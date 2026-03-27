Más que un pasatiempo: por qué realizar rompecabezas puede proteger el cerebro y el ánimo, según la ciencia

Resolver rompecabezas ayuda a reducir el estrés y la ansiedad al centrar la atención en una tarea concreta y controlable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La satisfacción de armar un rompecabezas va mucho más allá del simple entretenimiento. Diversos especialistas señalan que incorporar este pasatiempo en la vida cotidiana puede aportar notables beneficios para la salud mental y el bienestar general, independientemente de la edad. Amy Dykstra, psicóloga especializada en terapia de juego de Calgary, destaca que brinda ligereza, diversión y oportunidades para la creatividad y relajación, subrayando que estas cualidades son esenciales para mantener el equilibrio emocional.

Al resolver un puzzle, el acto de buscar y unir piezas concretas ayuda a centrar la atención y ofrece una sensación de logro. Este proceso es especialmente valioso para quienes experimentan dificultad para iniciar tareas, como sucede con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Según Dykstra, “ese simple logro de obtener una victoria rápida se extiende a otras tareas más complejas y exigentes”. La terapeuta y trabajadora social Madeline Lucas, de Real, coincide en que “resolver rompecabezas puede ser un excelente ejercicio de atención plena que ayuda a redirigir la atención al momento presente”.

Durante la pandemia de COVID-19, la popularidad de los rompecabezas creció de manera considerable, con un aumento en ventas del 370%. Este auge se explicó, en parte, porque ofrecen una vía sencilla y económica para desconectarse del entorno y reducir la ansiedad tanto en niños como en adultos, según Forbes. El simple hecho de manipular piezas y buscar patrones permite reducir la frecuencia cardíaca, evitar la repetición de pensamientos intrusivos y favorecer una sensación de calma. En palabras de Lucas, “no hace falta pasarse horas resolviendo acertijos para que sea efectivo”. Incluso dedicar diez minutos al día a esta actividad puede ser beneficioso para la salud mental.

Los especialistas destacan que armar puzzles infantiles proporciona beneficios para la salud mental en niños y adultos por igual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rompecabezas infantiles, en particular, resultan menos intimidantes que modelos complejos y permiten experimentar logros rápidos, lo que se traduce en un impulso positivo para el ánimo y la productividad. Para quienes no disfrutan de la meditación tradicional o encuentran difícil sentarse a meditar, estos juegos ofrecen una alternativa práctica y atractiva para incorporar la atención plena en su rutina diaria.

El papel de los rompecabezas infantiles

Para quienes buscan un alivio inmediato ante situaciones estresantes, los rompecabezas infantiles se presentan como una opción accesible y eficaz. Jodi Jill, fabricante profesional, ha desarrollado una estrategia personal para enfrentar el nerviosismo durante los vuelos: siempre lleva consigo uno pequeño de entre 50 y 75 piezas. Cuando el avión atraviesa turbulencias, lo saca, lo coloca sobre la bandeja y se concentra en armarlo durante unos minutos. Jill explica que esta actividad “permite concentrarse en lo que se tiene delante y en lo que se puede controlar en ese momento”, ofreciendo así una sensación tangible de seguridad y calma.

Esta experiencia no es aislada. Así lo explica la psicóloga Amy Dykstra: “Necesitamos ligereza, diversión y oportunidades para la creatividad y la relajación”. Por lo tanto, destaca que los puzzles infantiles cumplen con estas necesidades básicas para la salud mental. La experta subraya que este tipo de actividades lúdicas son especialmente útiles porque proporcionan una vía concreta y sensorial para desconectarse del estrés. Al manipular piezas y buscar coincidencias, se produce un estado de concentración que interrumpe el ciclo de preocupación y ayuda a restablecer la calma.

Jugar con rompecabezas estimula ambos hemisferios cerebrales y potencia la memoria, la atención y la resolución de problemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el breve lapso que dura la resolución de un rompecabezas sencillo, el foco se desplaza por completo a la combinación de colores y formas, lo que permite dejar de lado los pensamientos ansiosos, aunque sea por unos minutos, enfatizan los profesionales. Esta práctica se convierte en un recurso eficaz para quienes buscan una pausa reparadora en medio de la rutina o enfrentan momentos de ansiedad, como ilustró Jill en su testimonio. El hecho de obtener una pequeña victoria al completar el rompecabezas refuerza la idea de control sobre el entorno inmediato, lo que contribuye a reducir el malestar emocional.

El impacto en el funcionamiento cognitivo

El papel en el funcionamiento cognitivo ha despertado el interés de la comunidad científica, especialmente por su potencial para retrasar el deterioro mental asociado al envejecimiento. Diversos estudios sugieren que armar rompecabezas mejora el procesamiento visoespacial, la memoria a corto plazo y la capacidad de resolución de problemas, beneficios que resultan especialmente valiosos en adultos mayores.

Un estudio publicado en 2025 por Texas A&M University School of Public Health analizó datos de 5,900 personas mayores de 50 años con deterioro cognitivo leve. El estudio concluyó que quienes participan frecuentemente en actividades cognitivamente estimulantes, como armar rompecabezas, juegos y lectura, presentan mejores niveles de memoria, memoria de trabajo, atención y velocidad de procesamiento que quienes no lo hacen.

Incorporar rompecabezas en la rutina diaria resulta efectivo para quienes buscan alternativas prácticas a la meditación tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la terapeuta Madeline Lucas, citada por Forbes, se ha demostrado que los rompecabezas pueden ralentizar el deterioro cognitivo con la edad, lo que podría reducir el riesgo de desarrollar demencia. Desde una perspectiva neurológica, resolver estos juegos estimula ambos hemisferios cerebrales de manera simultánea.

El hemisferio izquierdo, encargado del análisis y la lógica, se enfoca en la búsqueda de patrones y secuencias para identificar la siguiente pieza correcta. Por su parte, el hemisferio derecho, más intuitivo y visual, integra la imagen general, lo que convierte a la actividad en un ejercicio cerebral completo y equilibrado.

Además, el uso de puzzles se ha incorporado en algunas intervenciones terapéuticas para el tratamiento del TDAH, afirma la terapeuta. Interactuar con piezas puede ayudar a quienes experimentan pensamiento desorganizado, facilitando la concentración en una sola tarea y promoviendo claridad mental, incluso si la dedicación al rompecabezas es breve. Una revisión coincide en que la práctica reduce los niveles de estrés y mejora la atención sostenida, favoreciendo también la claridad mental.