Jonathan Swift, escritor irlandés: “Cuando aparece un gran genio en el mundo se le puede reconocer por esta señal: todos los necios se conjuran contra él” (Retrato de Jonathan Swift por Charles Jervas)

Hay verdades históricas que se vuelven carne en la literatura mucho tiempo después de haber sido escritas. Cuando el escritor John Kennedy Toole concibió los delirios misántropos y la genialidad incomprendida de su personaje Ignatius Fielly, no tuvo que buscar demasiado para encontrar el título perfecto que coronaría su obra maestra. Lo tomó prestado de una línea anotada dos siglos antes por uno de los demoledores de la vanidad humana: el escritor, clérigo y ensayista satírico irlandés Jonathan Swift.

La frase en cuestión no es solo una agudeza pasajera, sino un diagnóstico clínico sobre el comportamiento de las masas frente a la excepcionalidad intelectual. Jonathan Swift escribió esta máxima a principios del siglo XVIII, un período marcado por la agitación política británica, las disputas religiosas y el nacimiento de la prensa satírica moderna. El texto vio la luz por primera vez dentro de su obra breve Pensamientos sobre varios temas, morales y divertidos, un compendio de reflexiones aforísticas.

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El análisis de la frase revela una dinámica social que se repite de manera sistemática a lo largo de las épocas: la envidia y el miedo frente al que sobresale. Jonathan Swift no utiliza la palabra “necios” a la ligera; se refiere a una mediocridad que, al sentirse incapaz de alcanzar la altura de una mente brillante, opta por la estrategia de la destrucción colectiva. La genialidad altera el orden establecido, desafía las verdades cómodas y expone las limitaciones de las mayorías.

John Kennedy Toole utilizó la cita de Swift como epígrafe de "La conjura de los necios", novela publicada póstumamente en 1980 y ganadora del Pulitzer en 1981

Ante esa amenaza, los mediocres deponen temporalmente sus diferencias para formar una alianza implícita (“se conjuran”) con el único objetivo de silenciar, ridiculizar o anular al individuo extraordinario. Este aforismo sintetiza de manera perfecta el núcleo del pensamiento de su autor. La vida entera de Jonathan Swift fue una guerra abierta contra la irracionalidad y la estupidez humana en todas sus dimensiones. Para él, el ser humano era una criatura racional, una distinción sutil pero determinante.

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Su obra cumbre, la célebre novela Los viajes de Gulliver, funciona bajo esta misma premisa: a través de las desventuras de Lemuel Gulliver, expone el ridículo de las guerras políticas, las pretensiones de los científicos y la mezquindad moral de la sociedad de su tiempo. Aunque Pensamientos sobre varios temas, morales y divertidos se presenta como una recopilación de notas breves, su importancia radica en que funciona como el mapa genético de la ironía swiftiana.

Es allí donde el autor depura su estilo directo y afilado, sentando las bases de una tradición literaria que entiende la sátira no como un entretenimiento, sino como una herramienta de higiene social. El eco de este libro cruzó el Atlántico y los siglos hasta encontrar su validación definitiva en una de las historias más trágicas de las letras modernas. John Kennedy Toole utilizó la cita de Swift como epígrafe de La conjura de los necios, novela publicada póstumamente en 1980 y ganadora del Pulitzer en 1981.

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La realidad terminó imitando al arte: John Kennedy Toole sufrió el rechazo sistemático de los editores de su época, quienes fueron incapaces de ver la genialidad de su novela, lo que llevó al joven autor al suicidio en 1969. Cuando el libro finalmente se publicó gracias a la insistencia de su madre y del escritor Walker Percy, fue un éxito: la profecía de Jonathan Swift se había cumplido al pie de la letra. Lo que demuestra que el aforismo del maestro irlandés permanece inalterable ante el paso del tiempo.

Portada original de "los viajes de Gulliver", obra cumbre de Retrato de Jonathan Swift por Charles Jervas, publicada de forma anónima en 1726

¿Quién es Jonathan Swift?

Jonathan Swift (Dublín, 1667 – 1745) fue un escritor, clérigo anglicano y ensayista político de origen irlandés, unánimemente considerado el mayor maestro de la sátira en lengua inglesa. Huérfano de padre desde antes de su nacimiento, creció bajo la protección de sus tíos y se formó en el Trinity College de su ciudad natal, antes de trasladarse a Inglaterra para desempeñarse como secretario del diplomático Sir William Temple. Esta experiencia lo introdujo en los círculos del poder político y literario.

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Tras ser ordenado sacerdote, regresó a Irlanda para asumir el decanato de la Catedral de San Patricio de Dublín, un cargo desde el cual se convirtió en un ferviente defensor de los derechos del pueblo irlandés frente a la opresión de la corona británica. Su producción literaria se destaca por un humor negro implacable y una ironía salvaje que utilizaba para desnudar la hipocresía social. Su obra cumbre, Los viajes de Gulliver, fue publicada de manera anónima en 1726 y se convirtió en éxito imperecedero.

Además, escribió piezas satíricas radicales como La batalla de los libros y el escandaloso panfleto Una modesta proposición, donde sugería irónicamente que los hijos de los pobres irlandeses sirvieran de alimento para los terratenientes ricos. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el deterioro físico, la pérdida progresiva de la memoria y un fuerte aislamiento provocado por un apoplejía y posibles ataques del mal de Ménière. Jonathan Swift falleció a los 77 años en Dublín.

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