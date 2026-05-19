Al menos tres muertos y cuatro desaparecidos por las lluvias torrenciales en el centro de China

Este video documenta una inundación en una zona urbana, con vehículos, incluyendo automóviles y un camión, sumergidos parcial o totalmente en agua barrosa

Al menos tres personas murieron y otras cuatro se encuentran desaparecidas tras las lluvias torrenciales registradas entre el domingo y el lunes en una localidad de la provincia central china de Hubei, informaron este martes medios estatales chinos.

Las precipitaciones afectaron a la localidad de Baishuihe, en el municipio de Shadaogou, donde el caudal del río local creció de forma repentina tras acumularse hasta 292,6 milímetros de lluvia en las zonas situadas aguas arriba.

PUBLICIDAD

Según las autoridades locales, las lluvias anegaron numerosas viviendas en áreas próximas al río, provocaron el derrumbe parcial de algunas casas y dejaron interrumpidas carreteras y comunicaciones.

Tras el agravamiento de la situación, los mandos de emergencia locales activaron sus mecanismos de respuesta y enviaron al lugar equipos de la Policía Armada, seguridad pública, gestión de emergencias, bomberos, transporte, electricidad y telecomunicaciones.

PUBLICIDAD

Las autoridades evacuaron a 287 residentes y mantienen en marcha labores de búsqueda y rescate y de despeje de carreteras y reparación de telecomunicaciones, según la cadena estatal CCTV.

Autos parcialmente sumergidos en aguas de inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

Hasta las 20:00 hora local del lunes (12:00 GMT), el balance oficial era de tres muertos y cuatro desaparecidos, mientras los trabajos de emergencia continuaban en la zona afectada.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, varias regiones del centro y el sur de China han activado alertas por lluvias intensas ante el inicio de la temporada de precipitaciones, que suele elevar el riesgo de crecidas repentinas, deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas montañosas.

En un video grabado este martes se muestra un automóvil siendo arrastrado por las aguas en la provincia china de Guizhou, tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Jian.

PUBLICIDAD

El gobierno local pronosticó que los cauces urbanos alcanzarían su punto máximo de inundación a las 6:00 a. m. (GMT+8) y elevó el nivel de alerta por inundaciones a Nivel II el 19 de mayo.

Un vehículo parcialmente sumergido en las aguas de la inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

Varias personas han muerto tras las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones generalizadas en el sur y centro de China, según informaron las autoridades.

PUBLICIDAD

El Centro Meteorológico Nacional de China indicó que el mal tiempo se desplazaría gradualmente hacia el este y el sur del país durante los próximos dos días. A partir del miércoles 20 de mayo, se esperan las lluvias más intensas en los tramos medio e inferior del río Yangtsé.

Los desastres naturales son frecuentes en China, especialmente en verano, cuando algunas regiones sufren fuertes lluvias mientras que otras padecen un calor abrasador.

PUBLICIDAD

El condado de Guiding, en Guizhou, fue azotado por “lluvias torrenciales repentinas y condiciones climáticas extremas” entre el lunes y el martes, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, añadiendo que las inundaciones y los deslizamientos de tierra anegaron viviendas y dañaron carreteras.

Hasta las 15:00 (07:00 GMT) del martes, se habían confirmado cuatro fallecidos, y se añadieron las operaciones de búsqueda y rescate para encontrar a otras cinco personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

Las autoridades evacuaron a más de mil personas en el vecino condado de Majiang, informó la cadena estatal CCTV.

Autos parcialmente sumergidos en aguas de inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

Vídeos de CCTV mostraron cómo el agua turbia inundaba una zona residencial rodeada de árboles caídos.

PUBLICIDAD

Se pudo ver a los rescatistas, equipados con chalecos salvavidas y cascos, avanzando con dificultad entre el agua turbia y llena de escombros. Uno de ellos incluso cargó a una anciana para ponerla a salvo.

Las autoridades habían destinado miles de suministros para el control de inundaciones y la mitigación de la sequía, incluyendo equipos de drenaje, para apoyar a Guizhou en sus esfuerzos de prevención y rescate, informó Xinhua el domingo, citando al Ministerio de Gestión de Emergencias.

Los científicos advierten que la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos a nivel mundial aumentarán a medida que el planeta continúe calentándose debido a las emisiones de combustibles fósiles.

China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, pero también es una potencia mundial en energías renovables que aspira a lograr la neutralidad de carbono en su enorme economía para 2060.

(Con información de EFE,Reuters y AFP)