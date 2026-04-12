Cómo varía la ansiedad en las mujeres en cada etapa de la vida, según la ciencia

La ansiedad en mujeres registra el doble de prevalencia que en hombres, según datos de los National Institutes of Health (NIH) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad en las mujeres no es un estado estático, sino un proceso que fluctúa al ritmo de la biología y el entorno. Según los National Institutes of Health (NIH), la población femenina tiene el doble de probabilidades de experimentar estos trastornos en comparación con los varones.

Esta diferencia no es casual: aparece en momentos concretos de la vida, cuando los cambios hormonales y la flexibilidad del cerebro —la llamada plasticidad neural, es decir, su capacidad para adaptarse— modifican la forma en que la mente responde al estrés.

La brecha de ansiedad entre mujeres y hombres surge de una combinación de susceptibilidad genética y presiones estructurales. Esto significa que influyen tanto los genes heredados como los factores sociales y culturales que afectan a cada mujer en distintas etapas de su vida.

La pubertad: el primer punto de inflexión estructural

El inicio de la pubertad marca el primer aumento significativo de trastornos de ansiedad en el sexo femenino por cambios hormonales y cerebrales (Imagen ilustrativa Infobae)

La adolescencia representa la apertura de la primera ventana de vulnerabilidad. Con el inicio de la pubertad, la divergencia de tasas entre sexos se acelera debido a la sensibilidad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal ante el aumento de los esteroides gonadales. Este eje es un sistema biológico que controla cómo el cuerpo responde al estrés, y los esteroides gonadales son hormonas sexuales como los estrógenos y la progesterona.

Investigaciones destacadas en la revista Nature Molecular Psychiatry sugieren que esta etapa reorganiza los circuitos de respuesta al estrés en la amígdala, una zona cerebral clave para las emociones, lo que incrementa la tendencia a la rumiación (darle vueltas de forma repetitiva a pensamientos negativos).

De acuerdo con el análisis de Epidemiology and Psychiatric Sciences (Cambridge), es en este periodo cuando la ansiedad supera por primera vez la prevalencia masculina, estableciendo un precedente para el resto de la vida adulta.

La exposición temprana a redes sociales ejerce un estrés crónico sobre la corteza prefrontal, incrementando el riesgo de ansiedad en chicas adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aumento de síntomas durante la pubertad no es igual para todas: existe una relación directa entre la velocidad de los cambios en la materia gris en áreas límbicas (zonas del cerebro asociadas a las emociones) y la aparición de ansiedad.

Según el estudio de Nature Molecular Psychiatry, la arquitectura genética de la ansiedad femenina se activa con mayor intensidad cuando fluctúan los esteroides gonadales, lo que explica por qué el riesgo de desarrollar trastornos de pánico o fobia social aumenta durante la pubertad.

Esta vulnerabilidad biológica se agrava por la exposición temprana a entornos digitales, ya que la comparación social constante en redes puede funcionar como un estrés crónico sobre una corteza prefrontal —la parte del cerebro encargada de regular pensamientos y emociones— que aún está madurando.

Edad reproductiva y la brecha de resiliencia urbana

Las tasas de ansiedad en mujeres estadounidenses alcanzan el 24,1%, afectando su productividad laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la etapa adulta joven, el riesgo se intensifica en relación con hitos biológicos como el embarazo y el puerperio (el periodo posterior al parto). La hoja de datos actualizada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abril de 2026 advierte que la prevalencia de trastornos obsesivo-compulsivos puede llegar a duplicarse frente a la población general durante estos periodos.

En este contexto, la Dra. Michele C. Moore, especialista en medicina familiar y salud integral de la mujer citada por Psychology Today, destaca que el aumento de la ansiedad responde a la “fatiga de transición”, es decir, al cansancio emocional que producen los cambios bruscos y las expectativas sociales.

En regiones como Europa Occidental y América del Norte, las tasas de ansiedad son considerablemente superiores. A modo de ejemplo, datos del sistema Texas Health Resources e informes de la FDA subrayan que el 24,1% de las mujeres estadounidenses convive con un diagnóstico clínico.

Durante el embarazo y puerperio, la prevalencia de trastornos obsesivo-compulsivos puede duplicarse en mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta realidad impacta la productividad laboral: las mujeres con ansiedad registran más ausencias y consultas médicas de urgencia, un efecto agravado por la dificultad de separar el trabajo del hogar y la vida personal.

El pico crítico: perimenopausia y el patrón en “M”

El repunte estadístico más agudo de ansiedad en las mujeres ocurre en la mediana edad, completando lo que la ciencia denomina un patrón en forma de M en la evolución de estos trastornos a lo largo de la vida.

De acuerdo con datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), el grupo de 45 a 49 años registra actualmente el mayor incremento de carga de enfermedad a nivel global. Este pico coincide con la transición menopáusica, una etapa crítica en la que la fluctuación irregular de estrógenos altera el equilibrio de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, ambos fundamentales para regular el estado de ánimo y la ansiedad.

El pico de ansiedad en la perimenopausia revela el llamado patrón en 'M', vinculado a la caída hormonal y un aumento del 140% en carga de enfermedad desde 1990 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta vulnerabilidad no se debe únicamente al estrés externo, sino también a la pérdida de un “escudo neuroprotector” que ofrecían antes las hormonas. Según investigaciones publicadas en Nature Molecular Psychiatry, la caída de los esteroides gonadales durante la perimenopausia aumenta la sensibilidad de la amígdala, el área del cerebro encargada de procesar el miedo, haciéndola más reactiva frente a situaciones que antes resultaban manejables.

Este fenómeno se conoce como carga alostática, que es el desgaste acumulado del sistema corporal encargado de responder al estrés —el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HPA)— después de años de enfrentar factores estresantes de manera continua.

Los informes de la revista médica The Lancet revelan que la carga acumulada en esta franja etaria ha crecido un 140% desde 1990. Este aumento está relacionado con la llamada “generación sándwich”, mujeres que deben cuidar al mismo tiempo de hijos y padres mayores, una situación que se ha visto agravada, en algunos casos, por el avance tecnológico en el hogar.

La digitalización y la carga de cuidado doméstico elevan el cortisol crónicamente en mujeres, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas posmenopáusicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización del cuidado doméstico y la conectividad permanente dificultan los momentos de descanso, manteniendo los niveles de cortisol elevados de modo crónico. Esta exposición constante no solo incrementa la ansiedad, sino que también representa un riesgo silencioso para enfermedades cardiovasculares y metabólicas que suelen aparecer después de la menopausia.

Perspectiva de abordaje integral y medicina de precisión

El tratamiento contemporáneo de la ansiedad en la mujer exige pasar de modelos genéricos a la medicina de precisión. De acuerdo con las guías de la FDA y los estándares de la OMS actualizados, es fundamental considerar el estado hormonal de la paciente antes de recetar medicamentos o indicar psicoterapia.

La evidencia muestra que la respuesta a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y a la terapia cognitivo-conductual varía según la fase del ciclo menstrual o la perimenopausia. Por eso, los expertos destacan que es esencial adaptar el tratamiento a las fluctuaciones hormonales para mejorar la eficacia y reducir los efectos secundarios.

Expertos y organismos internacionales recomiendan adaptar el tratamiento de la ansiedad femenina al ciclo hormonal y reforzar políticas públicas para cerrar la brecha de resiliencia urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la estabilidad emocional, el control de la ansiedad es crítico para la salud física a largo plazo. La exposición prolongada a niveles elevados de glucocorticoides (como el cortisol, la hormona del estrés) no solo afecta el sistema nervioso central, sino que genera inflamación persistente, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

La OMS advierte que las mujeres con ansiedad crónica no tratada presentan mayor incidencia de hipertensión y resistencia a la insulina tras la menopausia. Esto convierte a la detección precoz durante los picos del patrón en M en una herramienta clave para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

Ante esta realidad, los entes internacionales destacan que es clave reducir la brecha de resiliencia urbana, por lo que se requiere políticas de salud pública que aborden el componente social de la ansiedad.

Según la Dra. Michele C. Moore en Psychology Today, el éxito en la salud mental femenina depende de integrar estrategias de autocuidado con redes de apoyo estructurales. Solo mediante un modelo que reconozca la relación entre la salud hormonal y el estrés interpersonal, será posible reducir la carga global que esta patología impone sobre las mujeres en todas las etapas de su vida.