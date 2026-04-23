Qué pasa con la Green Card si permaneces fuera de Estados Unidos más de seis meses y qué riesgos hay al regresar

La permanencia fuera de Estados Unidos por más de seis meses con Green Card puede activar revisiones migratorias y riesgos de perder la residencia permanente. (Jesús Aviles/Infobae)

La permanencia fuera de Estados Unidos por más de seis meses representa un riesgo para los titulares de la Green Card, autoridades federales, residencia permanente legal, USCIS, CBP, quienes pueden enfrentar la revisión o incluso la pérdida de su estatus de residentes permanentes, según las autoridades federales. La advertencia afecta a todos los extranjeros que poseen residencia legal en el país y que, por motivos personales o laborales, contemplan una estadía extendida en el extranjero. El tema cobró relevancia tras los recordatorios emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargadas de regular la entrada y salida del país, la residencia y las condiciones para mantener el estatus migratorio.

De acuerdo con la información oficial publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, ausencias superiores a 180 días pueden interpretarse como posibles indicadores de abandono de la residencia permanente. El organismo federal señala que los oficiales migratorios tienen la facultad de solicitar pruebas documentales a los residentes que regresan tras ausencias prolongadas, para confirmar la intención de mantener a Estados Unidos como su hogar principal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza describe en sus guías para viajeros que la valoración depende de factores como la duración de la ausencia, la frecuencia de los viajes y la solidez de los lazos mantenidos con Estados Unidos.

El marco legal que regula la residencia permanente legal no ha tenido cambios sustanciales desde la última reforma migratoria, pero las autoridades han aumentado la difusión de información y los controles en fronteras y aeropuertos. El USCIS y la CBP han actualizado sus portales y materiales informativos para alertar a los titulares de Green Card sobre los procedimientos y requisitos para mantener el estatus migratorio en situaciones de ausencia prolongada.

¿Cuánto tiempo se puede permanecer fuera de Estados Unidos con la Green Card y qué sucede si se supera el límite de seis meses?

Las reglas federales señalan que los titulares de la residencia permanente pueden viajar fuera de Estados Unidos y regresar siempre que la ausencia sea menor a seis meses. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, “una ausencia de más de 180 días puede interrumpir la residencia continua y activar una revisión del estatus al momento del reingreso”. El organismo aclara que las ausencias breves, menores a seis meses, suele considerarse temporales y no generan problemas en la mayoría de los casos, aunque la evaluación puede variar si existen viajes frecuentes o circunstancias excepcionales.

Cuando una persona supera el límite de seis meses fuera de Estados Unidos, el USCIS informa que esto puede activar una revisión exhaustiva en el puerto de entrada. Los oficiales de la CBP analizan la situación migratoria de los residentes a su regreso y pueden requerir pruebas de que el viaje fue temporal y de que el titular mantiene lazos efectivos con el país. En los documentos oficiales se destaca: “La carga de la prueba recae sobre el residente permanente”, y se enumeran documentos como contratos de arrendamiento, comprobantes de empleo, registros escolares de familiares directos y declaraciones de impuestos presentadas como residente en Estados Unidos.

El USCIS y la CBP advierten que ausencias superiores a 180 días pueden interpretarse como un posible abandono de la residencia legal permanente. (ARCHIVO)

¿Cuándo se considera abandono de la residencia permanente legal?

La declaración de abandono del estatus de residente permanente parte de la interpretación sobre si el titular de la Green Card mantiene a Estados Unidos como su hogar principal. El USCIS precisa que si un residente pasa más de seis meses fuera del país, o realiza viajes recurrentes y prolongados, los oficiales fronterizos pueden presumir abandono de la residencia. Si eso ocurre, el titular debe demostrar que la ausencia fue temporal y justificada. Según el organismo federal, “solo un juez de inmigración puede retirar formalmente el estatus de residente permanente”. No obstante, la decisión de iniciar el proceso parte de los oficiales de la CBP en el punto de ingreso al país.

¿Qué documentos solicita el gobierno para probar la residencia?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aconseja que los titulares de Green Card que se ausenten por más de seis meses cuenten con documentación para demostrar la intención de regresar y la existencia de vínculos con Estados Unidos. Entre los documentos recomendados se encuentran:

Contratos de alquiler o hipoteca en Estados Unidos.

Talones de pago y contratos de empleo.

Registros escolares de hijos o familiares directos.

Declaraciones de impuestos presentadas como residente.

Recibos de servicios públicos a nombre del titular de la Green Card.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señala que la presentación de esta documentación no garantiza la admisión automática, pero sí incrementa la capacidad de demostrar residencia continua.

¿Qué sucede si la ausencia supera un año fuera de Estados Unidos?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos determina que las ausencias mayores a 12 meses requieren la obtención previa de un permiso de reingreso (Formulario I-131). Este documento se debe gestionar antes de abandonar el país y permite regresar hasta dos años después sin que se presuma abandono de la residencia. Si el residente supera el año fuera del país sin este permiso, la Green Card pierde validez para ingresar de forma directa y el titular debe solicitar una visa de residente retornante (SB-1) en la embajada o consulado correspondiente. Para obtenerla, es necesario demostrar que la extensión de la estadía resultó involuntaria por causas ajenas a su voluntad, como emergencias médicas o familiares, según lo dispuesto por el USCIS.

Las autoridades exigen a titulares de Green Card documentos como contratos de alquiler, talones de pago y declaraciones de impuestos para comprobar la residencia. (ARCHIVO)

¿Cómo afecta a la solicitud de ciudadanía estadounidense?

La normativa federal sobre naturalización exige que el solicitante cumpla con al menos cinco años de residencia continua en Estados Unidos antes de presentar la solicitud. El USCIS indica que “las ausencias superiores a seis meses pueden interrumpir el cómputo de residencia continua”, lo que obliga a reiniciar el período requerido, salvo que el solicitante logre presentar pruebas concluyentes de que la ausencia fue temporal y no constituyó abandono de la residencia. Además, la persona debe haber estado presente físicamente en el país durante al menos 30 meses en los cinco años previos a su solicitud.

¿Qué recomienda el gobierno de Estados Unidos para evitar complicaciones migratorias?

Las agencias federales aconsejan planificar los viajes al extranjero y anticipar posibles demoras o inconvenientes. El USCIS recomienda solicitar el permiso de reingreso cuando la ausencia se prevé superior a un año y conservar la documentación que acredite la residencia y los lazos con Estados Unidos ante cualquier ausencia. También aconseja no declarar residencia fiscal ni establecer domicilio permanente en el extranjero si se desea mantener el estatus de residente permanente legal.

Por su parte, la CBP advierte que si un oficial fronterizo tiene dudas sobre la intención de residencia, podrá remitir el caso a un juez de inmigración, quien decidirá sobre el estatus del titular. En sus guías, el organismo subraya que “la residencia permanente implica la intención de vivir de manera indefinida en Estados Unidos y mantener lazos efectivos con el país”.

¿Qué cambia y qué se mantiene para los titulares de la Green Card en 2026?

El marco legal vigente en 2026 mantiene los fundamentos de la residencia permanente legal, sin modificaciones en los plazos ni en los requisitos documentales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han fortalecido los controles y la divulgación de información para evitar la pérdida no intencionada del estatus de residente. Las principales reglas permanecen:

Ausencias menores a seis meses: riesgo bajo de complicaciones, salvo excepciones.

Ausencias de seis a doce meses: requieren documentación y pueden activar revisiones.

Ausencias superiores a un año: exigen permiso de reingreso o visa SB-1.

De acuerdo con estadísticas oficiales publicadas por las agencias federales, más de 200.000 residentes permanentes han afrontado revisiones en los últimos tres años debido a ausencias prolongadas.

Ausencias de más de un año fuera de Estados Unidos con la Green Card requieren tramitar el permiso de reingreso o, en su defecto, una visa SB-1. (ARCHIVO)

¿Qué impacto tiene la regulación actual sobre los titulares de Green Card?

La mayor rigurosidad en los controles y la actualización de materiales informativos por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza obliga a quienes tienen Green Card a planificar cuidadosamente los viajes internacionales y contar con pruebas documentales que reflejen su intención de residir en Estados Unidos.