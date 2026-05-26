Guatemala

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El acuerdo, tomado durante la última reunión del consejo nacional de seguridad alimentaria, instruye reiniciar la distribución del suplemento alimenticio destinado a menores con el fin de prevenir la desnutrición en todo el territorio

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Dos mujeres sonrientes sostienen carteles de "SI" con el logo de SESAN en una mesa. Se ven las banderas de Guatemala y SESAN junto a ellas
La vicepresidenta Karin Herrera y Mireya Palmieri votan "Sí" durante una sesión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) en Guatemala, al aprobarse la reanudación de la entrega del Alimento Complementario Fortificado para prevenir la desnutrición infantil en el país. (Vicepresidencia de Guatemala)

La vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera ordenó en la tercera reunión extraordinaria del CONASAN reanudar en el corto plazo la entrega del Alimento Complementario Fortificado para niñas y niños menores de cinco años, una medida aprobada por ese consejo para prevenir la desnutrición infantil mientras el Ejecutivo activa planes anticipatorios frente a la amenaza de sequía en 2026.

La instrucción apunta de manera directa a la distribución del Alimento Complementario Fortificado, identificado como ACF, para menores de cinco años en todo el país. El texto oficial la define como una medida esencial de prevención de la desnutrición infantil.

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En la misma reunión, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional conoció los avances de los planes de trabajo de varias instituciones del Organismo Ejecutivo para implementar medidas anticipatorias ante la sequía de 2026. Según el texto oficial, esas acciones buscan fortalecer la prevención, el monitoreo y la respuesta temprana en los territorios con mayor riesgo.

El Ejecutivo activó planes anticipatorios ante la amenaza de sequía de 2026

Las entidades que presentaron sus acciones fueron la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La presentación se realizó durante la tercera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

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Un grupo de personas sentadas en una mesa de conferencias frente a una pantalla grande que muestra un mapa de Guatemala y datos sobre vulnerabilidad agropecuaria
Funcionarios del gobierno de Guatemala discuten la vulnerabilidad agropecuaria de cara a la aprobación de la entrega de alimento fortificado en el país para mejorar la nutrición y seguridad alimentaria. (Vicepresidencia de Guatemala)

De acuerdo con el texto oficial, la SESAN continúa con el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, el monitoreo de la desnutrición aguda, la coordinación territorial y las estrategias de comunicación para el cambio social y de comportamiento. Esas herramientas, según la misma fuente, permiten identificar riesgos y promover acciones oportunas en las comunidades.

El Ministerio de Desarrollo Social, identificado como MIDES, expuso medidas incluidas en la respuesta anticipatoria ante la amenaza de sequía. El texto oficial indica que están enfocadas en reforzar la protección social de las familias en situación de vulnerabilidad mediante intervenciones como el Bono Nutrición y el fortalecimiento del programa de Comedores Sociales.

Salud y agricultura concentraron acciones sobre nutrición, agua y producción de alimentos

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, identificado como MSPAS, presentó las intervenciones que desarrolla en el marco de la Ventana de los Mil Días. Según el texto oficial, ese paquete incluye monitoreo nutricional, atención preventiva, vigilancia de la calidad del agua, vacunación y atención integral dirigida a mujeres embarazadas, madres y niñez menor de cinco años.

Un hombre con barba y traje oscuro habla en un podio de madera, gesticulando. Detrás, una pantalla grande muestra una tabla de 'Sistema Alerta Temprana en SAN (SAT-SAN)'
La vicepresidenta de Guatemala ordenó reanudar la entrega del Alimento Complementario Fortificado para prevenir la desnutrición infantil en el país. (Vicepresidencia de Guatemala)

Esas acciones, de acuerdo con la misma fuente, buscan reducir factores de riesgo que pueden agravarse durante períodos de sequía. La combinación de nutrición, agua y atención preventiva forma parte de la preparación sanitaria frente a esa amenaza climática.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, identificado como MAGA, presentó intervenciones orientadas a fortalecer la resiliencia de las familias productoras. El texto oficial señala que esas medidas incluyen apoyo a la producción de alimentos, gestión alimentaria, comunicación agropecuaria y atención de amenazas que puedan afectar los cultivos y la disponibilidad de alimentos en las comunidades.

La reunión también dejó definida una línea de acción institucional: coordinar respuestas para reducir la desnutrición infantil a escala nacional y contener el impacto de las amenazas climáticas. Según el texto oficial, ese es el compromiso que el Gobierno reafirmó con la reanudación del ACF y con los planes anticipatorios frente a la sequía.

Abordaje interinstitucional a áreas urbanas

El CONASAN aprobó sumar seis municipios al Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de la Desnutrición Aguda en territorios con mayor carga de morbilidad o mortalidad, con lo que el esquema alcanza 61 municipios. La medida se resolvió en la segunda reunión del año, presidida por la vicepresidenta Karin Herrera.

La ampliación incorpora por primera vez municipios de características predominantemente urbanas, un cambio que plantea la desnutrición aguda más allá del ámbito rural. Según declaraciones de la secretaria de la SESAN Mireya Palmieri: “Esto está enfocando el problema en las áreas urbanas. Tenemos lecciones importantes desde 2024 para implementar en estos municipios, que son muy relevantes por su alta densidad poblacional”.

Los territorios que se integran al protocolo son Chimaltenango (cabecera), Chiquimula (cabecera), San José (Escuintla), Chinautla (Guatemala), Santo Domingo Suchitepéquez y San Antonio Suchitepéquez (Suchitepéquez). Chimaltenango y Chiquimula, como cabeceras departamentales, y Chinautla, conurbado con la Ciudad de Guatemala, quedaron incluidos en el abordaje interinstitucional.

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