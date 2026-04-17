4 infusiones naturales recomendadas por expertos para dormir profundamente y despertar renovado

El auge de las infusiones de hierbas responde al interés en rituales naturales para combatir el insomnio y la ansiedad nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de conseguir un sueño reparador de forma natural ha impulsado el interés en nuevos rituales nocturnos para aliviar el insomnio, la ansiedad y el agotamiento mental. Las infusiones de hierbas se han consolidado como el remedio preferido, gracias a las recomendaciones de la farmacéutica Mar Sieira, recogidas por Hello Magazine, que presentan alternativas sencillas para quienes buscan mejorar el descanso sin productos farmacológicos.

Beber infusiones de hierbas antes de dormir puede contribuir significativamente al mejor descanso en personas afectadas por la menopausia, el estrés o problemas digestivos. Este hábito favorece el bienestar integral al inducir la relajación del cuerpo y la mente, promoviendo la calma y apoyando funciones como la digestión y la circulación, de acuerdo con la experta consultada por Hello Magazine.

Beneficios de las infusiones para un sueño reparador

El uso de infusiones destaca por facilitar la desconexión mental tras días exigentes. Plantas como la manzanilla o la valeriana son conocidas por sus efectos para fomentar la tranquilidad y disminuir preocupaciones.

Las infusiones ayudan a alcanzar la desconexión mental después de enfrentar jornadas laborales exigentes y situaciones de estrés acumulado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mar Sieira, “dependiendo de la planta utilizada, las infusiones pueden ayudarte a relajarte, reducir el ritmo de la tarde y preparar el cuerpo para el descanso tras un día ajetreado”. El proceso de preparar y degustar una infusión, desde hervir el agua hasta percibir su aroma, actúa como recordatorio físico para que el cuerpo se disponga al reposo.

Diversos estudios han documentado que ciertos ingredientes vegetales inciden positivamente en la duración y calidad del sueño. Incorporar estas bebidas al ritual nocturno fomenta el sueño profundo y contribuye a reducir el estrés prolongado.

Infusiones para una mejor digestión y circulación

Las infusiones nocturnas facilitan la digestión al aumentar el flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo, lo que contribuye a procesar mejor los alimentos y a disminuir molestias como la hinchazón abdominal.

El calor de las bebidas suele dilatar los vasos sanguíneos, lo que incrementa el suministro de oxígeno a órganos y tejidos. Este efecto es positivo para la salud cardiovascular y puede reflejarse en la piel, que se muestra más oxigenada.

El calor de las infusiones nocturnas dilata los vasos sanguíneos y contribuye a un mejor suministro de oxígeno en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Numerosas plantas empleadas como infusiones aportan compuestos favorables para la digestión y la circulación. Integrar estas bebidas en la rutina cotidiana ayuda a mejorar el equilibrio de funciones esenciales y refuerza la percepción general de bienestar.

Cómo y cuándo tomar infusiones antes de dormir

El momento de consumo resulta fundamental para maximizar los efectos de las infusiones nocturnas. Mar Sieira recomienda en Hello Magazine tomar la infusión al menos una hora antes de acostarse para apoyar tanto la hidratación como el ciclo del sueño.

“La recomendación es tomar la infusión al menos una hora antes de dormir para que los riñones tengan tiempo de actuar y el sueño no sea interrumpido”, precisa la experta. Así, el organismo procesa los líquidos y se reduce la posibilidad de despertar durante la noche.

Consumir infusiones nocturnas una hora antes de dormir favorece el ciclo natural del sueño, según Mar Sieira (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta hidratación es especialmente pertinente para quienes suelen beber poca agua durante el día. Al elegir el momento adecuado, se potencia el efecto calmante de las plantas seleccionadas.

Efectos depurativos y apoyo al control de peso

Consumir infusiones de hierbas de forma regular estimula los sistemas digestivo y renal, lo que favorece la eliminación de residuos y toxinas acumuladas tras el metabolismo de los alimentos, afirma la experta.

El establecimiento del ritual nocturno puede ayudar a evitar antojos después de la cena. Así, se reduce la ingesta calórica nocturna al sustituir meriendas por una bebida de efecto saciante y natural.

Si bien las infusiones no son una solución exclusiva para perder peso, su incorporación a la rutina apoya una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

4 infusiones recomendadas para el descanso nocturno

Sobre la base de su experiencia, Mar Sieira recomienda 4 infusiones para incluir en el ritual previo al descanso.

La lavanda se recomienda tanto en infusión como en gotas de aceite esencial para potenciar sus beneficios relajantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla es tradicional por inducir la calma, gracias a sus compuestos antioxidantes que ayudan a aliviar la tensión y preparar el sistema nervioso durante períodos de estrés.

La lavanda puede utilizarse en infusión o añadiendo unas gotas de aceite esencial a otra bebida. “Si se utiliza aceite esencial de lavanda, conviene añadirlo cuando el agua haya enfriado un poco para mantener la potencia de sus compuestos”, aconseja Sieira. Los taninos y flavonoides presentes en la lavanda refuerzan su reconocido efecto relajante.

La valeriana actúa sobre el sistema nervioso central debido al ácido valerénico, lo que la convierte en una opción apreciada tanto para mejorar la calidad del sueño como para aliviar síntomas asociados a la menopausia.

La pasiflora, semejante a la manzanilla por sus propiedades relajantes, completa la lista sugerida por la experta consultada por Hello Magazine. Todas estas plantas se pueden adaptar a las necesidades de cada persona, facilitando el descanso nocturno.

Para potenciar el efecto sedante, el consejo de los especialistas es incorporar la infusión con suficiente antelación antes de acostarse. Así, los principios activos de cada planta tienen el tiempo adecuado para favorecer un sueño prolongado.