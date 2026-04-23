Crimen y Justicia

Entró a un sitio erótico, lo chantajeó una escort y aceptó una entrega controlada de dinero para atraparla

Antes, la víctima les había dado 3 millones de pesos a los extorsionadores, detrás del perfil erótico. En el segundo intento los denunció y los detuvieron. Las llamadas provenían de un penal bonaerense

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Un hombre navega por sitios webs de porno (Shutterstock España)
Un hombre navega por sitios webs de porno (Shutterstock España)

Un hombre de 31 años fue víctima de amenazas y extorsión con una metodología muy particular: ingresó a un sitio de escorts virtuales, revisó varios perfiles, entabló una conversación con una de las mujeres y lo chantajearon. El perfil elegido era una pantalla. Detrás se escondían extorsionadores.

Sucede que, en las charlas, brindó información personal que resultó útil para la banda detrás de la maniobra: con esa información pudieron obtener sus registros bancarios, redes sociales, los nombres de su familia, la dirección de su casa y el número de su teléfono de línea.

Comenzó a recibir insistentes llamadas a su celular en las que le exigían una elevada suma de dinero. Al principio cedió y aceptó entregar unos 3 millones de pesos a los extorsionadores, a quienes también les entregó dólares, mediante transferencias bancarias. Sin embargo, no fue suficiente y las comunicaciones no se detuvieron -incluso, se incrementaron- y decidió denunciar el caso ante la comisaría La Matanza Norte 6ta, ubicada en Villa Madero, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Por ese motivo, el Departamento de Casos Especiales de la Policía bonaerense orquestó un operativo de entrega controlada del dinero en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, donde la víctima había pactado encontrarse con la integrante de la organización que recibiría el sobre con la plata.

La acción, llevada adelante junto a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 a cargo de Marcelo Diomede, se realizó el 22 de abril pasado, se desarrolló en la esquina de General Venancio Flores y Democracia.

La detención de los involucrados en la extorsión en Lomas del Mirador
La detención de los involucrados en la extorsión en Lomas del Mirador

La mujer en cuestión llegó al lugar, tomó el dinero de las manos de la víctima y se retiró. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por agentes encubiertos, que vigilaban desde diferentes ángulos, y que el dinero en sus manos era de utilería.

La sospechosa tomó el sobre, caminó unas dos cuadrasy llegó a una vivienda de la que salió un hombre. En ese momento, los efectivos revelaron su presencia y detuvieron a ambos. Detallaron fuentes del expediente que fueron identificados como Agustín Soria, de 27 años, y Johana Insaurralde, de 38 años.

El fiscal Diodeme autorizó, además, el allanamiento de urgencia de la propiedad. Los detectives secuestraron 10 celulares y chips de distintas empresas telefónicas. Sospechan, casi sin lugar a dudas, que eran utilizados por la banda para cometer las extorsiones. Habría, al menos, otras cinco víctimas que cayeron con el mismo modus operandi, según indicaron los investigadores a este medio.

Al mismo tiempo, aunque ambos detenidos serán indagados por los delitos de amenazas y extorsión, es probable que la causa muté a la asociación ilícita y se realicen más allanamientos.

Los investigadores establecieron que las llamadas extorsivas que le realizaron a la víctima provinieron de una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se encuentra alojado el líder de la banda.

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