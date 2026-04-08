Té de lechuga: la infusión natural que podría mejorar el sueño, desinflamar el cuerpo y favorecer el bienestar general

El té de lechuga se valora como alternativa natural para mejorar el sueño y aliviar inflamaciones leves, según estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas recurren al té de lechuga como alternativa natural para mejorar el sueño y aliviar inflamaciones leves. Esta infusión se prepara hirviendo hojas verdes y colando el líquido, y se asocia a efectos relajantes, diuréticos y bajo aporte calórico. Estudios internacionales, como los publicados en las revistas Molecules y Medicines, señalan que los extractos de Lactuca sativa contienen lactucina, lactucopicrina y lactucarium, compuestos con efectos sedantes y antiinflamatorios comprobados en animales.

La lechuga aporta vitaminas A, C, E, ácido fólico y minerales como potasio y calcio, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La American Diabetes Association la recomienda por su bajo índice glucémico, y sus antioxidantes contribuyen al cuidado metabólico y cardiovascular. Las principales asociaciones médicas internacionales aclaran que no existen pruebas de que prevenga enfermedades neurodegenerativas.

Se aconseja consumir un máximo de dos tazas al día y consultar al médico antes de incorporarla regularmente, especialmente en caso de enfermedades crónicas o tratamientos diuréticos. Aunque el té de lechuga es una opción accesible y con potencial relajante, la evidencia en humanos sigue siendo limitada y debe usarse con precaución.

Propiedades antiinflamatorias y diuréticas del té de lechuga

El té de lechuga es valorado por sus posibles efectos diuréticos y antiinflamatorios. Investigaciones publicadas en la revista científica Biomedicine & Pharmacotherapy respaldan el potencial antiinflamatorio de los extractos de Lactuca sativa en modelos preclínicos, sugiriendo que su consumo podría contribuir a la eliminación de líquidos y al alivio de molestias abdominales o musculares leves.

La lechuga ofrece vitaminas A, C, E, ácido fólico, potasio y calcio, lo que respalda los beneficios nutricionales del té de lechuga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos efectos se atribuyen a la presencia de compuestos bioactivos que pueden modular la respuesta inflamatoria y favorecer la función renal. En cuanto a su composición nutricional, la lechuga aporta vitaminas A, C y E, ácido fólico y minerales como potasio y calcio, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Además, destaca por su bajo contenido calórico, lo que la convierte en una opción adecuada para personas que buscan controlar su peso o mantener una alimentación equilibrada.

Beneficios metabólicos, cardiovasculares y recomendaciones de consumo

El alto contenido de fibra del té de lechuga favorece el tránsito intestinal y contribuye a la regulación del azúcar en sangre. La American Diabetes Association incluye la lechuga entre las verduras de bajo índice glucémico, por lo que el té de lechuga resulta apto para personas con diabetes o alteraciones metabólicas leves.

Además, la presencia de antioxidantes en el té de lechuga ayuda a combatir los radicales libres, beneficiando la salud de la piel, la vista y el sistema cardiovascular. Su consumo habitual podría prevenir edemas leves y apoyar la función circulatoria, aunque tanto la Alzheimer’s Association como la Parkinson’s Foundation advierten que no existe evidencia clínica concluyente sobre la prevención de enfermedades neurodegenerativas mediante el consumo de esta infusión.

Las propiedades diuréticas y antiinflamatorias del té de lechuga pueden contribuir a la eliminación de líquidos y al alivio de molestias leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar el té de lechuga, se recomienda hervir hojas frescas y carnosas en un litro de agua durante cinco a diez minutos, dejar reposar y colar el líquido. Puede ingerirse caliente o frío, solo o combinado con manzanilla o menta. Es aconsejable no superar las dos tazas diarias, ya que un consumo excesivo puede provocar diarrea, gases o reducción de potasio, especialmente en personas con problemas renales o bajo tratamiento diurético. Tanto la Mayo Clinic como MedlinePlus recomiendan consultar a un médico antes de incorporar el té de lechuga de forma regular.

El té de lechuga puede contribuir al bienestar general si se consume de manera responsable y bajo supervisión profesional. Su creciente popularidad responde a la búsqueda de alternativas naturales y accesibles para mejorar el descanso, la salud metabólica y el equilibrio digestivo.

Precauciones y límites en el consumo del té de lechuga

Aunque el té de lechuga puede contribuir al bienestar general, su uso debe ser responsable y estar supervisado por un profesional de la salud, especialmente en personas con enfermedades crónicas, problemas renales o que toman medicamentos diuréticos o antihipertensivos.

La creciente popularidad del té de lechuga responde a su perfil natural, pero los expertos insisten en la importancia de consultar ante síntomas adversos o dudas sobre su seguridad

La popularidad de esta infusión se explica por su perfil natural y accesible, pero la evidencia clínica actual sobre sus beneficios en humanos es limitada y no sustituye los tratamientos médicos convencionales. Las entidades médicas internacionales, como Mayo Clinic y MedlinePlus, recomiendan consultar a un médico antes de incorporar el té de lechuga a la rutina diaria, en especial si existen antecedentes de enfermedad crónica, embarazo, lactancia o si se están utilizando otros suplementos herbales.

Ante cualquier síntoma adverso o reacción inesperada, es fundamental interrumpir su consumo y buscar orientación médica. El té de lechuga debe considerarse solo como un complemento dentro de un estilo de vida saludable, y nunca como reemplazo de la atención médica profesional.