Cómo impacta la diabetes tipo 2 en la salud sexual femenina, según expertos

La diabetes tipo 2 afecta la salud sexual femenina al provocar disfunción, menor deseo y dolor durante las relaciones sexuales, según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 impacta de manera directa la salud sexual femenina, un aspecto frecuentemente relegado de la consulta médica tradicional, según advierten especialistas de la Mayo Clinic. Más allá del control glucémico, la enfermedad influye en la función sexual, la salud reproductiva y la calidad de vida, con consecuencias que van desde la disfunción sexual hasta complicaciones durante el embarazo y la menopausia.

Las investigaciones de la Mayo Clinic revelan que entre un 20% y un 80% de las mujeres con diabetes tipo 2 experimentan algún grado de disfunción sexual. Este término incluye molestias o dolor durante las relaciones sexuales, menor deseo y dificultades para lograr la excitación o el orgasmo.

La endocrinóloga Jessica R. Wilson, integrante del equipo de la Mayo Clinic, señala que la vida sexual suele quedar relegada en la consulta, donde el foco principal es el nivel de azúcar promedio a tres meses (A1C), lo que puede invisibilizar problemas clave para el bienestar integral. Un seguimiento médico regular y el control glucémico son esenciales para sostener la calidad de vida de las mujeres con diabetes tipo 2.

Cómo la diabetes tipo 2 afecta la vida sexual femenina

Entre un 20% y un 80% de las mujeres con diabetes tipo 2 experimentan algún grado de disfunción sexual a causa de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño a nervios y vasos sanguíneos causado por la diabetes repercute directamente en la función sexual, al reducir la sensibilidad y alterar la respuesta a los estímulos. Esto puede afectar también el control de la vejiga. Wilson explica que la reducción del flujo sanguíneo a la vagina, vulva y clítoris disminuye la excitación y causa sequedad vaginal, lo que genera dolor y menor interés sexual por motivos fisiológicos concretos.

Factores como la deshidratación, los problemas de sueño y el aumento del estrés son habituales cuando el tratamiento de la diabetes no es óptimo. “Todos estos factores pueden hacer que disminuya el interés en el sexo o que no sea tan placentero”, indica Wilson, citada por la Mayo Clinic. Cambios corporales y emocionales pueden afectar la autoestima y la percepción del propio cuerpo, interfiriendo con el deseo sexual.

La diabetes tipo 2 puede modificar la producción hormonal, alterando los niveles de estrógeno y testosterona. Estas variaciones contribuyen a la sequedad vaginal, la disminución de la libido y la aparición de dolor durante las relaciones sexuales. El abordaje interdisciplinario, que contemple ginecología, endocrinología y psicología, resulta útil para tratar los distintos aspectos de la disfunción sexual en mujeres con diabetes.

La hiperglucemia incrementa la incidencia de partos prematuros en mujeres diagnosticadas con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de infecciones por hongos y del tracto urinario aumenta debido a la hiperglucemia persistente, que favorece el crecimiento de levaduras y bacterias y altera la flora vaginal. Wilson detalla que la disfunción nerviosa puede dificultar el vaciado completo de la vejiga, facilitando así la aparición de infecciones. “Independientemente del tipo de infección, existe un mayor riesgo si la diabetes no está bien controlada”, sostiene la especialista. Mantener el A1C en un 7% o menos ayuda a prevenir y superar estas infecciones.

Diabetes tipo 2, embarazo y menopausia: riesgos y recomendaciones

La diabetes tipo 2 puede provocar irregularidades menstruales y dificultar la concepción. Niveles elevados de glucosa incrementan el riesgo de preeclampsia, aborto espontáneo, parto prematuro y cesárea. Para quienes planean un embarazo, Wilson recomienda mantener el A1C bajo control, lo cual mejora los resultados maternoinfantiles. Las consultas periódicas con el equipo de salud permiten ajustar el tratamiento y optimizar la salud de la madre y el recién nacido.

Durante la menopausia, las variaciones hormonales intensifican la sequedad vaginal y pueden aumentar la resistencia a la insulina, lo que requiere adaptar el tratamiento y reforzar medidas relacionadas con la alimentación y el ejercicio físico. El fortalecimiento muscular, la fisioterapia pélvica y la atención médica regular son aliados en esta etapa, según la Mayo Clinic. Además, el control del peso y la vigilancia de la presión arterial y los lípidos resultan fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares asociadas a la diabetes y la menopausia.

El apoyo interdisciplinario, que incluya endocrinología, ginecología y psicología, es clave para tratar los efectos de la diabetes tipo 2 en la vida sexual femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento psicológico puede ser de utilidad para abordar los cambios emocionales y de imagen corporal que muchas mujeres experimentan durante estas etapas. Preparar dudas y temas de interés antes de cada consulta médica facilita una atención más precisa y personalizada, promoviendo una mejor comunicación con el equipo de salud.

Opciones de tratamiento y prevención para mejorar la calidad de vida

El abordaje de la salud sexual y reproductiva en mujeres con diabetes tipo 2 debe ser integral. El control estricto de la glucemia, la adopción de hábitos saludables y la consulta periódica con especialistas son estrategias esenciales. La terapia hormonal, la lubricación vaginal y el apoyo psicológico pueden ser opciones útiles en casos seleccionados, siempre bajo supervisión médica.

La información continua y el acceso a recursos confiables como la Mayo Clinic permiten que las pacientes tomen decisiones informadas sobre su salud. El diálogo abierto con el equipo médico es clave para identificar precozmente los problemas y adaptar el tratamiento a las necesidades individuales.