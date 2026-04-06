Lesiones de cadera: cómo prevenirlas, cuáles son las más frecuentes y en qué casos consultar a un especialista

El aumento en las lesiones de cadera se relaciona con el envejecimiento poblacional y la práctica de deportes de alto impacto en todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de personas que presentan lesiones de cadera y requieren prótesis continúa en aumento tanto en adultos mayores como en jóvenes, impulsado por el incremento de la esperanza de vida y la popularidad de actividades deportivas de alto impacto.

Este fenómeno responde al envejecimiento poblacional y a la mayor exposición a factores de riesgo en todas las edades. Los avances en técnicas quirúrgicas y en la durabilidad de las prótesis, que superan los 20 años, han elevado la relevancia de la prevención y la identificación temprana de los síntomas. Actualmente, la cirugía de cadera es una de las intervenciones más solicitadas en traumatología.

Las lesiones de cadera pueden prevenirse mediante el mantenimiento de un peso saludable, la práctica regular de actividad física de bajo impacto y el fortalecimiento de la musculatura. Los principales signos de alerta incluyen dolor localizado, inflamación y limitaciones en el movimiento, lo que debe motivar una consulta médica inmediata.

Los tratamientos disponibles varían desde el reposo y la fisioterapia hasta la implantación de prótesis de larga duración, permitiendo una recuperación personalizada gracias a los avances en cirugía ortopédica.

De acuerdo con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), la identificación temprana de estos síntomas es clave para evitar complicaciones graves.

Cómo prevenir las lesiones de cadera

El estilo de vida es determinante para evitar lesiones en la cadera. Se recomienda practicar actividades como caminar y nadar, así como ejercicios que no generen impactos excesivos sobre la articulación.

Evitar caídas, reducir el consumo de tabaco y alcohol y priorizar ejercicios como nadar o caminar disminuye el riesgo de lesiones en la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la fuerza muscular y un peso corporal adecuado disminuye la presión sobre la cadera y reduce el riesgo de desarrollar artrosis, según indica la Clínica Mayo. Prevenir caídas y evitar el consumo de tabaco y alcohol también contribuyen a una mejor salud articular.

La identificación precoz de los síntomas es fundamental para lograr una recuperación exitosa. El dolor intenso en la zona de la cadera, que puede extenderse a la pierna, la inflamación, la dificultad para moverse y la sensación de calor local son indicadores de lesión.

El diagnóstico suele incluir exploración física y pruebas de imagen, como radiografías o resonancias magnéticas, especialmente si se sospecha fractura o daño estructural relevante.

La Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla (AAHKS, por sus siglas en inglés) subraya la importancia de un diagnóstico preciso para determinar el tratamiento más adecuado.

Opciones de tratamiento y avances en prótesis de cadera

El tratamiento de las lesiones de cadera abarca desde el reposo, la aplicación de frío local y el uso de antiinflamatorios en casos leves, hasta la fisioterapia orientada a recuperar la movilidad y fortalecer la articulación.

La elección del tratamiento depende del diagnóstico específico, aunque el reposo y los antiinflamatorios suelen ser las primeras alternativas.

La fisioterapia es clave en la recuperación de movilidad y el fortalecimiento articular tras lesiones de cadera leves o moderadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos graves o cuando existe un proceso degenerativo avanzado, la implantación de una prótesis de cadera es la opción más indicada. Esta intervención se recomienda cuando la calidad de vida del paciente está gravemente limitada y las opciones conservadoras han dejado de ser efectivas. Determinadas fracturas, especialmente las que afectan la cabeza femoral, requieren este procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), la cirugía de reemplazo de cadera es una de las más seguras y eficaces en ortopedia.

Algunos centros de salud han implementado intervenciones de cirugía ambulatoria, lo que permite que el paciente regrese a casa el mismo día, siempre que no existan enfermedades adicionales y que cuente con apoyo adecuado en el hogar. La adaptación de los protocolos y la selección del implante más apropiado favorecen una recuperación personalizada y más rápida.

El reemplazo de cadera es una de las cirugías más seguras y eficaces en ortopedia, según la American Academy of Orthopaedic Surgeons (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prótesis modernas de cadera superan los 20 años de duración, una mejora significativa respecto a los reemplazos que debían realizarse cada diez años. El control del dolor postoperatorio y la rigurosa selección de los candidatos han facilitado estos avances, según la AAOS.

La evolución de los tratamientos y la mejora en las técnicas de prevención han transformado el abordaje de las lesiones de cadera. Una detección rápida y la intervención médica adecuada permiten que la mayoría de los pacientes recupere su funcionalidad y autonomía, reduciendo el impacto de estas afecciones en la calidad de vida y favoreciendo una reincorporación temprana a las actividades cotidianas.