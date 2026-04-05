Un nuevo estudio asocia los trastornos del sueño con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas en jóvenes con depresión

El aumento de enfermedades metabólicas y cardiovasculares preocupa por su incidencia creciente entre los jóvenes adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de las enfermedades metabólicas ya no es un problema exclusivo de la adultez: cada vez más jóvenes presentan diabetes tipo 2 y trastornos cardiovasculares, una tendencia que enciende alarmas entre especialistas en salud pública y obliga a repensar los factores que están detrás de este cambio.

En ese contexto, la salud mental aparece como una pieza clave. Diversos estudios advierten que la depresión durante la adolescencia y la juventud podría aumentar el riesgo de desarrollar estas patologías, aunque el mecanismo que conecta ambos fenómenos todavía está bajo análisis y abre nuevas líneas de investigación.

La hipótesis más aceptada hasta ahora sostenía que el aumento de peso posterior a episodios depresivos era el principal factor de riesgo metabólico. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que otros elementos, como la calidad del sueño, podrían tener un impacto aún mayor.

Un estudio del Centro de Cerebro y Mente de la Universidad de Sídney identificó que la alteración del sueño, y no el aumento de peso, es el factor clave que vincula la depresión juvenil con el desarrollo posterior de enfermedades metabólicas.

La investigación, publicada en el Journal of Affective Disorders, siguió durante diez años a una muestra comunitaria de más de 1.700 jóvenes adultos australianos y cuestiona la creencia tradicional de que los problemas metabólicos surgen principalmente por aumento de peso tras episodios depresivos.

El sueño como factor determinante en la salud metabólica

El equipo del Centro de Cerebro y Mente de la Universidad de Sídney determinó que, en jóvenes adultos con antecedentes de depresión, los trastornos del sueño —en particular los ciclos irregulares sueño-vigilia— anticipan la aparición de resistencia a la insulina, un marcador temprano de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Nuevas investigaciones destacan la importancia de la calidad del sueño como factor clave en la salud metabólica juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este riesgo metabólico puede desarrollarse antes de que existan síntomas físicos como sobrepeso u obesidad, lo que indica que la relación entre salud mental y física puede iniciar de forma silenciosa.

En los jóvenes con depresión previa, el estudio halló que las alteraciones del sueño son el principal predictor de futuros problemas metabólicos, independientemente del peso corporal.

Según el profesor Ian Hickie, especialista del Centro, esperar a que aparezcan síntomas físicos puede hacer que se pierdan oportunidades importantes para intervenir. Los datos sugieren que intervenir antes de la aparición de manifestaciones físicas podría resultar clave para la prevención.

Consecuencias para la prevención de enfermedades metabólicas

De acuerdo con la Universidad de Sídney, las estrategias preventivas actuales, centradas en el control del peso, podrían implementarse demasiado tarde para evitar complicaciones físicas en jóvenes con antecedentes de depresión.

El profesor Hickie remarcó que “el peso no explicaba la relación entre la depresión y el riesgo metabólico posterior; la señal ya estaba presente años antes y era evidente en los trastornos del sueño”. El equipo investigador advierte que centrar la prevención solo en el sobrepeso o en diagnósticos tardíos limita la efectividad para reducir la carga de enfermedades crónicas en la población joven.

Un seguimiento de diez años a más de 1.700 jóvenes australianos reveló que el sueño impacta más que el peso en el riesgo metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio enfatiza la necesidad de intervenir tempranamente en los hábitos de sueño como estrategia fundamental para la prevención de enfermedades metabólicas asociadas a la salud mental.

Estrategias sencillas para mejorar la salud mental y física

El Dr. Jacob Crouse, investigador principal del Centro de Cerebro y Mente de la Universidad de Sídney, explicó que existen cambios de comportamiento fáciles de implementar que pueden mejorar la calidad del sueño.

Entre las recomendaciones, el equipo destaca mantener un horario fijo para despertarse, exponerse a la luz solar diaria —ya sea caminando, haciendo ejercicio al aire libre o cerca de una ventana— y reducir la iluminación artificial al atardecer.

Estas medidas favorecen la sincronización del ritmo circadiano, considerada esencial para prevenir problemas metabólicos en jóvenes con antecedentes de depresión.

El estudio, que incluyó personas de 20 a 30 años en Australia, subraya que mejorar la calidad del sueño puede ser determinante en la reducción del riesgo físico a largo plazo.

La exposición diaria a la luz solar, caminando o ejercitándose al aire libre, beneficia tanto la salud física como mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrar la prevención únicamente en el peso corporal deja fuera señales tempranas que pueden modificar el curso de la salud física posterior. Los autores del estudio recomiendan valorar los hábitos de sueño y ofrecer apoyo en salud mental desde los primeros años de la adultez.

En tanto, detectar y tratar las alteraciones del sueño en jóvenes adultos con antecedentes de depresión puede reducir la incidencia de enfermedades metabólicas, según el Centro de Cerebro y Mente de la Universidad de Sídney.