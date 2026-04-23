Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

Tráiler oficial de una producción de Netflix sobre el caso de Yiya Murano.

El fenómeno del true crime sigue ganando terreno en el streaming y, en esta ola, Netflix estrenó este jueves 23 de abril el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té, una producción que revisita uno de los casos más inquietantes y mediáticos de la historia policial argentina. La serie documental no solo reconstruye la figura pública de María de las Mercedes “Yiya” Murano —la “envenenadora de Monserrat”— sino que también busca desentrañar los mitos y verdades detrás de sus crímenes, abriendo nuevas preguntas sobre el caso y sobre la manera en que los medios y la sociedad construyen a sus villanos.

Bajo la dirección de Alejandro Hartmann, la producción vuelve sobre los hechos que conmocionaron a la Argentina en los años 70, cuando Murano, acorralada por deudas y estafas, envenenó a sus amigas con cianuro. La investigación judicial cobró fuerza tras la autopsia de Carmen Zulema Del Giorgio de Venturino, la última víctima, que reveló la presencia del potente veneno. Este hallazgo llevó a la Justicia a exhumar los cuerpos de Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala, fallecidas en circunstancias similares, y a descubrir un patrón: las tres mujeres habían compartido un té con Murano antes de morir.

El documental dedica especial atención a la investigación forense y a la polémica sobre el método utilizado. Aunque la tradición popular instaló la idea de que el cianuro se encontraba en las masitas, los especialistas consultados en la serie sostienen que lo más probable es que el veneno estuviera en los saquitos de té, donde su sabor podía pasar más desapercibido, desmontando así años de creencias erróneas.

Yiya Murano pelicula (netflix)

Sin embargo, Yiya Murano: Muerte a la hora del té no se limita al relato criminal. Profundiza en la dimensión mediática y social del caso: tras recuperar la libertad en los años 90, Murano supo reinventarse, convirtiéndose en un personaje televisivo carismático y desfachatado. Su presencia en sets y programas de TV muchas veces opacó el dolor de las víctimas y desvió el foco del verdadero impacto de sus crímenes, transformando la tragedia en espectáculo.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té traza una línea desde el crimen económico y la manipulación emocional de los 70 hasta el estrellato mediático que alcanzó la protagonista tras cumplir condena. La película integra entrevistas a protagonistas clave, reconstrucciones visuales y archivos que evidencian cómo el caso trascendió la crónica policial para convertirse en pieza de cultura pop argentina”, indicó la producción. El enfoque supera anteriores adaptaciones del caso al centrar el relato en testimonios directos y detalles inéditos, diferenciándose de los tratamientos previos.

El documental cuenta con la participación de Martín Murano, Horacio Romeo, José Massoni, Jorge Arona, Virginia Messi, Jorge Ávalos, Mariana Olivera Venturini, Eloy Ayala, Martín Olivera Venturini, Osvaldo Bazán, Rodolfo Palacios, Candelaria Botto, Fernando Cardini y Chiche Gelblung. El uso de relatos de familiares, periodistas y abogados aporta a Netflix un diferencial en la reconstrucción histórica y amplía el universo de fuentes respecto a otras producciones de la compañía en la región.

Este documental desmiente la teoría de que sus víctimas fueron envenenadas con cianuro

El hijo de la envenenadora de Monserrat habló días atrás con Infobae y aseguró que tiene pruebas de que al menos otras dos mujeres-que no tenían relación con las tres por las cuales condenaron a Yiya- y un hombre fueron envenenados y asesinados por su madre.

“Estas mujeres estaban relacionadas indirectamente con otro asesino, Burgos, el descuartizador de Barracas (NdeR: un hombre que mató y descuartizó a su mujer en 1955, y cuya historia, según contó, Yiya le contaba cada vez que lo acompañaba a dormir). Ellas vivían en el mismo edificio que él y eran inversionistas de mi madre”, explicó Martín a este medio.