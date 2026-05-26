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Nueva masacre en Honduras deja cuatro muertos y un herido

La violencia volvió a estremecer a Honduras la noche del lunes luego de que una nueva masacre en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés,

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El ataque en La Lima deja cuatro muertos y una persona herida
El ataque en La Lima deja cuatro muertos y una persona herida

Cuatro personas asesinados reactivaron la alarma por la violencia en el norte de Honduras: el ataque ocurrió cerca de la medianoche del lunes en la colonia Filadelfia, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés. Según información preliminar de las autoridades, hubo víctimas en distintos puntos del sector y una quinta persona quedó herida y fue trasladada a un centro asistencial privado.

El múltiple crimen se produjo en un radio de tres a cuatro cuadras, de acuerdo con el despliegue policial que acordonó la zona tras los disparos que escucharon los vecinos.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18.

Según la información preliminar que manejan las autoridades, el primer ataque ocurrió dentro de una vivienda de la colonia, donde una pareja fue asesinada.

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Minutos después, agentes localizaron el cuerpo de José Noel Gómez a una cuadra del primer punto. El cadáver de Cristofer Jared Suazo Vázquez apareció a cerca de cuadra y media del lugar inicial, siempre dentro del mismo sector, de acuerdo con los reportes oficiales.

Durante el ataque también resultó herida una quinta persona, a quien efectivos de la Policía Nacional auxiliaron y trasladaron de emergencia a un centro asistencial privado. Las autoridades informaron que permanece bajo observación médica.

Infografía sobre el asesinato de cuatro personas en La Lima, Honduras, con una ilustración de calle con patrullas y cinta policial, e información de víctimas.
Cuatro personas fueron asesinadas y una quinta herida en un ataque a medianoche en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés, reactivando la alarma por la violencia en el norte de Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipótesis sobre el móvil

Las investigaciones preliminares apuntan a un posible vínculo con estructuras criminales asociadas a maras y pandillas que operan en la zona norte del país, según indicaron fuentes de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil exacto y mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer responsabilidades y la secuencia completa de los hechos.

Recuento de asesinatos

La masacre en La Lima ocurrió días después de otros hechos violentos que elevaron la preocupación por los asesinatos múltiples en el país.

Uno de los episodios con mayor número de víctimas se registró en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, donde 20 personas fueron asesinadas dentro de una finca de palma africana.

La masacre se registró en la colonia Filadelfia, donde las víctimas fueron localizadas en distintos puntos en un radio de cuatro cuadras.
La masacre se registró en la colonia Filadelfia, donde las víctimas fueron localizadas en distintos puntos en un radio de cuatro cuadras.

De acuerdo con esa información, las víctimas eran trabajadores agrícolas y fueron atacadas por hombres armados cuando se preparaban para iniciar labores. Las autoridades investigan posibles vínculos con el crimen organizado y disputas por control territorial en la región del Bajo Aguán.

A esos hechos se sumó otra matanza en Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, también atribuida en los reportes iniciales a un ataque armado. Con el caso de La Lima, Honduras contabiliza al menos 13 asesinatos múltiples en lo que va de 2026, según el recuento difundido en informes locales de seguridad.

Masacres en Honduras

La violencia colectiva tiene antecedentes en Honduras. Entre los casos citados con frecuencia figura lo ocurrido en la cárcel de El Porvenir, en La Ceiba, en 2003, cuando murieron 69 privados de libertad en un incendio y en enfrentamientos dentro del penal, según registros oficiales y reportes de época.

En 2004, el país volvió a conmocionarse con la masacre de Chamelecón: 28 pasajeros de un autobús fueron asesinados en San Pedro Sula en un hecho atribuido a pandillas y que tuvo repercusión internacional, de acuerdo con investigaciones y reportes policiales de entonces.

En 2012 y 2013 se registraron matanzas en Choloma y San Pedro Sula, con ataques en bares, billares y unidades de transporte público que dejaron más de una decena de muertos en distintos episodios, según reportes de autoridades y prensa local.

Organismos defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil atribuyen el aumento de asesinatos múltiples a la persistencia de estructuras criminales, narcotráfico, extorsión y disputas entre grupos armados, según pronunciamientos públicos difundidos en los últimos días.

Tras los últimos hechos registrados en Colón y Cortés, cuerpos de seguridad informaron que reforzarán operativos y acciones de inteligencia en las zonas que consideran de mayor conflictividad.

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