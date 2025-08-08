Salud

Cuáles son las especias que se pueden agregar al café para una mejor salud intestinal

Innovar en la preparación de bebidas tradicionales puede ser la clave para descubrir ventajas ocultas y motivar cambios positivos en la alimentación diaria

Por Nazareno Rosen

La integración de especias en el café puede realizarse fácilmente en casa, sin necesidad de habilidades culinarias avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la rutina de cada mañana, el café ocupa un lugar esencial para millones de personas, quienes buscan en esa primera taza el estímulo que los impulse a comenzar el día. Sin embargo, nuevas tendencias y recomendaciones médicas están llevando este ritual a un nivel superior, sugiriendo formas de potenciar tanto el sabor como los beneficios para la salud de esta bebida. El gastroenterólogo estadounidense, Will Bulsiewicz, una voz reconocida en el ámbito de la salud intestinal, ha revelado el ingrediente clave que, desde su experiencia profesional y personal, se debería incorporar al café: las especias, en concreto son una mezcla de canela, cúrcuma y jengibre.

El consejo principal: añadir canela, cúrcuma y jengibre al café

El gastroenterólogo Will Bulsiewicz recomienda añadir canela, cúrcuma y jengibre al café para potenciar su sabor y beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una intervención en sus redes sociales, el Dr. Bulsiewicz destacó la importancia de condimentar el café con ingredientes que van más allá del azúcar o la leche. Frente a los envases de especias en un supermercado, subrayó que “la canela es fundamental”, describiéndola como un complemento dulce, versátil y capaz de integrarse fácilmente con otras especias. Su recomendación no se detiene ahí: propone una mezcla específica de canela, cúrcuma y jengibre como la mejor fórmula para transformar el café en una bebida que no solo gusta al paladar, sino que también apoya la salud.

Para quienes buscan un extra de sabor, aconseja incorporar especias propias de la mezcla pumpkin spice (canela, jengibre, nuez moscada y clavo), enfatizando que no hay que esperar al otoño para probarlas y que prepararlas en casa siempre será más saludable y económico que recurrir a las populares bebidas de temporada de grandes cadenas.

Beneficios para la salud de esta combinación de especias

La mezcla de especias propuesta ayuda a combatir la inflamación, mejora la salud intestinal y regula el azúcar en sangre (Foto: Pixabay)

La propuesta de Bulsiewicz está respaldada por los efectos positivos ampliamente documentados de las especias sugeridas. La combinación de cúrcuma y jengibre, en particular, destaca por su elevada concentración de antioxidantes, compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios en el organismo.

El jengibre, además de aportar un sabor característico, es reconocido por su capacidad para aliviar molestias digestivas, reducir el dolor de estómago y fortalecer la salud intestinal. La cúrcuma, por su parte, es célebre por su efecto antiinflamatorio, útil en casos de dolor crónico y prevención de enfermedades cardíacas. La canela complementa este trío con propiedades que ayudan a regular el nivel de azúcar en sangre y promueven la salud cardiovascular. Según Bulsiewicz, añadir estas especias al café multiplica su aporte antioxidante y convierte a la bebida en una herramienta adicional para cuidar el sistema digestivo y el corazón.

Otras especias y combinaciones recomendadas

Más allá del trío propuesto, el gastroenterólogo sugiere experimentar con mezclas adaptadas a los gustos personales de cada quien, siempre recurriendo a especias de uso frecuente en la despensa. Ingredientes como la nuez moscada y el clavo de olor, presentes en la tradicional mezcla pumpkin spice, permiten diversificar el repertorio de sabores y aportar matices aromáticos diferentes.

El mensaje es claro: las especias no sólo son un añadido gourmet, sino que su inclusión puede representar una estrategia cotidiana efectiva para mejorar la salud metabólica y digestiva. Bulsiewicz invita a realizar estas combinaciones en cualquier momento del año, restando importancia a las tendencias estacionales y promoviendo una integración permanente en las costumbres alimentarias.

El especialista sugiere experimentar con otras especias como nuez moscada para diversificar el sabor y los beneficios del café (Pixabay)

Cómo incorporar las especias en la rutina diaria de café

La integración de estas especias en el café cotidiano es sencilla y adaptable. Se pueden añadir directamente al café antes de prepararlo, permitiendo que liberen sus aceites esenciales durante la infusión, o bien mezclarlas en la taza una vez servido el café, para un control más preciso de la intensidad del sabor. El especialista sugiere incluso añadir un toque de leche de soja para complementar la combinación y obtener una bebida todavía más nutritiva y suave al gusto.

Estas tres especias juntas son increíbles”, dijo. “Suelo añadirle también un poco de leche de soja” añadió.

Esta práctica no requiere habilidades avanzadas en la cocina ni ingredientes difíciles de encontrar. Simplemente se trata de lanzarse a probar diferentes cantidades y combinaciones para dar con la mezcla preferida. El resultado es una bebida personalizada, con mayor valor nutricional y potencial para mejorar el bienestar general.

Perspectiva experta sobre el impacto de las especias en la salud

Desde una visión experta, tanto el Dr. Bulsiewicz como otros especialistas coinciden en que muchas de las especias básicas de la despensa pueden ser aliadas contra la inflamación intestinal y el malestar digestivo. Incorporarlas de manera regular en el café, el té, o incluso en otras comidas, puede contribuir a una mejora perceptible de la salud intestinal y global.

La invitación es, por lo tanto, a descubrir y aprovechar la versatilidad de las especias, transformando un gesto cotidiano como tomar café en una oportunidad para sumar sabor y protección al organismo. Según la recomendación profesional, dar espacio a estos ingredientes en la vida diaria marca la diferencia, no solo en el placer de tomar café, sino también en el bienestar a largo plazo.

