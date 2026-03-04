Ciencia

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

Una investigación científica con más de 23 mil adultos estadounidenses permitió analizar la relación entre el descanso nocturno y el riesgo de desarrollar problemas metabólicos. Qué pasa si se duerme más los fines de semana

Dormir 7 horas y 20
Dormir 7 horas y 20 minutos mejora el metabolismo y previene la resistencia a la insulina, clave para evitar la diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir alrededor de 7 horas y 20 minutos cada noche podría ser la cantidad ideal para mantener el metabolismo en equilibrio y evitar problemas como la resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes tipo 2.

Así lo concluye un estudio publicado en la revista especializada BMJ Open Diabetes Research & Care, realizado por expertos de las universidades de Nantong y Shanghai Jiao Tong en China, en base al análisis de más de 23.000 adultos en Estados Unidos.

Los investigadores encontraron que dormir menos de ese tiempo, pero acercándose a las 7 horas y 20 minutos, mejora la capacidad del cuerpo para usar la insulina correctamente.

Un estudio sobre 23.475 adultos
Un estudio sobre 23.475 adultos revela que el sueño insuficiente o excesivo afecta la sensibilidad a la insulina, especialmente en mujeres de 40 a 59 años./Archivo Freepik

Sin embargo, dormir más de ese umbral puede tener el efecto contrario: la sensibilidad a la insulina empeora, especialmente en mujeres y en personas de 40 a 59 años.

Para medir eso, los científicos usaron la tasa estimada de eliminación de glucosa (eGDR), un valor que permite detectar alteraciones metabólicas antes de que aparezca la diabetes. Los participantes, que fueron 23.475 personas de entre 20 y 80 años, formaban parte de la encuesta estadounidense conocida por su sigla NHANES, entre 2009 y 2023.

Dentro de ese grupo, 10.817 informaron cuántas horas dormían tanto en la semana como en el fin de semana. En promedio, dormían 7 horas y media de lunes a viernes y 8 horas en sábados y domingos, si cambiaban sus horarios.

Dormir más el fin de semana: ¿conviene?

Dormir más entre semana mejora
Dormir más entre semana mejora el uso de insulina, pero exceder el umbral recomendado podría empeorar el metabolismo, según BMJ Open Diabetes Research & Care. (Freepik)

Los científicos clasificaron a los voluntarios según la diferencia de sueño entre semana y fin de semana: sin diferencia, hasta 1 hora extra, entre 1 y 2 horas, y más de 2 horas.

En quienes dormían poco durante la semana, agregar hasta 2 horas de sueño los fines de semana ayudó a mejorar el metabolismo de la glucosa.

El beneficio fue mayor cuando la diferencia era de entre 1 y 2 horas extras. Dormir más de 2 horas adicionales no mostró ventajas.

La tasa de eliminación de
La tasa de eliminación de glucosa (eGDR) permite saber el riesgo metabólico antes de que se manifieste la diabetes, a partir del análisis de cintura, presión y glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero en quienes ya dormían lo suficiente entre semana, dormir más de 2 horas extra los fines de semana resultó negativo: su cuerpo procesó peor la insulina.

Significa que dormir más los fines de semana ayuda solo si se durmió poco durante la semana, ya que mejora el metabolismo.

Si ya se descansó lo suficiente, sumar muchas horas extra puede afectar negativamente la sensibilidad a la insulina.

Cambios de horario y salud metabólica

Los cambios bruscos en los
Los cambios bruscos en los horarios de sueño, conocidos como jet lag social, afectan el reloj biológico y aumentan el riesgo de problemas metabólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también explica cómo los cambios bruscos en los horarios de sueño, que se conoce como “jet lag social”, afectan al organismo.

La falta de sueño altera hormonas como la leptina y la ghrelina, sube el cortisol y activa procesos que dificultan el uso correcto de la insulina.

Cambiar mucho el horario de dormir puede desajustar el reloj biológico, provocar inflamación y aumentar el riesgo de problemas metabólicos.

La alteración del sueño incrementa
La alteración del sueño incrementa hormonas como el cortisol y dificulta el buen funcionamiento de la insulina. De esta manera se aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa estimada de eliminación de glucosa (eGDR es su sigla en inglés) se obtiene al considerar la medida de la cintura, la presión arterial y el promedio del nivel de azúcar en sangre en tres meses.

Es un indicador válido para predecir riesgos de diabetes tanto en personas sanas como en quienes ya tienen la enfermedad.

Límites del estudio y consejos

Dormirse tarde altera los ritmos
Dormirse tarde altera los ritmos biológicos y puede aumentar el riesgo de problemas metabólicos, incluso si se duerme la cantidad recomendada de horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como todo estudio transversal, los investigadores aclaran que no pueden asegurar que dormir mal cause directamente problemas metabólicos, ya que también podría ocurrir al revés: un metabolismo alterado podría afectar el sueño.

Además, no se diferenciaron siestas de sueño nocturno y los datos fueron autoinformados, lo que puede afectar la precisión.

Mantener horarios regulares de sueño
Mantener horarios regulares de sueño es más efectivo que alternar entre déficit y exceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esas limitaciones, los científicos recomendaron mantener un horario de sueño estable y suficiente.

En diálogo con Infobae, la médica y especialista en medicina interna y diabetes Florencia Aranguren, coordinadora del comité de nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes, opinó: “El nuevo estudio es muy importante al contar con una muestra grande de participantes. Hay más pruebas que demuestran que dormir menos de siete horas por la noche genera una deuda de sueño que eleva el riesgo de sufrir el síndrome metabólico. No solo aumenta las chances de desarrollar diabetes sino también las de tener enfermedades cardiovasculares”.

Para Aranguren, la regularidad en la hora a la que cada persona se va a dormir y en los buenos hábitos de sueño, como abandonar las pantallas más temprano, son fundamentales para la salud humana.

Además de cuidar la cantidad
Además de cuidar la cantidad y la regularidad en las horas de sueño, la actividad física frecuente y la buena alimentación son factores a favor de la prevención de la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Carla Musso, presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes y coordinadora de diabetes del Hospital Universitario Fundación Favaloro, señaló:

“El nuevo trabajo se suma a investigaciones anteriores y demuestra el impacto de la calidad y la cantidad de horas de sueño en el metabolismo, así como en la enfermedad cardiovascular. Son evidencias de que es fundamental incluir el buen dormir en los cambios de hábitos de vida. No solo hay que considerar la alimentación y la actividad física; las horas de sueño también son clave para la salud”.

