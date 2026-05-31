América Latina

En medio de la crisis humanitaria, los cacerolazos en Cuba resonaron durante una nueva noche de protestas

Varias regiones de la isla quedaron completamente a oscuras en una jornada en la cual los cubanos sólo recibieron, como máximo, una hora y media de energía. “Ya estamos perdiendo la cabeza, no aguantamos más”, sostuvo una usuaria en redes sociales

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Una nueva noche de protestas por parte de los habitantes de Cayo Hueso, en el municipio Centro Habana, realizaron un cacerolazo masivo durante la noche del sábado. La protesta surgió después de que la comunidad recibiera únicamente hora y media de electricidad en dos días, según denunciaron usuarios en redes sociales.

El reporte del periodista Mario Pentón, con un video en el cual se escuchan cientos de utensilios golpeando cacerolas y generando un sonido aturdidor, reveló el malestar creciente entre los isleños del centro de la capital cubana ante la crisis humanitaria que vive el país en manos de la dictadura castrista.

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Los comentarios de residentes recopilados en las respuestas al comunicador evidenciaron la magnitud del desabastecimiento. “Desde ayer hasta hoy una hora y media de electricidad”, relató un vecino, mientras otro denunció: “Solo una hora de luz, abusivo”.

Otros usuarios señalaron condiciones similares en distintos puntos de La Habana. Un residente de Miramar y Playa indicó: “Sólo 3 horas de electricidad desde ayer 5 pm”, en referencia al viernes 29 de mayo.

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La vida diaria en Cuba
Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por residentes que protestaban contra los prolongados cortes de luz (AP/Ramon Espinosa)

La desesperación por la falta de suministro eléctrico se reflejó en testimonios como el de una vecina: “No sé hasta cuándo podrá resistir una persona, ya estamos perdiendo la cabeza, no aguantamos más, que Dios nos ayude”. Otro usuario extendió el panorama más allá de la capital y afirmó: “Así mismo tienen a Santiago de Cuba a oscuras total”.

El cacerolazo de Cayo Hueso se produjo en un contexto de crisis eléctrica sin precedentes. El sábado, la Unión Eléctrica informó una disponibilidad de solo 1.400 MW frente a una demanda de 2.770 MW, con una afectación máxima de 1.890 MW registrada a las 22:00 horas del viernes.

Según reportó el sitio Ciber Cuba, la situación se agravó por la salida de emergencia de unidades en las centrales termoeléctricas de Santa Cruz y Renté. Además, la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país, volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional menos de 36 horas después de haber sido reconectada.

Durante mayo, Cuba vivió los peores días del año en materia energética. El 13 de mayo se registró un déficit récord de 2.153 MW y al día siguiente se alcanzó un máximo histórico de 2.174 MW, lo que provocó cortes de entre 20 y 22 horas diarias en La Habana y afectó simultáneamente a cerca del 70% de la población.

La vida diaria en Cuba
Un policía intenta apagar un incendio provocado por residentes que protestaban contra los prolongados cortes de electricidad en una calle de La Habana, Cuba (AP/Ramón Espinosa/Archivo)

Las protestas en el centro de la capital cubana no se limitaron a Cayo Hueso. El pasado martes, vecinos de un edificio de 12 plantas en Zanja y Hospital realizaron otro cacerolazo, anticipando la escalada del sábado. En marzo de 2026 también hubo manifestaciones en Neptuno y Hospital y en Salud y Belascoaín, episodios que incluyeron presencia policial.

En las redes sociales, residentes alertaron sobre represión ante las protestas. “También aquí han metido presos un montón de gente y le han dado golpes también, sin duda hay miedo, son padres de familia y después esos niños”, denunció un usuario. Un incidente anterior en Alamar, el 21 de mayo, terminó con represión policial y al menos una detención durante otro apagón.

De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, ya se documentaron 1.245 protestas en marzo de 2026 y 1.133 en abril, con la crisis energética como principal detonante.

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