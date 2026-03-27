Salud

Cómo impacta la diabetes tipo 2 en la salud sexual femenina, según expertos

La reducción del flujo sanguíneo, los cambios hormonales y la hiperglucemia persistente pueden alterar la calidad de vida. La importancia de identificar dificultades poco visibles y cambios inesperados, según Mayo Clinic

Guardar
Una mujer sostiene un glucómetro que muestra 118 mg/dL y una gota de sangre en su dedo. Hay un kit de prueba, manzanas y un vaso de agua en la mesa.
La diabetes tipo 2 afecta la salud sexual femenina al provocar disfunción, menor deseo y dolor durante las relaciones sexuales, según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 impacta de manera directa la salud sexual femenina, un aspecto frecuentemente relegado de la consulta médica tradicional, según advierten especialistas de la Mayo Clinic. Más allá del control glucémico, la enfermedad influye en la función sexual, la salud reproductiva y la calidad de vida, con consecuencias que van desde la disfunción sexual hasta complicaciones durante el embarazo y la menopausia.

Las investigaciones de la Mayo Clinic revelan que entre un 20% y un 80% de las mujeres con diabetes tipo 2 experimentan algún grado de disfunción sexual. Este término incluye molestias o dolor durante las relaciones sexuales, menor deseo y dificultades para lograr la excitación o el orgasmo.

La endocrinóloga Jessica R. Wilson, integrante del equipo de la Mayo Clinic, señala que la vida sexual suele quedar relegada en la consulta, donde el foco principal es el nivel de azúcar promedio a tres meses (A1C), lo que puede invisibilizar problemas clave para el bienestar integral. Un seguimiento médico regular y el control glucémico son esenciales para sostener la calidad de vida de las mujeres con diabetes tipo 2.

Cómo la diabetes tipo 2 afecta la vida sexual femenina

Hombre y mujer acostados en la cama, ambos con expresión seria, mirando al techo en una habitación iluminada.
Entre un 20% y un 80% de las mujeres con diabetes tipo 2 experimentan algún grado de disfunción sexual a causa de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño a nervios y vasos sanguíneos causado por la diabetes repercute directamente en la función sexual, al reducir la sensibilidad y alterar la respuesta a los estímulos. Esto puede afectar también el control de la vejiga. Wilson explica que la reducción del flujo sanguíneo a la vagina, vulva y clítoris disminuye la excitación y causa sequedad vaginal, lo que genera dolor y menor interés sexual por motivos fisiológicos concretos.

Factores como la deshidratación, los problemas de sueño y el aumento del estrés son habituales cuando el tratamiento de la diabetes no es óptimo. “Todos estos factores pueden hacer que disminuya el interés en el sexo o que no sea tan placentero”, indica Wilson, citada por la Mayo Clinic. Cambios corporales y emocionales pueden afectar la autoestima y la percepción del propio cuerpo, interfiriendo con el deseo sexual.

La diabetes tipo 2 puede modificar la producción hormonal, alterando los niveles de estrógeno y testosterona. Estas variaciones contribuyen a la sequedad vaginal, la disminución de la libido y la aparición de dolor durante las relaciones sexuales. El abordaje interdisciplinario, que contemple ginecología, endocrinología y psicología, resulta útil para tratar los distintos aspectos de la disfunción sexual en mujeres con diabetes.

Mujer embarazada negra de perfil, vista de la cintura hacia arriba, tocando su vientre con ambas manos. Viste una camiseta verde azulado. Fondo liso beige y cortina.
La hiperglucemia incrementa la incidencia de partos prematuros en mujeres diagnosticadas con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de infecciones por hongos y del tracto urinario aumenta debido a la hiperglucemia persistente, que favorece el crecimiento de levaduras y bacterias y altera la flora vaginal. Wilson detalla que la disfunción nerviosa puede dificultar el vaciado completo de la vejiga, facilitando así la aparición de infecciones. “Independientemente del tipo de infección, existe un mayor riesgo si la diabetes no está bien controlada”, sostiene la especialista. Mantener el A1C en un 7% o menos ayuda a prevenir y superar estas infecciones.

Diabetes tipo 2, embarazo y menopausia: riesgos y recomendaciones

La diabetes tipo 2 puede provocar irregularidades menstruales y dificultar la concepción. Niveles elevados de glucosa incrementan el riesgo de preeclampsia, aborto espontáneo, parto prematuro y cesárea. Para quienes planean un embarazo, Wilson recomienda mantener el A1C bajo control, lo cual mejora los resultados maternoinfantiles. Las consultas periódicas con el equipo de salud permiten ajustar el tratamiento y optimizar la salud de la madre y el recién nacido.

Durante la menopausia, las variaciones hormonales intensifican la sequedad vaginal y pueden aumentar la resistencia a la insulina, lo que requiere adaptar el tratamiento y reforzar medidas relacionadas con la alimentación y el ejercicio físico. El fortalecimiento muscular, la fisioterapia pélvica y la atención médica regular son aliados en esta etapa, según la Mayo Clinic. Además, el control del peso y la vigilancia de la presión arterial y los lípidos resultan fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares asociadas a la diabetes y la menopausia.

Una doctora con bata azul y estetoscopio habla con una mujer sentada en una silla, quien muestra una expresión de preocupación; la doctora sostiene un portapapeles.
El apoyo interdisciplinario, que incluya endocrinología, ginecología y psicología, es clave para tratar los efectos de la diabetes tipo 2 en la vida sexual femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento psicológico puede ser de utilidad para abordar los cambios emocionales y de imagen corporal que muchas mujeres experimentan durante estas etapas. Preparar dudas y temas de interés antes de cada consulta médica facilita una atención más precisa y personalizada, promoviendo una mejor comunicación con el equipo de salud.

Opciones de tratamiento y prevención para mejorar la calidad de vida

El abordaje de la salud sexual y reproductiva en mujeres con diabetes tipo 2 debe ser integral. El control estricto de la glucemia, la adopción de hábitos saludables y la consulta periódica con especialistas son estrategias esenciales. La terapia hormonal, la lubricación vaginal y el apoyo psicológico pueden ser opciones útiles en casos seleccionados, siempre bajo supervisión médica.

La información continua y el acceso a recursos confiables como la Mayo Clinic permiten que las pacientes tomen decisiones informadas sobre su salud. El diálogo abierto con el equipo médico es clave para identificar precozmente los problemas y adaptar el tratamiento a las necesidades individuales.

Temas Relacionados

Diabetes Tipo 2Jessica R WilsonSalud Sexual FemeninaDisfunción Sexual FemeninaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo ayuda una dieta basada en plantas a evitar el estreñimiento crónico, según la ciencia

Estudios demuestran que priorizar verduras, frutas, legumbres y grasas saludables mejora la regularidad intestinal y reduce el riesgo de problemas digestivos persistentes

Cómo ayuda una dieta basada en plantas a evitar el estreñimiento crónico, según la ciencia

El nutricionista de Lionel Messi desmitificó el jugo de naranja y destacó sus beneficios para la salud metabólica

Los jugos 100% naturales y exprimidos no se asocian con mayor riesgo de obesidad ni de diabetes tipo 2. Expertos sugieren variar entre fruta entera, jugos naturales y licuados para maximizar los beneficios

El nutricionista de Lionel Messi desmitificó el jugo de naranja y destacó sus beneficios para la salud metabólica

Expertos identifican los deportes con mayor riesgo de lesiones graves

Fracturas-luxaciones, roturas de ligamentos y de tendones figuran entre las más lesivas para los atletas. La recuperación suele ser prolongada y puede limitar el rendimiento deportivo futuro

Expertos identifican los deportes con mayor riesgo de lesiones graves

Cuál es el error común que se comete al usar auriculares y cómo impacta en la salud

Una práctica habitual que muchos subestiman puede transformar la experiencia cotidiana en un riesgo silencioso para el equilibrio del oído y el bienestar general, advierten los expertos. Cómo limpiarlos correctamente

Cuál es el error común que se comete al usar auriculares y cómo impacta en la salud

5 señales para detectar un lunar peligroso y prevenir el cáncer de piel

Especialistas advierten que cambios en la forma, el color o el tamaño de un lunar pueden ser la primera alerta de melanoma. La consulta médica temprana y la autoevaluación mensual resultan claves para un diagnóstico oportuno y mejores posibilidades de tratamiento

5 señales para detectar un lunar peligroso y prevenir el cáncer de piel
DEPORTES
La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

El vestuario del Atlético de Madrid y su respaldo a Simeone: “Consiguió que los jugadores hagan cualquier cosa por él”

El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

El video de la maniobra de Colapinto con Verstappen por la cual es investigado en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Radiografía de Mauritania, el humilde rival de la selección argentina: su racha negativa y sus principales figuras

TELESHOW
Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

Retiraron el busto de Evo Morales del antiguo Palacio Legislativo de Bolivia para evitar el “culto a la personalidad”

Crisis en Cuba: la CIDH denunció un deterioro “significativo” de servicios esenciales en la isla

La Justicia italiana aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro y condenada

Putin le pidió a los oligarcas rusos que contribuyan al presupuesto ante el fuerte aumento del costo de la guerra en Ucrania