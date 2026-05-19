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Robo, forcejeos y corridas: el momento de tensión que se vivió durante un móvil de televisión en Constitución

La cobertura sobre el aumento del transporte público en Constitución se vio interrumpida por un intento de robo captado en directo

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Robo en vivo, en Constitución

La inseguridad volvió a ser noticia en vivo. En pleno móvil, la señal de TN registró un incidente cuando la periodista Julieta Vismara debió interrumpir la cobertura del aumento en las tarifas del transporte público para intervenir en un forcejeo por un celular, en la zona de la terminal de Constitución. Dos mujeres protagonizaron un altercado durante la transmisión, que incluyó denuncias de robo, la devolución del teléfono y la aparición de testigos en cámara.

El hecho se produjo en la parada de colectivos ubicada frente a la estación de trenes, donde la periodista relevaba el impacto de la suba de tarifas directamente con los pasajeros. Durante la interacción con los usuarios, las cámaras captaron la disputa entre dos personas en la fila del colectivo, lo que obligó a modificar el eje de la cobertura.

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Mientras Vismara consultaba por el efecto del incremento, una joven denunció públicamente que otra mujer le había sustraído el celular. Al interrogar a la acusada, la transmisión mostró a la mujer —que portaba una mochila de tipo carry on— devolviendo el dispositivo tras un forcejeo. Acto seguido, la implicada se retiró rápidamente del lugar y cruzó la calle hacia la terminal ferroviaria, eludiendo cualquier intervención efectiva de los presentes.

Robo en vivo, en Constitución
El forcejeo entre ambas mujeres

Inmediatamente, la cronista buscó apoyo policial y localizó a un agente fuera de servicio, a quien le transmitió las características de la presunta implicada. El recorrido posterior por el interior de la estación no permitió dar con la persona señalada, que ya se había perdido entre los pasajeros. En paralelo, la joven denunciante se retiró del área.

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Luego, un testigo informó en cámara que la víctima del robo había recuperado su teléfono antes de retirarse del lugar en un colectivo de la línea 168. El hombre —también usuario habitual del transporte público— relató que observó todo el intercambio y que la devolución del objeto fue resultado directo del reclamo y la intervención de la joven.

El mismo testigo mostró sorpresa por la edad avanzada de la acusada y valoró la decisión de no intervenir físicamente, tras comprobar que la situación se había resuelto. La transmisión continuó con normalidad, retomando la consulta original sobre el encarecimiento del transporte para los usuarios. Minutos después, un patrullero policial arribó a la estación de Constitución, ya sin presencia de los protagonistas del incidente.

Hace poco más de un mes, sucedió otro hecho que quedó registrado. A mediados de abril, el equipo periodístico de A24 fue víctima de un robo en vivo durante la cobertura de las inundaciones en Dock Sud, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. El incidente ocurrió cuando el cronista Diego Lewen y su camarógrafo se encontraban transmitiendo sobre los efectos de las lluvias que afectaron la zona, en una de las últimas ciclogénesis.

De acuerdo con el relato de Lewen, tras finalizar la transmisión sobre las calles anegadas, el equipo regresó a su vehículo y constató que la ventanilla trasera había sido destrozada. El periodista detalló que se habían llevado pertenencias personales, equipos, una rueda de auxilio, baterías, accesorios de filmación y luces de trabajo. Minutos después del robo, los periodistas divisaron a los presuntos ladrones en las inmediaciones y comenzaron una persecución a pie, mientras seguían transmitiendo en directo. Durante esta secuencia, el camarógrafo observó a un hombre alejándose con una rueda, y los vecinos confirmaron la presencia de sospechosos en fuga.

Le robaron al equipo de A24

El cronista describió la ausencia de cámaras de seguridad en el área. Mientras recorría la zona, Lewen identificó nuevamente a dos sospechosos y los enfrentó, relatando en vivo: “¡Se llevan el trípode, es increíble! Están con capuchas. ¡Vení acá, chorro!”. Tras perderlos de vista, el periodista encontró una garita policial y reclamó a los agentes por la falta de reacción, señalando que los ladrones pasaron frente al destacamento sin ser interceptados.

La zona de Torres de Dock Sud fue descrita por la Policía de la provincia de Buenos Aires como “peligrosa”. Sin embargo, tras el hecho, se desplegó un operativo con varios patrulleros y agentes que recorrieron el complejo edilicio, aunque, según el cronista Fabián Rubino, los delincuentes lograron ocultarse en los pasillos y accesos del lugar.

Vecinos del barrio denunciaron la recurrencia de robos y la falta de respuesta policial efectiva. “Los robos acá suceden todo el tiempo y se meten abajo de las torres para esconderse”, explicó una testigo. Unas dos horas después del incidente, Lewen confirmó la detención de una persona que tenía en su poder un trípode del equipo robado.

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