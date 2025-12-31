Perú

Cirugía moderna de cadera mejora calidad de vida de paciente en hospital de Paita

El paciente, Hans Aguilar Crisanto, de 32 años, podrá recuperar funciones vitales y reincorporarse a su vida diaria, gracias a la intervención realizada por especialistas en traumatología

La operación contó con la participación de equipos multidisciplinarios, como MOPRI, esterilización, hospitalización, anestesiología y sala de operaciones, asegurando una atención segura y eficiente mediante el cumplimiento de protocolos estrictos - Créditos: Gore Piura.

El Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, en la región de Piura, concretó un avance significativo en el campo de la traumatología al realizar una intervención de alta complejidad: la colocación de una prótesis de cadera no cementada con cabeza de cerámica. Este tipo de operación, poco frecuente en la región, implica una actualización tecnológica y científica en los servicios médicos ofrecidos.

El beneficiario fue Hans Aguilar Crisanto, de 32 años, quien presentaba limitaciones importantes en su movilidad. Gracias a esta intervención, podrá recuperar funciones esenciales y aspirar a una reintegración activa a sus actividades cotidianas.

El proceso quirúrgico fue encabezado por el Dr. Briceño y el Dr. Borrero, ambos especialistas en traumatología, con la colaboración de distintos equipos del establecimiento sanitario.

La utilización de una prótesis no cementada de cabeza de cerámica destaca por su innovación y eficacia, especialmente en personas jóvenes, al favorecer la integración ósea y prolongar la durabilidad del implante - Créditos: Gore Piura.

El procedimiento reunió a profesionales y áreas clave como MOPRI, esterilización, hospitalización, anestesiología y sala de operaciones. La coordinación entre estos sectores permitió garantizar todas las condiciones necesarias para una cirugía segura y eficiente, siguiendo protocolos médicos estrictos. La sinergia institucional fue fundamental para lograr resultados óptimos y minimizar posibles complicaciones.

La elección de una prótesis no cementada de cabeza de cerámica responde a criterios de innovación y eficacia, sobre todo en pacientes jóvenes, ya que facilita una mejor adaptación al hueso y prolonga la vida útil del implante.

Esta alternativa reduce riesgos futuros y favorece una recuperación funcional más completa, evidenciando el compromiso con la actualización continua en técnicas quirúrgicas.

Con la implementación de estas prácticas, el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes fortalece su capacidad de respuesta ante casos complejos y contribuye al desarrollo de la atención médica especializada en Paita.

La implementación de este tipo de procedimientos fortalece la capacidad del hospital para enfrentar casos complejos y consolida su liderazgo en atención médica especializada en Paita - Créditos: Gore Piura.

