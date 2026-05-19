El Sistema Portuario Nacional contribuye con el 18% de la recaudación tributaria en Guatemala y alcanza cifras récord en 2025

El ente recaudador del país expone en su más reciente estudio los grandes retos enfrentados durante el año anterior y las estrategias implementadas dentro de un contexto complejo y transformador para la gestión aduanera (Foto cortesía Autoridad Designada del Sistema Portuaria Nacional)

El Sistema Portuario Nacional, la recaudación tributaria, aduanas marítimas, modernización y Puertos de Guatemala fueron protagonistas en 2025, consolidando al Sistema Portuario Nacional (SPN) de Guatemala como pilar fiscal del país al aportar el 18% de la recaudación tributaria total, según el Informe Estadístico Portuario 2025 presentado por la Comisión Portuaria Nacional (CPN).

Esta contribución se reflejó en un resultado récord, con una recaudación global que alcanzó los Q111.982 millones (USD 14.358 millones), superando en Q3.244 millones (USD 416 millones) la meta presupuestaria, de acuerdo con reportes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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El informe revela que las aduanas marítimas generaron Q20.294 millones (USD 2.601 millones) en importaciones durante 2025, un 3% más que el año anterior.

En la estructura portuaria, Puerto Quetzal se consolida como el principal enclave fiscal, aportando el 39% de la recaudación tributaria procedente de aduanas marítimas: Q13.416 millones (USD 1.720 millones).

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A continuación se posicionan Puerto Santo Tomás de Castilla, con el 13% (Q4.522 millones / USD 580 millones), y Puerto Barrios, con el 7% (Q2.356 millones / USD 302 millones).

Aunque Puerto Barrios moviliza menos tonelaje, destaca por generar un valor recaudatorio elevado por tonelada métrica, especialmente debido a la importación de bienes de consumo final de alto valor, como vehículos.

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De acuerdo con el análisis de la CPN, la eficiencia recaudatoria responde no solo al volumen de carga, sino también a la modernización de los sistemas de control y gestión de riesgos.

En 2025, el promedio nacional fue de Q902 (USD 116) por cada tonelada métrica importada. Este valor supone una reducción del 4% respecto a 2024.

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Puerto Quetzal registró Q825 (USD 106) por tonelada, mientras que Puerto Santo Tomás de Castilla alcanzó Q1.072 (USD 137) y Puerto BarriosQ1.166 (USD 149).

Esta diferencia obedece a que los principales puertos concentran materias primas, en tanto que Puerto Barrios importa sobre todo bienes de consumo final, con mayor tributación por unidad de peso.

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La recaudación histórica motiva a repensar la modernización y digitalización como claves del progreso económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos históricos evidencian un desempeño positivo tanto en el movimiento de toneladas importadas como en la recaudación tributaria durante los últimos años.

El documento ilustra que, aunque existen variaciones anuales, la tendencia general es de crecimiento, con un repunte marcado posterior a la pandemia de COVID-19, impulsado por el alza en los precios internacionales y una mayor demanda de importaciones.

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El informe expone la evolución de la recaudación tributaria del comercio exterior en los puertos del país entre 2019 y 2025, y enfatiza la eficiencia de la SAT gracias a tecnologías no intrusivas y mejoras en la gestión del riesgo.

La entidad sostiene: “La recaudación tributaria en Guatemala en 2025 muestra cifras récord, logrando superar la meta establecida a pesar de los desafíos económicos globales”. El Sistema Portuario Nacional, de este modo, refuerza su papel como elemento clave en la generación de ingresos públicos.

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La red de puertos aportó cerca de una quinta parte de los ingresos fiscales en 2025, según cifras recientes que destacan el impacto de la modernización, el aumento de importaciones y la eficiencia lograda en gestión aduanera.

El principal puerto fiscal generó Q13.416 millones, mientras que los otros enclaves destacaron por su eficiencia recaudatoria, especialmente Puerto Barrios, con altos ingresos por tonelada en importaciones de bienes de consumo final.

La CPN y el sector productivo organizado, representado por el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (CUTRIGUA), coinciden en que mantener estos logros demanda un renovado impulso en infraestructura y digitalización.

El informe identifica retos aún presentes: saturación operativa en temporadas altas, infraestructura insuficiente y ausencia de un marco normativo ágil para optimizar el comercio exterior.

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Como estrategias prioritarias se plantean la digitalización documental y operativa, la interoperabilidad entre autoridades, la inversión en infraestructura y la medición del desempeño logístico.

El documento puntualiza: “Fortalecer los puertos es fortalecer la economía”, pues la eficiencia portuaria incide en los costos logísticos, la competitividad y la reputación de Guatemala como socio comercial confiable.

La continuidad de políticas públicas basadas en evidencia y la sinergia entre autoridades y sector privado es considerada fundamental para sostener y potenciar el aporte fiscal del Sistema Portuario Nacional.