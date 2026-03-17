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La risa es uno de los métodos más efectivos para aliviar el estrés, según expertos

Este comportamiento humano también favorece funciones fisiológicas como la liberación de endorfinas y la mejora del flujo sanguíneo

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Una cena de amigos. (Adobe
Una cena de amigos. (Adobe Stock)

Una dieta equilibrada, mantenerse activo física e intelectualmente o participar en actividades sociales, son algunas de las claves de la Sociedad Española de Neurología (SEN) para ayudar a nuestro cerebro a mantenerse sano. Pero incluyen una insospechada: la risa. Los neurólogos recomiendan “evitar el estrés y tener una actitud positiva frente a la vida; la risa puede ser el mejor aliado”, citan textualmente en una nota de prensa. Y, aunque no detallan la relación entre ambos conceptos, hay expertos que apuntan que reír ayuda a que estemos menos estresados.

Al reír, el cerebro libera endorfinas y dopamina, compuestos que favorecen la relajación y ayudan a disminuir la presión cotidiana. Además, un estudio del Centro Médico de la Universidad de Maryland demuestra que la risa puede aumentar la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo, lo que ayuda a relajar los músculos y, con ello, reducir los niveles de estrés.

La compañía sanitaria estadounidense Clínica Mayo, a través de un artículo publicado en su web, detalla varios efectos positivos vinculados a la risa. En el corto plazo, una carcajada puede aliviar la mente y generar transformaciones físicas, desde la estimulación del sistema cardiovascular hasta el relajamiento de la tensión muscular. La reducción de la presión arterial y del ritmo cardíaco tras la risa genera una percepción inmediata de satisfacción y calma.

Qué beneficios aporta reírse habitualmente

Según el artículo, la risa prolonga sus efectos beneficiosos más allá del estado de ánimo pasajero. Está asociada a una mejora del sistema inmunitario. Quienes cultivan pensamientos positivos tienden a liberar neuropéptidos, proteínas que ayudan al organismo a combatir el estrés y tratar de enfrentar afecciones de mayor gravedad. En este sentido, la risa puede tener un efecto analgésico, al incentivar la producción de compuestos naturales que mitigan el dolor.

Además, contribuye a afrontar situaciones complejas, facilita la conexión social con otras personas y, en personas que padecen depresión o enfermedades crónicas, ofrece recursos para atenuar los síntomas de ansiedad y fortalecer la autoestima.

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El desarrollo del sentido del humor, según la misma fuente, es una capacidad que puede entrenarse. Incorporar rutinas que prioricen el humor en la vida diaria, como rodearse de contenido humorístico, compartir momentos divertidos con amigos o incluso practicar la risa aunque sea de manera inicial forzada, puede transformar el estado mental y físico. Iniciativas como el yoga de la risa, que se lleva a cabo en grupo y donde la risa comienza como un ejercicio simulado para desembocar en una risa auténtica, se mencionan como herramientas para beneficiarse de este recurso natural.

A modo de recomendación final, la Clínica Mayo aconseja probar con una sonrisa o una carcajada voluntaria. Este simple gesto puede deshacer la tensión muscular y elevar el ánimo de manera palpable, lo que demuestra el poder terapéutico de la risa descrito por ambas instituciones.

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