Salud

Cuándo el citrato de magnesio deja de ser un suplemento seguro y se convierte en un riesgo

Su acción sobre el sistema nervioso y los vasos sanguíneos lo posiciona entre los más elegidos para mejorar el descanso, aliviar el estreñimiento o reducir los calambres musculares. Sin embargo, no es para todos

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Ilustración de una botella de vidrio de citrato de magnesio y píldoras blancas sobre una superficie de madera. Se ve un vaso de agua y una ventana al fondo
El citrato de magnesio es un laxante salino y suplemento usado para aliviar el estreñimiento ocasional y aportar magnesio al cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El citrato de magnesio es un laxante salino y suplemento utilizado principalmente para aliviar el estreñimiento ocasional y aportar magnesio al organismo. Su uso se ha extendido tanto en la práctica médica como en la suplementación, donde se valora por su alta biodisponibilidad y efecto rápido.

El citrato de magnesio es un compuesto que combina magnesio y ácido cítrico. Se emplea para tratar el estreñimiento porque incrementa el agua en el intestino y estimula el movimiento de las heces, facilitando la evacuación. Además, se consume como suplemento para mejorar la función muscular, apoyar la calidad del descanso nocturno y, en algunos casos, ayudar a prevenir migrañas.

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Según la Cleveland Clinic, el citrato de magnesio pertenece al grupo de laxantes salinos, ya que aumenta la cantidad de agua absorbida por el intestino, ablanda las heces y estimula la motilidad intestinal.

De acuerdo con MedlinePlus, el portal de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el citrato de magnesio se utiliza como suplemento cuando la dieta no aporta suficiente magnesio para satisfacer las necesidades diarias del organismo.

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El consumo de suplementos forma parte de la rutina diaria de millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
MedlinePlus señala que el uso de citrato de magnesio es recomendable cuando la dieta no cubre las necesidades diarias de magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suplemento también ha ganado popularidad por sus efectos en la relajación física y la mejora del sueño. Según MedlinePlus, el magnesio contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos y puede ayudar a reducir la tensión nerviosa, facilitando el descanso nocturno. Entre los beneficios reportados se incluyen la mejora de la función muscular, la reducción de calambres tras el ejercicio y el alivio del cansancio físico y mental.

La elección del citrato de magnesio frente a otros compuestos, como el bisglicinato o el malato, suele depender de la necesidad de un efecto laxante rápido y de su alta absorción. Algunas personas asocian su consumo con una posible reducción de los niveles de cortisol, aunque la evidencia científica directa es limitada y debe interpretarse con cautela.

Precauciones y efectos secundarios

Los especialistas de la Cleveland Clinic advierten que el citrato de magnesio no debe utilizarse de forma continua ni sustituir la consulta médica. Es fundamental consultar con un profesional si existen antecedentes de insuficiencia renal, problemas cardíacos, diabetes, alteraciones persistentes en el ritmo intestinal o sangrado rectal.

MedlinePlus indica que no se recomienda el consumo durante tratamientos con antibióticos o antidepresivos, ni en personas embarazadas, en período de lactancia o con alergia a alguno de los componentes.

Mujer joven sentada en una cama con sábanas blancas, vestida con camiseta gris y pantalones claros, agarrándose el abdomen con ambas manos.
El citrato de magnesio puede provocar diarrea, náuseas, dolor estomacal, vómitos y reacciones alérgicas graves, por lo que requiere vigilancia médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El citrato de magnesio puede causar efectos secundarios leves como diarrea, náuseas, dolor estomacal y vómitos; también puede provocar reacciones alérgicas graves o hipermagnesemia, lo que requiere atención médica inmediata.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, cualquier síntoma persistente o preocupante debe comunicarse de inmediato al personal sanitario. Ambas fuentes coinciden en que existen interacciones con antibióticos como ciprofloxacino, tetraciclina y levofloxacino, así como con otros fármacos, lo que refuerza la necesidad de consultar con un profesional antes de iniciar el suplemento.

Dosis, administración y consideraciones estéticas

MedlinePlus recomienda una dosis diaria de aproximadamente 300 mg de magnesio elemental, que puede dividirse en una o dos tomas según tolerancia y objetivos personales. Se sugiere iniciar con dosis bajas y aumentarlas gradualmente si es necesario. Para su uso como laxante, la Cleveland Clinic sugiere tomar la solución oral siguiendo las indicaciones del envase o receta médica, empleando utensilios de medición adecuados y acompañando con abundante líquido.

En formato líquido, el citrato de magnesio puede refrigerarse para mejorar su sabor. Tomar el suplemento antes de dormir puede favorecer el descanso. Si se presentan molestias digestivas o episodios de diarrea, se debe suspender su uso.

Frasco ámbar abierto con varias cápsulas y comprimidos de distintos tamaños y colores derramados sobre una superficie blanca, las cuales representan suplementos alimenticios o vitaminas.
El uso de citrato de magnesio debe ser personalizado y controlado profesionalmente, evitando su administración a otras personas debido a posibles riesgos individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante revisar que el producto tenga certificado de calidad y detalle la cantidad exacta de magnesio elemental. La Cleveland Clinic aconseja conservar el medicamento a temperatura ambiente o refrigerado, y desecharlo tras la fecha de caducidad o pasadas 24 horas desde la apertura del frasco.

Desde una perspectiva estética, algunas personas consultan sobre la relación entre el citrato de magnesio y la reducción de la “cara redonda” asociada a retención de líquidos o inflamación facial, dado su efecto sobre el equilibrio hídrico y el tránsito intestinal.

No obstante, no existen estudios concluyentes que respalden un efecto directo sobre el contorno facial; cualquier reducción de volumen suele deberse a la mejora general del tránsito y la eliminación de líquidos retenidos, no a un efecto localizado.

El uso del citrato de magnesio, tanto como medicamento como suplemento, debe basarse en necesidades individuales y bajo orientación profesional. Compartir el producto con otras personas puede representar riesgos, ya que cada caso requiere valoración personal para asegurar un consumo seguro y adecuado.

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