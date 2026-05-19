Mundo

Al menos tres muertos y cuatro desaparecidos por las lluvias torrenciales en el centro de China

Las precipitaciones afectaron a la localidad de Baishuihe, en el municipio de Shadaogou, donde el caudal del río local creció de forma repentina

Guardar
Google icon
Este video documenta una inundación en una zona urbana, con vehículos, incluyendo automóviles y un camión, sumergidos parcial o totalmente en agua barrosa

Al menos tres personas murieron y otras cuatro se encuentran desaparecidas tras las lluvias torrenciales registradas entre el domingo y el lunes en una localidad de la provincia central china de Hubei, informaron este martes medios estatales chinos.

Las precipitaciones afectaron a la localidad de Baishuihe, en el municipio de Shadaogou, donde el caudal del río local creció de forma repentina tras acumularse hasta 292,6 milímetros de lluvia en las zonas situadas aguas arriba.

PUBLICIDAD

Según las autoridades locales, las lluvias anegaron numerosas viviendas en áreas próximas al río, provocaron el derrumbe parcial de algunas casas y dejaron interrumpidas carreteras y comunicaciones.

Tras el agravamiento de la situación, los mandos de emergencia locales activaron sus mecanismos de respuesta y enviaron al lugar equipos de la Policía Armada, seguridad pública, gestión de emergencias, bomberos, transporte, electricidad y telecomunicaciones.

PUBLICIDAD

Las autoridades evacuaron a 287 residentes y mantienen en marcha labores de búsqueda y rescate y de despeje de carreteras y reparación de telecomunicaciones, según la cadena estatal CCTV.

Autos parcialmente sumergidos en aguas de inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS
Autos parcialmente sumergidos en aguas de inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

Hasta las 20:00 hora local del lunes (12:00 GMT), el balance oficial era de tres muertos y cuatro desaparecidos, mientras los trabajos de emergencia continuaban en la zona afectada.

En las últimas semanas, varias regiones del centro y el sur de China han activado alertas por lluvias intensas ante el inicio de la temporada de precipitaciones, que suele elevar el riesgo de crecidas repentinas, deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas montañosas.

En un video grabado este martes se muestra un automóvil siendo arrastrado por las aguas en la provincia china de Guizhou, tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Jian.

El gobierno local pronosticó que los cauces urbanos alcanzarían su punto máximo de inundación a las 6:00 a. m. (GMT+8) y elevó el nivel de alerta por inundaciones a Nivel II el 19 de mayo.

Un vehículo parcialmente sumergido en las aguas de la inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS
Un vehículo parcialmente sumergido en las aguas de la inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

Varias personas han muerto tras las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones generalizadas en el sur y centro de China, según informaron las autoridades.

El Centro Meteorológico Nacional de China indicó que el mal tiempo se desplazaría gradualmente hacia el este y el sur del país durante los próximos dos días. A partir del miércoles 20 de mayo, se esperan las lluvias más intensas en los tramos medio e inferior del río Yangtsé.

Los desastres naturales son frecuentes en China, especialmente en verano, cuando algunas regiones sufren fuertes lluvias mientras que otras padecen un calor abrasador.

El condado de Guiding, en Guizhou, fue azotado por “lluvias torrenciales repentinas y condiciones climáticas extremas” entre el lunes y el martes, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, añadiendo que las inundaciones y los deslizamientos de tierra anegaron viviendas y dañaron carreteras.

Hasta las 15:00 (07:00 GMT) del martes, se habían confirmado cuatro fallecidos, y se añadieron las operaciones de búsqueda y rescate para encontrar a otras cinco personas desaparecidas.

Las autoridades evacuaron a más de mil personas en el vecino condado de Majiang, informó la cadena estatal CCTV.

Autos parcialmente sumergidos en aguas de inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS
Autos parcialmente sumergidos en aguas de inundación después de fuertes lluvias en Duyun, provincia de Guizhou, China, 19 de mayo de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

Vídeos de CCTV mostraron cómo el agua turbia inundaba una zona residencial rodeada de árboles caídos.

Se pudo ver a los rescatistas, equipados con chalecos salvavidas y cascos, avanzando con dificultad entre el agua turbia y llena de escombros. Uno de ellos incluso cargó a una anciana para ponerla a salvo.

Las autoridades habían destinado miles de suministros para el control de inundaciones y la mitigación de la sequía, incluyendo equipos de drenaje, para apoyar a Guizhou en sus esfuerzos de prevención y rescate, informó Xinhua el domingo, citando al Ministerio de Gestión de Emergencias.

Los científicos advierten que la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos a nivel mundial aumentarán a medida que el planeta continúe calentándose debido a las emisiones de combustibles fósiles.

China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, pero también es una potencia mundial en energías renovables que aspira a lograr la neutralidad de carbono en su enorme economía para 2060.

(Con información de EFE,Reuters y AFP)

Temas Relacionados

ChinaLluviasInundaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OMS alertó de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo

El ébola provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa y ha causado más de 15.000 muertos en África en el último medio siglo

La OMS alertó de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo

China entrenó en secreto a 200 militares rusos que luego combatieron en Ucrania

Las sesiones, centradas en el uso de drones, guerra electrónica e infantería blindada, quedaron registradas en un acuerdo bilateral firmado en julio de 2025. La revelación desmiente la postura oficial de Beijing, que se presenta como mediador neutral en el conflicto

China entrenó en secreto a 200 militares rusos que luego combatieron en Ucrania

Así es “Walter”, el robot albañil operado por una sola persona que promete realizar las tareas de varios trabajadores

Busca agilizar la edificación de viviendas adaptándose a las necesidades de la industria en la que escasea la mano de obra experta

Así es “Walter”, el robot albañil operado por una sola persona que promete realizar las tareas de varios trabajadores

¿Qué está pasando en el Canal de la Mancha? Descubren sustancias tóxicas que superan todos los límites

Gran parte de la contaminación proviene de aguas residuales tratadas y afecta a la cadena alimentaria marina local

¿Qué está pasando en el Canal de la Mancha? Descubren sustancias tóxicas que superan todos los límites

Buzos finlandeses recuperaron dos cuerpos de los buzos italianos muertos en una cueva submarina de Maldivas

Los cadáveres fueron hallados juntos en el segmento más profundo de la gruta, a unos 60 metros de profundidad. Los otros dos serán extraídos el miércoles

Buzos finlandeses recuperaron dos cuerpos de los buzos italianos muertos en una cueva submarina de Maldivas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Impactante choque entre un tren y un camión en Pilar: la línea San Martín está reducida

Impactante choque entre un tren y un camión en Pilar: la línea San Martín está reducida

Diego Cadavid y Laura Archbold habrían puesto fin a su relación tras más de diez años juntos: estas son las pistas de la supuesta ruptura

Indignación en Bogotá por taxi que llevaba personas colgando en el baúl: todo quedó en video

Comandante de la Policía en Cúcuta habló del hallazgo del vehículo en el que transportaron a Yulixa Toloza: “Vamos a capturar a cinco personas”

¿No tener hijos afecta la salud de las mujeres? En México solo el 4.4% decide no ser madre

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas reciben la orden de permanecer en sus casas en 11 estados debido a la mala calidad del aire

Millones de personas reciben la orden de permanecer en sus casas en 11 estados debido a la mala calidad del aire

Trabajar por 13 dólares al mes y jubilarse en la miseria: el informe que la dictadura cubana no quiere que llegue a la OIT

La OMS alertó de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo

China entrenó en secreto a 200 militares rusos que luego combatieron en Ucrania

El Sistema Portuario Nacional contribuye con el 18% de la recaudación tributaria en Guatemala y alcanza cifras récord en 2025

ENTRETENIMIENTO

Preguntas incómodas, juegos con el casco de The Mandalorian y nuevas anécdotas personales de Pedro Pascal

Preguntas incómodas, juegos con el casco de The Mandalorian y nuevas anécdotas personales de Pedro Pascal

Hello Kitty prepara su primera película en Hollywood: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

La ausencia de Barbra Streisand no detiene el homenaje en Cannes

Sigourney Weaver cumple su sueño galáctico y se une a la película The Mandalorian & Grogu de Star Wars

Los hermanos Duffer revelaron cómo Stranger Things pasó de ser rechazada 11 veces a convertirse en un fenómeno mundial