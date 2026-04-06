Diente de león: la planta que gana interés científico por sus efectos en huesos, hígado y nivel de azúcar en sangre

El diente de león aporta calcio, vitamina C y luteolina, nutrientes esenciales que fortalecen los huesos y protegen el tejido óseo del daño oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propiedades medicinales del diente de león lo posicionan entre las plantas más valoradas en la medicina tradicional y en recientes estudios científicos. Su facilidad de crecimiento y uso en recetas caseras han impulsado su presencia en remedios y preparaciones culinarias, aunque solo algunas aplicaciones cuentan con respaldo clínico.

El diente de león (Taraxacum officinale) aporta beneficios para la salud ósea, hepática, digestiva y cutánea, reconocidos por la medicina popular y fuentes como Cleveland Clinic y Healthline. Sin embargo, solo parte de estos efectos tiene evidencia científica.

Originario de Europa y América del Norte, el diente de león, de la familia asteraceae, se distingue por sus flores amarillas y su uso tradicional frente a trastornos digestivos y dermatológicos. Todas sus partes son comestibles: se utiliza en ensaladas, infusiones, sopas y, en algunas culturas, la raíz tostada reemplaza al café.

Beneficios comprobados y atribuidos del diente de león

El diente de león contiene calcio, vitamina C y luteolina, nutrientes y antioxidantes que fortalecen los huesos y protegen el tejido óseo del daño causado por radicales libres. Estas propiedades cuentan con respaldo clínico y lo posicionan como un aliado potencial frente al deterioro óseo asociado a la edad.

Función hepática y digestiva

El extracto y los suplementos de diente de león pueden estimular la secreción de bilis, favorecer el funcionamiento del hígado y mejorar la digestión, lo que ayuda a reducir el riesgo de trastornos gastrointestinales. Aunque estas aplicaciones tienen una base científica preliminar, su uso tradicional es muy antiguo.

Un estudio de la Universidad de Barcelona encontró que, tras 12 semanas de consumo de extracto de diente de león, el 62 % de los pacientes con hígado graso no alcohólico mejoraron sus marcadores hepáticos frente al grupo control. Los autores sugieren que la planta podría ser útil como complemento, aunque se requieren más investigaciones.

Estudios clínicos respaldan que el diente de león favorece la función hepática y digestiva al estimular la secreción de bilis y mejorar la salud gastrointestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación glucémica y control de la diabetes

La evidencia inicial muestra que el jugo de diente de león podría aumentar la producción de insulina y ayudar a regular el azúcar en sangre.

Sus propiedades diuréticas también favorecen la eliminación del exceso de glucosa, apoyando el control natural de la diabetes, aunque se requieren más estudios clínicos para confirmar estos efectos.

Salud cutánea y efectos antimicrobianos

La savia de la planta posee propiedades alcalinas, antimicrobianas y antifúngicas, empleadas en el tratamiento de eccemas e infecciones. Su acción antioxidante y la eliminación de toxinas contribuyen a regular hormonas, lo que puede ser útil ante brotes de acné.

Salud cardiovascular y regulación de líquidos

El efecto diurético del diente de león ayuda a reducir la retención de líquidos, lo que puede influir en la presión arterial y el peso. Además, la fibra y los antioxidantes que contiene contribuyen a disminuir el colesterol y benefician la salud cardiovascular.

La regulación de líquidos mediante el consumo de diente de león ayuda a mantener niveles óptimos de presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de consumo y aplicaciones tradicionales

El diente de león es ampliamente utilizado en la cocina y la medicina popular. Todas sus partes son comestibles: las hojas se consumen frescas en ensaladas, las flores se incorporan en sopas y otras preparaciones, y las raíces tostadas se emplean como sustituto del café, una práctica habitual en algunas culturas.

Además, la planta aparece en infusiones digestivas, caldos recomendados para las articulaciones y bebidas fermentadas como el vino de diente de león.

Estas aplicaciones tradicionales se mantienen vigentes gracias a la facilidad de cultivo y a la tendencia creciente de incorporar ingredientes naturales en la alimentación cotidiana.

Aunque muchas de estas prácticas carecen de validación científica concluyente, forman parte de un conocimiento transmitido por generaciones, en el que el diente de león es valorado como un complemento potencial para la salud general.

Las flores del diente de león forman parte de sopas y diversas recetas, destacando su valor gastronómico en la cocina tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y consideraciones sobre el empleo del diente de león

Si bien el diente de león es considerado seguro en la mayoría de los casos, los especialistas subrayan la importancia de diferenciar los beneficios con respaldo científico —como los asociados a la función ósea, hepática, glucémica y digestiva— de aquellos que solo se sostienen en la tradición popular.

Se recomienda precaución con el uso externo de la savia, especialmente para tratar problemas cutáneos, evitando el contacto con los ojos por riesgo de irritación. Además, los suplementos de diente de león no son aptos para todas las personas: es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo, sobre todo en casos de enfermedades crónicas, embarazo, lactancia o tratamientos médicos en curso.

El consumo de la planta se asocia a efectos secundarios leves, como molestias digestivas o reacciones alérgicas, pero es fundamental limitar su uso terapéutico a indicaciones profesionales y evitar la automedicación basada solo en remedios naturales.