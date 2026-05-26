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Una importante ciudad de Estados Unidos podría ser tragada por el aumento del nivel del mar, según la ciencia

El retroceso de los humedales, la crisis de infraestructura y el impacto social trazan el horizonte de urbes vulnerables

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El avance del mar y la erosión de humedales ponen en jaque la supervivencia de Nueva Orleans, advierten científicos (REUTERS/Shannon Stapleton)
El avance del mar y la erosión de humedales ponen en jaque la supervivencia de Nueva Orleans, advierten científicos (REUTERS/Shannon Stapleton)

El destino de Nueva Orleans peligra por el avance del nivel del mar, una amenaza que según estudios científicos podría obligar a iniciar una reubicación multitudinaria antes de que termine el siglo. Investigaciones recientes confirman que la urbe, icónico centro cultural de Luisiana, ya superó un “punto de no retorno”, quedando expuesta a quedar rodeada por el Golfo de México en las próximas décadas.

La ciudad al sur de Estados Unidos enfrenta una amenaza existencial debido al aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global, la erosión de los humedales y la subsidencia del terreno. Estas condiciones podrían conducir a la migración forzada de cientos de miles de habitantes, transformar la estructura social y cultural y desafiar su viabilidad futura, a menos que se tomen medidas de adaptación y planificación a gran escala de manera urgente.

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Según las proyecciones científicas publicadas en Nature Sustainability, la costa de Luisiana podría registrar una subida del nivel del mar de entre tres y siete metros durante el siglo XXI. Desde la década de 1930, la región ha perdido unas 5.180 km² de humedales, y se estima que hasta el 75% del área restante podría desaparecer antes de 2100.

Esta pérdida deja a la urbe particularmente vulnerable a las inundaciones, ya que su población vive mayoritariamente en una cuenca situada bajo el nivel del mar, rodeada por humedales en retroceso. Torbjörn Törnqvist, profesor de la Universidad de Tulane y coautor del estudio, explicó a CNN que los registros geológicos “muestran que las condiciones actuales ya no permiten sostener la ciudad”, y advirtió que el nivel del mar podría alcanzar varios metros por encima del actual en esta zona.

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Estudios científicos prevén la necesidad de reubicar a cientos de miles de residentes de Nueva Orleans antes de fin de siglo (Seth HERALD / AFP)
Estudios científicos prevén la necesidad de reubicar a cientos de miles de residentes de Nueva Orleans antes de fin de siglo (Seth HERALD / AFP)

Las causas de la crisis incluyen la erosión inducida por la industria petrolera, la extracción de agua subterránea, la construcción de diques y el hundimiento del terreno. Los datos concluyen que Nueva Orleans podría quedar aislada por el Golfo de México antes del fin de este siglo, lo que convertiría el área en una “zona costera físicamente más vulnerable del mundo”, resaltó Oliver Milman en The Guardian.

Cómo afecta el aumento del nivel del mar a Nueva Orleans

La singular ubicación geográfica intensifica su exposición al riesgo, ya que gran parte de la ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar. La erosión, la subsidencia y el retroceso del litoral aumentan la probabilidad de inundaciones devastadoras.

Brianna Castro, científica de Yale y autora del estudio, señaló que la población ya experimentó un importante éxodo; tras el huracán Katrina en 2005, la ciudad perdió alrededor del 25% de sus habitantes, según datos recogidos por CNN y CTV News. En la actualidad, se calcula que el 99% de los residentes viven bajo alto riesgo de inundación, y los científicos advierten que el litoral podría retroceder hasta 100 kilómetros tierra adentro en las próximas décadas.

El aumento del nivel del mar, la subsidencia y la crisis de infraestructura agravan el riesgo de inundaciones en la ciudad de Nueva Orleans (REUTERS/Kathleen Flynn)
El aumento del nivel del mar, la subsidencia y la crisis de infraestructura agravan el riesgo de inundaciones en la ciudad de Nueva Orleans (REUTERS/Kathleen Flynn)

La reducción acelerada de terreno afecta también la economía local, con una base tributaria en descenso y propiedades en depreciación. Si no se implementa una estrategia ordenada de reubicación, Castro advirtió a CNN que es probable que ocurra un éxodo caótico, con impactos más severos sobre los hogares más desfavorecidos.

Beverly Wright, directora del Deep South Center for Environmental Justice, expresó a CTV News su preocupación sobre la pérdida del tejido social y cultural: “La cultura ha surgido de las experiencias de vida y de los barrios; cada vez que se desintegra un barrio, se pierden cosas”. Las comunidades afroamericanas y otros sectores marginados temen quedar desprotegidos en eventuales políticas de migración interna.

El reto de reubicar una ciudad y preservar su identidad

La urgencia de planificar una reubicación coordinada genera debate. Jesse Keenan, investigador de la Universidad de Tulane, declaró en The Guardian que “es imposible mantener a flote una isla situada por debajo del nivel del mar. No hay cantidad de dinero que pueda lograrlo”.

Desde los años 30, Luisiana perdió más de 5.000 km² de humedales, elevando la exposición de Nueva Orleans a desastres ambientales (REUTERS/Marco Bello)
Desde los años 30, Luisiana perdió más de 5.000 km² de humedales, elevando la exposición de Nueva Orleans a desastres ambientales (REUTERS/Marco Bello)

Según los expertos consultados por CNN y CTV News, una retirada planificada se extendería durante décadas, implicando grandes costos, aunque menores que los de una evacuación de emergencia por desastre. El caso de Kiruna, en Suecia, ilustra precedentes de migración planificada por causas ambientales, aunque las circunstancias de Nueva Orleans presentan retos culturales y sociales singulares.

Brianna Castro expresó cierta esperanza en la posibilidad de crear una “Nueva Orleans 2.0” capaz de reinventar su vida comunitaria en un entorno más seguro, mientras Wright advirtió sobre el peligro de perder irreversiblemente la identidad y cohesión social, especialmente en barrios históricos.

Keenan indicó a The Guardian que “ese éxodo ya ha comenzado”, y que si no se hace nada, la gente abandonará la urbe poco a poco, desatando un caos total. Subrayó que, de no intervenir con políticas adecuadas, la crisis social podría agravarse considerablemente.

En agosto de 2023 iniciaron las obras del ambicioso proyecto de desvío de sedimentos destinado a restaurar los humedales y reforzar la defensa costera, con financiamiento procedente del acuerdo por el desastre de Deepwater Horizon. Sin embargo, el gobernador Jeff Landry canceló la iniciativa en 2025, alegando un alto costo (USD 3.000 millones) y posibles daños a la pesca.

El éxodo tras el huracán Katrina anticipa los impactos sociales y económicos de una migración masiva por el aumento del nivel del mar en Nueva Orleans (REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)
El éxodo tras el huracán Katrina anticipa los impactos sociales y económicos de una migración masiva por el aumento del nivel del mar en Nueva Orleans (REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

El estado mantiene disputas legales con compañías petroleras para obtener compensación por los daños a los humedales, aunque estas acciones enfrentan obstáculos judiciales. Al mismo tiempo, según Keenan, citado por The Guardian, las políticas estatales recientes parecen haber desistido de acometer esfuerzos significativos de protección y adaptación.

Nueva Orleans y el aumento mundial del nivel del mar

La situación de Nueva Orleans se replica en numerosas ciudades costeras a nivel global, aunque con particularidades locales. Según datos de la NASA, el ritmo global del aumento del nivel del mar se duplicó desde 1993, y se prevé que las costas del sur de Estados Unidos experimenten incrementos de entre 25 y 30 centímetros antes de 2050.

En la región del Golfo, la tasa local puede superar hasta cuatro veces el promedio global, debido a la erosión y al hundimiento del terreno. El fenómeno pone en riesgo a países insulares del Pacífico y grandes localidades como Nueva York, Londres o Shanghái. El factor principal es el calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles, que impulsa la expansión térmica del océano y el deshielo polar.

El futuro de estas tendencias sigue siendo incierto y depende de la evolución geológica de capas de hielo como la antártica, advirtieron los científicos consultados por CNN. El riesgo de alcanzar puntos de inflexión climática refuerza la urgencia de adaptar y proteger a las comunidades más expuestas.

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