especialistas en neurología y salud pública (Infografía Infobae)