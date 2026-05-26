El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

Patrulla policial con sirenas encendidas y cinta de acordonamiento "POLICÍA - NO PASE" bloquea el acceso a una humilde vivienda latinoamericana de noche, sugiriendo una operación o investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quietud habitual del Barrio Las Palmas, en Guápiles, se desvaneció de forma abrupta la noche de ayer 25 de mayo. En un instante, el silencio de la comunidad fue reemplazado por el estruendo de ráfagas de fuego, transformando una humilde vivienda en el escenario de una profunda tragedia humana.

Dos vidas, pertenecientes a un hombre y una mujer que apenas comenzaban a echar raíces en la zona, fueron apagadas de manera violenta, dejando tras de sí un vacío incalculable y el llanto de una pequeña cuya existencia cambió para siempre en un parpadeo. El suceso ha conmocionado a los habitantes locales, quienes atestiguan cómo la criminalidad irrumpe en la intimidad del hogar, un espacio tradicionalmente sagrado para el resguardo de la familia.

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De acuerdo con los reportes de las fuentes policiales y medios locales, el asalto a la tranquilidad de la vivienda ocurrió con una frialdad sobrecogedora. Al menos dos sujetos armados irrumpieron de forma directa en el inmueble, sorprendiendo en primera instancia al hombre en el sector de la cochera. Allí, bajo el peso de un ataque fulminante, la víctima perdió la vida de forma inmediata, quedando tendida sin posibilidad de recibir asistencia médica.

Cinta policial amarilla cruza una puerta de metal entreabierta, con un reflejo azul de sirena y luz cálida filtrándose desde el interior, señalando una escena acordonada con urgencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hubo espacio para la tregua ni para el auxilio. Los agresores, determinados en su avance, continuaron hacia el interior de la estructura, persiguiendo a la mujer que, en un desesperado intento por salvaguardar su integridad, buscó refugio en los confines del cuarto de baño. No obstante, los atacantes la alcanzaron en ese último rincón, ejecutando múltiples disparos a muy corta distancia antes de huir de la escena.

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Cuando las unidades de la Cruz Roja Costarricense arribaron al lugar, tras ser alertadas por los vecinos alarmados por el estruendo de los impactos, el panorama era irreversible. Los socorristas confirmaron que tanto el hombre como la mujer carecían por completo de signos vitales. Sin embargo, en medio del horror y los vestigios del ataque, un milagro de vida se abrió paso entre las paredes del inmueble.

Los oficiales de la Fuerza Pública localizaron y rescataron sana e ilesa a una bebé de aproximadamente dos años de edad, quien presumiblemente es hija de la pareja fallecida. Junto a ella, otra mujer adulta que se encontraba en la propiedad logró sobrevivir al asalto sin sufrir heridas físicas. Ambas resultaron ilesas del atentado, resguardadas por el azar en medio de la tempestad.

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Aspecto del despliegue en Guápiles, donde la prioridad de las autoridades se centró en salvaguardar la vida de la menor sobreviviente (Cortesía TVR Televisión Rivense).

Reacción de las autoridades y medidas tras el doble homicidio

El rastro del suceso no tardó en extenderse más allá de las fronteras del vecindario. Minutos después del doble homicidio, una llamada ingresó con urgencia al sistema de emergencias 9-1-1, alertando sobre un vehículo envuelto en llamas frente al plantel de los Badilla, en el sector de El Prado de Guápiles.

Al llegar al sitio, el Cuerpo de Bomberos controló el fuego que consumía el automotor. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que este vehículo fue el utilizado por los perpetradores para llegar y escapar de la escena, incendiándolo posteriormente de forma deliberada en un intento por borrar cualquier huella física, balística o biológica que permitiera su identificación.

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El vehículo en el que presuntamente escaparon los sospechosos fue hallado completamente consumido por las llamas (Cortesía TVR Televisión Rivense).

La respuesta institucional se activó de inmediato para contener el impacto del crimen y brindar protección a la víctima más vulnerable. La niña de dos años fue puesta bajo la custodia y el cuidado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), donde equipos especializados se encargan de asegurar su bienestar físico y emocional en estas horas críticas.

Mientras tanto, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la custodia de la vivienda en el Barrio Las Palmas, procediendo con el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios esenciales para el caso. Las autoridades mantienen estrictos operativos en diversos puntos estratégicos de la región para intentar localizar a los autores del crimen.

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De momento, las causas detrás de este ataque violento permanecen bajo investigación, mientras la comunidad intenta procesar el dolor de una realidad que golpea con fuerza la dignidad de la vida humana.