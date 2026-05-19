La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

La inteligencia artificial de Opta predijo quien será el último descendido en la Premier League (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Arsenal y Manchester City pelean “cabeza a cabeza” para definir al campeón de la Premier League, la parte baja de la tabla también tiene su propio drama. West Ham United y Tottenham Hotspur buscan evitar ser “ganadores” del último cupo que otorgará el descenso al Championship para la próxima temporada, adonde Wolves y Burnley ya sellaron su destino.

La situación de los Hammers es la más comprometida. La derrota 3-1 ante Newcastle United del último fin de semana dejó al club londinense al borde del abismo, y los números de Opta no hacen más que reflejar esa realidad.

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La consultora, cuyo modelo estadístico incorpora variables de rendimiento, calendario restante y probabilidades históricas, actualizó sus estimaciones tras ese resultado y los ubicó en una posición límite respecto a la salvación.

La predicción de Opta

A falta de una jornada para el cierre de la Premier League 2025/26, la supercomputadora especializada de Opta dio a conocer las proyecciones que estima para el West Ham.

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Dicha tabla estima que los Hammers cerrarían la temporada con 37,49 puntos —apenas 1,49 más que los actuales—; según la IA, Burnley y Wolverhampton Wanderers, con 21 y 19 unidades respectivamente, ya tienen el descenso confirmado al 100%. En porcentajes, el resultado es desolador: le asignaron un 93,83% de probabilidad de descenso.

En cuanto a los siguientes equipos de la zona baja, los datos proyectaron el siguiente cierre de temporada:

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17° Tottenham Hotspur — 38 puntos reales / 40,55 proyectados / 6,17% de probabilidad de descenso

18° West Ham United — 36 puntos reales / 37,49 proyectados / 93,83% de probabilidad de descenso

19° Burnley — 21 puntos reales / 22,71 proyectados / 100% de probabilidad de descenso

20° Wolverhampton Wanderers — 19 puntos reales / 20,26 proyectados / 100% de probabilidad de descenso

La brecha entre el West Ham United y el Tottenham es de apenas dos puntos en la tabla real, pero el modelo estadístico los separa de manera concluyente: “los Spurs tienen un 93,83% de probabilidades de salvarse”, mientras que los Hammers prácticamente no cuentan con salida estadística. ‘El modelo de Opta proyecta que el equipo dirigido por Roberto De Zerbi terminará con 40,55 puntos", suficientes para mantenerse en primera división.

De acuerdo con Sports Illustrated: “Al Tottenham le alcanza con sumar un punto en sus dos partidos restantes: ante Chelsea de visitante el 19 de mayo y frente a Everton de local el 24 de mayo”.

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El modelo estadístico de Opta predice el descenso del West Ham United con un 93,83% de probabilidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La derrota que cambió todo para el West Ham

El partido del domingo en Newcastle fue decisivo para el futuro del West Ham United. El club llegó al encuentro dependiendo de sus resultados para mantener vivas sus posibilidades de permanencia, luego de que el Leeds United empatara ante el Tottenham Hotspur en la jornada anterior. Sin embargo, el equipo de Nuno Espírito Santo cayó en los primeros 20 minutos ante un Newcastle que se mostró superior desde el inicio.

La derrota elevó la probabilidad de descenso del equipo londinense hasta el 93,83%, según la actualización del modelo estadístico de la consultora Opta publicada por el portal Sports Illustrated FC tras el encuentro.

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Con ese dato, el West Ham United deberá afrontar la última fecha ante Leeds United en su estadio el 24 de mayo. Una victoria garantizaría las opciones matemáticas de permanencia, aunque la supercomputadora de Opta indica: el sistema estima que el club finalizará la temporada en el 18° puesto, dentro de la zona de descenso.

El Tottenham y la lucha por la permanencia

Por otra parte, el Tottenham vivió una temporada complicada. Con 38 puntos, el club del norte de Londres estuvo cerca del descenso por primera vez en décadas. La llegada de Roberto De Zerbi al banco trajo cierta recuperación en el rendimiento, aunque los resultados no terminaron de asentarse: el empate ante Leeds la semana pasada dejó a los Spurs en una situación en la que deben sumar para asegurar la permanencia.

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La supercomputadora de la consultora Opta les asigna solo un 6,17% de probabilidad de descenso, lo que representa una salvación prácticamente asegurada en términos estadísticos. “Los Spurs terminarán con 40,55 puntos, tres unidades por encima de lo que acumula hoy”, según las proyecciones del modelo.

El calendario no es sencillo: la visita a Stamford Bridge ante Chelsea, que viene de perder la final de la FA Cup, aparece como un reto exigente. Si no logran puntuar ante los Blues, el destino de los Spurs se definirá el 24 de mayo ante Everton, un equipo que no gana hace seis partidos y que viajará a Londres norte en busca de un resultado.

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