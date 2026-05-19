Las carreras y técnicos que hoy abren más puertas laborales en Costa Rica: estas son las áreas con mayor demanda, según CINDE

La expansión de industrias tecnológicas y de manufactura avanzada impulsa la necesidad de talento técnico y profesional en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral costarricense está cambiando aceleradamente y las empresas ya tienen claro cuáles son los perfiles que más necesitan contratar. Así lo evidencia el más reciente estudio de CINDE, que identifica las carreras universitarias, técnicos y especializaciones con mayor demanda en sectores estratégicos como servicios, ciencias de la vida y manufactura avanzada.

La investigación, elaborada a partir de las necesidades actuales de compañías instaladas en Costa Rica, refleja una tendencia contundente: los perfiles vinculados con ingeniería, tecnología, administración, finanzas y producción industrial dominan las oportunidades laborales en el país.

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El informe también deja ver un fenómeno que viene creciendo en los últimos años: cada vez más personas optan por carreras técnicas y certificaciones cortas para ingresar rápidamente al mercado laboral, especialmente en industrias vinculadas con manufactura especializada, dispositivos médicos, centros de servicios y tecnología.

En el sector servicios, la carrera con mayor demanda es Administración de Empresas, seguida de Finanzas y Contaduría. Más atrás aparecen Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Tecnologías de la Información, esta última ingresando por primera vez al listado de carreras prioritarias para las empresas.

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El sector servicios incrementó la demanda de profesionales en finanzas, tecnologías de información y administración de empresas. (Andina)

El crecimiento de áreas tecnológicas evidencia cómo las compañías buscan perfiles capaces de adaptarse a procesos digitales, automatización, análisis de datos y transformación tecnológica. La demanda de ingenieros en sistemas también escaló posiciones dentro del ranking, reflejando el peso que hoy tiene la industria tecnológica en la economía costarricense.

Mientras tanto, en el sector ciencias de la vida —uno de los motores de exportación y empleo especializado del país— la Ingeniería Industrial se mantiene como la carrera más solicitada. También destacan Administración de Empresas, Ingeniería de Calidad, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electromecánica.

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La aparición de Ingeniería de Calidad como una de las nuevas carreras de alta demanda responde al crecimiento sostenido de empresas de dispositivos médicos y manufactura avanzada que requieren controles rigurosos, trazabilidad y estándares internacionales.

En manufactura, el panorama no es muy distinto. Ingeniería Industrial lidera nuevamente el listado, seguida de Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Administración de Empresas e Ingeniería Eléctrica.

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Técnicos en electrónica industrial, mantenimiento y producción destacan entre los perfiles más buscados por empresas multinacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también confirma que los técnicos especializados continúan siendo una de las vías más rápidas para conseguir empleo en Costa Rica.

En el sector servicios, las empresas están buscando principalmente técnicos en Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas, Desarrollo de Software y Redes y Computadoras.

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Por su parte, en ciencias de la vida y manufactura predominan los técnicos ligados a producción, electrónica y mantenimiento industrial. Gestión de la Producción, Mecánica de Precisión, Mantenimiento Industrial, Electrónica Industrial y Electromecánica aparecen entre las áreas más requeridas.

Según el análisis de CINDE, estas áreas concentran una alta empleabilidad debido a la expansión de compañías multinacionales que requieren personal técnico capacitado para operar procesos industriales sofisticados y cadenas de producción automatizadas.

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El informe también plantea una pregunta que cada vez más jóvenes se hacen antes de ingresar a estudiar: ¿conviene más una carrera universitaria o un técnico?

Para responderla, CINDE recomienda evaluar factores como los objetivos profesionales a largo plazo, la rapidez con la que se necesita generar ingresos, el tiempo y dinero disponible para estudiar y, sobre todo, la demanda laboral real de cada área.

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CINDE recomienda analizar la demanda laboral antes de elegir entre una carrera universitaria o un técnico especializado. Fuente: Phillips

La organización señala que ambas opciones tienen ventajas distintas. Mientras una carrera universitaria puede abrir oportunidades de crecimiento profesional y puestos de liderazgo, los técnicos permiten incorporarse con mayor rapidez al mercado laboral y responder a necesidades específicas de las empresas.

Otro de los elementos clave que revela el estudio es que muchas de las áreas con mayor demanda requieren dominio del inglés y habilidades digitales, competencias que se han convertido prácticamente en un requisito transversal para acceder a mejores salarios y oportunidades laborales en compañías internacionales.

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Costa Rica continúa consolidándose como un hub regional para industrias de alta especialización, particularmente en servicios corporativos, manufactura avanzada y ciencias de la vida. Eso ha provocado que las necesidades de talento evolucionen rápidamente y que las empresas prioricen perfiles técnicos y profesionales altamente especializados.

En un escenario donde miles de jóvenes buscan decidir qué estudiar, el estudio de CINDE se convierte en una radiografía del mercado laboral costarricense y una guía para entender hacia dónde se están moviendo las oportunidades de empleo en el país.