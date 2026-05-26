Política

Milei confirmó que, “salvo alguna desgracia, es altamente probable” que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre

“La gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones”, señaló el mandatario en declaraciones radiales

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Javier Milei sobre el Papa en Argentina

El presidente Javier Milei afirmó este martes que, “salvo una desgracia”, es “altamente probable” que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre, y atribuyó los avances de la gestión al trabajo del canciller Pablo Quirno. Las declaraciones del mandatario se producen en el marco de una creciente expectativa diplomática que involucra también a Uruguay y Perú.

“La gestión del canciller Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”, señaló Milei en declaraciones a Radio Mitre.

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