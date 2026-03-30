Salud

Una dieta rica en fibra ayuda a regular el colesterol y la presión arterial: qué alimentos sumar

La elección de productos naturales ofrece ventajas concretas para mantener parámetros saludables, según cardiólogos y expertos internacionales

Guardar
Un modelo de corazón anatómico hecho de cereales, granos y semillas de fibra, como avena, chía y lino, reposa sobre una superficie blanca.
La fibra alimentaria reduce el colesterol LDL y protege la salud cardíaca, según expertos en nutrición y cardiología preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra alimentaria ofrece beneficios relevantes para la salud cardíaca que trascienden la función digestiva. Expertos en nutrición y cardiología preventiva afirman que un consumo adecuado de fibra disminuye el colesterol LDL —conocido como “colesterol malo”—, estabiliza la glucosa en sangre y protege los vasos sanguíneos, consolidándola como un factor clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Consumir suficiente fibra permite reducir el colesterol LDL, regular los niveles de azúcar en sangre y promover la producción de compuestos beneficiosos para los vasos sanguíneos, según han señalado la dietista certificada Jennifer Scherer y la cardióloga preventiva Elizabeth Kodas para Real Simple. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta diaria recomendada se sitúa entre 25 y 38 gramos para adultos, aunque la mayoría no alcanza este nivel.

Según la Clínica Mayo y la OMS, la fibra alimentaria contribuye a la salud cardiovascular mediante tres mecanismos principales: disminuye el colesterol LDL al facilitar su eliminación, regula el metabolismo de la glucosa y genera ácidos grasos de cadena corta que benefician la función vascular. La OMS destaca: “El aumento del consumo de fibra dietética ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad”.

Scherer sostiene que “la fibra es una de las herramientas más subestimadas que tenemos para la salud cardíaca a largo plazo”. Kodas, en ese tono, añade que la fibra regula la inflamación y la función inmunitaria, lo que favorece “resultados cardiometabólicos superiores”.

Cómo la fibra regula el colesterol y el azúcar en sangre

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un consumo adecuado de fibra estabiliza la glucosa y favorece la producción de compuestos beneficiosos para los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos tipos de fibra: soluble e insoluble. La fibra soluble se vincula especialmente con la reducción del colesterol LDL, ya que se une a este compuesto en el sistema digestivo y facilita su eliminación. Niveles elevados de colesterol LDL contribuyen a la formación de placas en las arterias, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas.

La American Heart Association indica que la fibra también favorece el control glucémico debido a su digestión lenta, lo que evita picos abruptos de glucosa e insulina. Un consumo bajo de fibra se asocia a cifras más altas de colesterol LDL y mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares.

Además, la fermentación de la fibra en el intestino produce ácidos grasos de cadena corta, que interactúan con los receptores vasculares y ayudan a regular la presión arterial, contribuyendo a la prevención de la hipertensión.

Recomendaciones prácticas para aumentar el consumo de fibra

Alimentos ricos en fibra soluble
Los alimentos ricos en fibra ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad, afirma la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la amplia difusión de información nutricional, la ingesta diaria habitual de fibra está por debajo de lo recomendado, según Scherer. Para mejorar estos niveles, los especialistas sugieren incorporar legumbres, cereales integrales y semillas en la dieta, sumando chía o linaza molida al yogur y a los batidos, eligiendo porotos y lentejas varias veces por semana y reemplazando cereales refinados por opciones integrales como avena, quinua o pan integral.

Diversificar el consumo de frutas, verduras y legumbres favorece la salud del microbioma intestinal. Es fundamental aumentar la ingesta de fibra de forma gradual y mantener una hidratación adecuada para evitar molestias digestivas. Kodas recomienda planificar las comidas priorizando verduras y reduciendo porciones de carne, de manera que los alimentos ricos en fibra ocupen un lugar central en la dieta diaria.

La importancia de la fibra en la dieta y la salud a largo plazo

Especialistas advierten que la deficiencia nutricional más frecuente no es la de proteína, sino la de fibra. Kodas remarca que “la deficiencia nutricional real, mucho más común, es la fibra”. Al tiempo que Scherer enfatiza que “cambios sencillos pueden marcar una gran diferencia”.

una persona come un plato de ensalada de palta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Incorporar legumbres, cereales integrales, frutas y verduras a la dieta diaria aumenta la fibra y beneficia el microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud subraya la importancia de aumentar la fibra en la alimentación: “Una dieta rica en fibra contribuye al bienestar general y es fundamental para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles”. Mantener una dieta rica en fibra ayuda a prevenir enfermedades del corazón y, mediante ajustes sostenibles, mejora la salud a largo plazo.

No se trata de eliminar alimentos preferidos, sino de reorganizar la composición de los platos y priorizar ingredientes beneficiosos para el sistema cardiovascular. La fibra mantiene su relevancia como componente esencial de una dieta saludable, independientemente de las tendencias en redes sociales, y contribuye a proteger la salud cardíaca a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

Fibra AlimentariaArgentinaJennifer SchererElizabeth KodasPrevención CardiovascularSalud PúblicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Intensidad o volumen? Cuál es el tipo de ejercicio que más reduce el riesgo de enfermedades crónicas

Un nuevo estudio publicado en el European Heart Journal analizó los datos de más de 96.000 personas. Qué hallaron

¿Intensidad o volumen? Cuál es el tipo de ejercicio que más reduce el riesgo de enfermedades crónicas

Una profesora de hepatología advirtió que las dietas detox son innecesarias y explicó sus riesgos

La especialista Trish Lalor analizó en diálogo con The Conversation el funcionamiento del organismo, los límites de estas prácticas y las posibles consecuencias del uso de suplementos, limpiezas extremas y métodos sin respaldo científico

Una profesora de hepatología advirtió que las dietas detox son innecesarias y explicó sus riesgos

Cuáles son los beneficios de agregar jengibre a las infusiones y por qué lo recomiendan

La incorporación habitual de esta raíz a bebidas calientes puede favorecer el confort intestinal, reducir la sensación de náuseas y ayudar en el manejo del dolor

Cuáles son los beneficios de agregar jengibre a las infusiones y por qué lo recomiendan

Un estudio global identifica el yoga de alta intensidad como el mejor ejercicio para dormir bien

La investigación, que revisó 30 ensayos clínicos en 12 países, demostró que esta modalidad aporta beneficios superiores frente a otras alternativas como caminar o el entrenamiento de fuerza

Un estudio global identifica el yoga de alta intensidad como el mejor ejercicio para dormir bien

El 6,5% de la población argentina enfrenta riesgo de un trastorno mental, según un informe de la UBA

Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada reveló que la juventud y quienes perciben bajo nivel socioeconómico muestran mayor vulnerabilidad psíquica. El acceso a la salud mental aparece como uno de los ejes más críricos: solo el 29,15% de los participantes está en tratamiento psicológico y, entre los restantes, el 50,05% considera necesitarlo, pero no puede acceder

El 6,5% de la población argentina enfrenta riesgo de un trastorno mental, según un informe de la UBA
DEPORTES
Scaloni se emocionó al hablar sobre la lesión que dejó a Panichelli sin Mundial y tuvo que terminar la conferencia de prensa

Scaloni se emocionó al hablar sobre la lesión que dejó a Panichelli sin Mundial y tuvo que terminar la conferencia de prensa

Londres analiza duplicar su maratón y permitir la participación de 100.000 corredores en dos días desde el 2027

El análisis del accidente de Bearman que puso en alerta a la Fórmula 1: “Si chocaba con Colapinto salía disparado por los aires”

Impacto antes del Mundial: una figura de la selección de Uruguay sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo

Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

TELESHOW
Tamara Paganini, la exparticipante de Gran Hermano 1 que no quería ser famosa y quedó en la historia del reality

Tamara Paganini, la exparticipante de Gran Hermano 1 que no quería ser famosa y quedó en la historia del reality

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía en medio de una polémica noche en Buenos Aires

“Vuelve ‘ella’”: la jugada secreta de Gran Hermano Generación Dorada para que regrese Tamara Paganini

Mario Pergolini reinventa Otro día perdido: un estudio tecnológico de élite, sorpresas y la llegada de Evelyn Botto

Pía Slapka se emocionó al contar la inesperada señal que sintió de su mamá a casi 7 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Una muestra parisina bucea en el poder emancipador de la moda africana

Una muestra parisina bucea en el poder emancipador de la moda africana

Fuerzas Armadas de Ecuador convocaron a acuartelamiento en medio de la ofensiva contra el crimen organizado

El asombroso método de defensa de una serpiente asiática: se vuelve venenosa al comer sapos

La falta de lluvias empieza a afectar a las principales hidroeléctricas de Ecuador y pone en riesgo el suministro

Mientras espera la llegada del petrolero ruso, Cuba tendrá otro apagón que afectará a más del 60% de la isla