Salud

Cuando la vista falla de golpe: el síntoma que muchos confunden con algo grave y podría ser migraña

Muchas personas malinterpretan estos episodios como urgencias médicas, pero reconocer a tiempo los factores diferenciales ayuda a decidir cuándo consultar

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Las alteraciones visuales vinculadas a la migraña pueden confundirse con emergencias médicas, pero reconocer los síntomas ayuda a descartar enfermedades graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alteraciones visuales repentinas suelen alarmar a quienes las experimentan y pueden ser síntomas iniciales de ataques de migraña, sin que necesariamente indiquen enfermedades graves del ojo o del sistema nervioso central.

Según Harvard Medical School, identificar correctamente estos episodios es esencial para distinguirlos de emergencias como los accidentes cerebrovasculares, evitar diagnósticos erróneos y orientar la atención médica hacia el tratamiento adecuado.

Las manifestaciones visuales vinculadas a la migraña incluyen destellos, figuras en zigzag, formas irregulares de luz o zonas oscuras que aparecen súbitamente en el campo visual. Estos síntomas, frecuentes en tipos específicos como la migraña con aura, la migraña silenciosa o la migraña ocular, suelen durar entre minutos y una hora, afectan ambos ojos y desaparecen de manera espontánea, aunque en ocasiones se localizan en uno solo.

Pero reconocer estas señales facilita una actuación rápida y reduce el riesgo de confundirlas con cuadros de mayor gravedad, como un accidente cerebrovascular.

La revista médica The Lancet señala que la migraña representa la segunda causa de discapacidad neurológica a nivel mundial y afecta a más de 1.000 millones de personas. Esta prevalencia refuerza la necesidad de comprender sus variantes y síntomas para evitar complicaciones y mejorar el manejo clínico.

Tipos de migraña con alteraciones visuales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las principales señales visuales de la migraña incluyen destellos, figuras en zigzag y formas irregulares de luz que suelen afectar ambos ojos y desaparecen espontáneamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas visuales de la migraña se agrupan en tres formas principales:

  1. Migraña con aura: alrededor del 30% de los pacientes experimentan patrones inusuales de luz, zonas oscuras o distorsión visual, generalmente en ambos ojos. Estos episodios suelen resolverse en menos de una hora. La doctora Tais Estrela, neuro-oftalmóloga en el Massachusetts Eye and Ear, afiliado a Harvard Medical School, explica que este fenómeno es provocado por una “ola de actividad cerebral que interrumpe temporalmente el funcionamiento habitual del cerebro”, proceso conocido como depresión cortical propagada, que en la mayoría de los casos no deja daño permanente.
  2. Migraña silenciosa: esta se caracteriza por la presencia de alteraciones visuales sin dolor de cabeza, lo que dificulta su diferenciación respecto de otras enfermedades neurológicas. Comparte síntomas como pérdida súbita de visión o destellos luminosos, y puede confundirse con afecciones graves si no se evalúa adecuadamente.
  3. Migraña ocular o retiniana: esta otra se manifiesta con síntomas similares, pero suele afectar solo a un ojo. Su origen está asociado, según Estrela, a un estrechamiento transitorio de los vasos sanguíneos de la retina. Aunque no siempre produce cefalea ni dolor ocular, puede presentarse con pérdida visual transitoria y, en casos poco frecuentes, asociarse a complicaciones vasculares.

Tratamiento y prevención

El tratamiento de la migraña con síntomas visuales combina distintas estrategias. Los medicamentos más frecuentes son el verapamilo (bloqueador de canales de calcio), el topiramato (anticonvulsivante) y los triptanes, especialmente en casos con aura. La suplementación con magnesio puede ayudar a reducir la frecuencia de los ataques, según Estrela, por su efecto sobre sustancias cerebrales vinculadas al dolor.

No existe un método para interrumpir una crisis de migraña ocular en curso. Sin embargo, evitar factores desencadenantes como la deshidratación, la falta de sueño, el alcohol o ciertos aditivos alimentarios puede disminuir la recurrencia.

En ese sentido, llevar un registro de las circunstancias de cada episodio contribuye a la prevención, y la Harvard Medical School recomienda un seguimiento profesional regular para ajustar el tratamiento.

Tomar agua hidratación
Durante una crisis de migraña ocular, descansar en un lugar oscuro y mantener la hidratación favorecen la recuperación

Durante un ataque, los especialistas sugieren evitar estímulos visuales, buscar reposo en un lugar oscuro y tranquilo y mantener una buena hidratación, medidas que favorecen la recuperación.

Cuándo buscar atención médica

No todo trastorno visual repentino debe atribuirse automáticamente a una migraña. Si los destellos visuales coexisten con debilidad en el cuerpo, dificultad para hablar o confusión, pueden indicar un accidente cerebrovascular que requiere atención de emergencia inmediata.

La pérdida de visión en un solo ojo podría ser signo de una oclusión vascular retiniana o un desprendimiento de retina, ambos con riesgo de pérdida visual irreversible si no se tratan con rapidez.

Harvard Medical School recomienda acudir de inmediato al servicio de urgencias si los síntomas visuales se acompañan de parálisis facial, confusión o problemas para articular palabras. Incluso si las alteraciones visuales se repiten sin otros signos neurológicos, es fundamental consultar a un oftalmólogo para descartar otras causas y confirmar si se trata de una variante de migraña.

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La American Academy of Ophthalmology resalta la importancia de una evaluación oftalmológica completa para descartar afecciones como neuropatía óptica o neuritis óptica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Academy of Ophthalmology destaca que una evaluación oftalmológica completa puede detectar otras afecciones graves, como la neuropatía óptica o la neuritis óptica.

La educación de pacientes y familiares es clave en la migraña con síntomas visuales. Entender qué signos requieren atención urgente y cuáles no son emergencias reduce la ansiedad y mejora la calidad de vida. Consultar periódicamente a oftalmólogos y neurólogos permite un diagnóstico preciso y previene complicaciones por automedicación o demoras en la atención.

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