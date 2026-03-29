El consumo de ultraprocesados reduce la densidad ósea y eleva el riesgo de fractura, según un nuevo estudio

El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados se relaciona con una menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de fractura de cadera en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado de manera constante a nivel global y hoy representa una fracción sustancial de la dieta en países desarrollados. Aunque su impacto negativo en la salud metabólica y cardiovascular está documentado, nuevas advertencias señalan riesgos adicionales que afectan la salud ósea.

Un reciente estudio divulgado por Health News advierte que un alto consumo de estos productos se asocia con menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de fractura de cadera en adultos y personas menores de 65 años. Esta investigación, publicada en The British Journal of Nutrition, enfatiza la relevancia de la calidad de la dieta para preservar la salud ósea.

Consumir alimentos ultraprocesados frecuentemente puede debilitar los huesos y elevar el riesgo de fracturas, especialmente de cadera, debido a su bajo contenido de nutrientes esenciales y alto aporte de azúcares, sal y grasas.

El estudio identificó un mayor riesgo de fracturas y una reducción significativa de la densidad mineral ósea en la columna lumbar y la parte superior del fémur, tanto en adultos jóvenes como en mayores de 65 años.

Durante 12 años, los investigadores analizaron datos de más de 160.000 personas en el Reino Unido, quienes consumían un promedio de ocho porciones diarias de estos alimentos.

Cómo varía el riesgo con el consumo de ultraprocesados

El estudio publicado en The British Journal of Nutrition determinó que por cada 3,7 porciones adicionales de alimentos ultraprocesados al día —equivalentes a una cena congelada, una bebida azucarada y una galleta— el riesgo de fractura de cadera aumenta en un 10,5 %.

La reducción de la densidad mineral ósea por consumo de ultraprocesados impacta sobre todo a adultos menores de 65 años y a personas con bajo peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grace Derocha, dietista-nutricionista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, consideró relevante este incremento y advirtió en Health News que “las fracturas de cadera pueden influir en la movilidad y la autonomía a largo plazo”.

Además, Derocha aclaró que el estudio demuestra una asociación, pero no una relación causal directa, y remarcó la importancia de mejorar la calidad global de la alimentación, como respaldan distintos estudios recientes.

Especialistas consultados por Health News coinciden en que la carencia de nutrientes esenciales es uno de los mecanismos principales del daño óseo asociado a estos productos. Dana Hunnes, nutricionista clínica en UCLA Health, explicó que “la inflamación podría contribuir a la reducción de la densidad ósea” y que una baja ingesta de calcio, fósforo, vitamina D y otros minerales es un factor relevante en dietas dominadas por ultraprocesados.

En tanto, Hunnes agregó que quienes más los consumen suelen realizar menos actividad física, lo que disminuye la estimulación sobre huesos y músculos y afecta negativamente la masa ósea.

Por su parte, David Cutler, médico en Providence Saint John’s Health Center, resaltó que “muchos factores dietéticos inciden en la densidad mineral ósea”, citando la deficiencia de calcio, vitamina D, proteínas, así como de magnesio, potasio y vitamina K como elementos fundamentales.

El informe reveló que los efectos adversos del consumo de ultraprocesados no se limitan a personas mayores. La relación con la reducción de la densidad mineral ósea fue especialmente marcada en adultos menores de 65 años y en quienes presentan un índice de masa corporal inferior a 18,5.

Expertos recomiendan prestar atención a la dieta y evitar ultraprocesados para preservar la salud esquelética a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sugieren que, en adultos jóvenes, el riesgo puede ser mayor por una mejor función digestiva y mayor absorción de componentes perjudiciales presentes en estos alimentos. Por su parte, quienes tienen bajo peso ya presentan predisposición a problemas óseos, lo que puede potenciar el impacto negativo de una dieta rica en ultraprocesados para la salud esquelética.

Recomendaciones nutricionales para proteger la salud ósea

Expertos en nutrición recomiendan modificar los hábitos alimentarios, priorizando alimentos frescos y con alto contenido de nutrientes. Derocha afirmó en Health News que “los patrones alimentarios basados en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y proteínas magras se asocian de manera constante con una mejor salud ósea”.

Theresa Gentile, vocera de la Academia de Nutrición y Dietética, sugirió ajustar la preparación de comidas: “Pequeñas adaptaciones, como agregar huevo, pollo desmenuzado o vegetales a una sopa instantánea, o añadir frutas y semillas a la avena, incrementan el valor nutritivo de los platos ultraprocesados”.

Gentile recomendó también enriquecer la dieta con alimentos que aporten calcio, proteínas y micronutrientes, en lugar de eliminar estos productos de manera abrupta.

Nutricionistas recomiendan priorizar alimentos frescos y patrones alimentarios saludables para proteger la salud ósea frente a los ultraprocesados (Visuales IA)

Asimismo, Derocha destacó que tanto el calcio como la vitamina D y la variedad de alimentos integrales ayudan a reducir la inflamación y favorecen el metabolismo óseo.

Adoptar una dieta equilibrada, junto con ejercicios de fuerza, puede fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas en todas las etapas de la vida. Según Health News, mantener una ingesta adecuada de calcio, proteínas y calorías es esencial para fomentar y conservar la estructura ósea.