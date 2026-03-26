7 hábitos sencillos que estimulan la liberación natural de endorfinas y combaten el estrés, según expertos

La práctica diaria de ejercicio físico estimula la liberación de endorfinas y mejora el bienestar emocional y físico, según expertos de Harvard y Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir plenitud y seguridad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad real que se construye a través de prácticas cotidianas respaldadas por la ciencia.

Incorporar siete hábitos sencillos, avalados por instituciones como la Cleveland Clinic y Harvard Health Publishing, puede activar la liberación natural de endorfinas, neurotransmisores asociados al bienestar físico y emocional. Estos comportamientos contribuyen a mejorar el estado de ánimo, la confianza y la capacidad para afrontar los desafíos diarios.

Las endorfinas cumplen funciones clave en el cuerpo humano: son hormonas y neurotransmisores que intervienen en la respuesta al dolor y al estrés, ayudando a reducir el malestar y promoviendo sensaciones placenteras. De acuerdo con la Cleveland Clinic, el organismo libera endorfinas de manera natural en situaciones de tensión, ejercicio físico o estímulos positivos, lo que genera un efecto analgésico y favorece una percepción de bienestar.

La ciencia respalda que ciertas actividades diarias pueden estimular la producción de endorfinas. Entre las más efectivas se encuentran el ejercicio físico, la acupuntura, la meditación, las relaciones sexuales, escuchar música, reír y pasar tiempo al aire libre. Ambas fuentes médicas coinciden en que la incorporación regular de estos hábitos puede elevar el ánimo, reducir el dolor y fortalecer la autoestima.

Escuchar música eleva el estado de ánimo, mejora la concentración y aumenta la tolerancia al dolor mediante la liberación de endorfinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete hábitos efectivos para estimular la liberación de endorfinas

Ejercicio físico: es uno de los métodos más potentes para aumentar las endorfinas. Las actividades aeróbicas, como correr, nadar o andar en bicicleta, generan el efecto conocido como “euforia del corredor”, caracterizado por sensación de bienestar y reducción del dolor. Los especialistas recomiendan realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria, combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza para obtener mayores beneficios. Acupuntura: esta técnica es reconocida por Harvard Health Publishing por su capacidad para estimular la producción de endorfinas. No es necesario realizarla a diario, pero su inclusión periódica en la rutina de autocuidado puede ayudar a aliviar molestias físicas y mejorar el equilibrio emocional. Meditación y ejercicios de respiración profunda: ambas prácticas contribuyen a disminuir el estrés y favorecen la relajación. Estudios citados por la Cleveland Clinic muestran que incluso sesiones breves pueden reducir la ansiedad y el dolor, siempre que se practiquen con regularidad. Relaciones sexuales: también desempeñan un papel relevante en la liberación de endorfinas y dopamina. Según Harvard Health Publishing, la actividad sexual incrementa la producción de hormonas asociadas con el afecto, la confianza y el bienestar emocional, fortaleciendo los vínculos interpersonales. Escuchar música: tiene efectos comprobados sobre el ánimo y la concentración. Investigaciones académicas indican que la música puede aumentar la tolerancia al dolor y mejorar el estado emocional, especialmente cuando se trata de melodías placenteras para quien las escucha. Risa: activa la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, generando motivación y optimismo. Este efecto es mayor cuando se comparte con otras personas, lo que refuerza la conexión social y la resiliencia ante situaciones adversas. Exposición al aire libre y al sol: favorece la producción de beta-endorfinas en la piel, lo que puede generar bienestar de forma casi inmediata. Además, este hábito está vinculado a una mejor calidad de sueño y a un impacto positivo en la salud física y mental.

Recomendaciones adicionales y factores que pueden dificultar la liberación de endorfinas

Adoptar rutinas de autocuidado, como pausas activas y actividades placenteras, fortalece la salud mental y optimiza la liberación de endorfinas a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras prácticas, como tomar duchas de agua fría, cantar canciones favoritas o consumir chocolate oscuro (rico en cacao), también han demostrado potenciar el bienestar emocional al estimular la liberación de endorfinas.

Incluir pequeños momentos placenteros en la rutina diaria puede marcar la diferencia en el equilibrio emocional y favorecer una actitud optimista frente a los desafíos cotidianos.

Sin embargo, ciertos hábitos pueden interferir con la producción natural de estas sustancias. Dormir menos de lo necesario, llevar una alimentación poco saludable, no hidratarse adecuadamente, el uso excesivo del teléfono móvil, la multitarea constante y el consumo de alcohol son factores que pueden reducir la capacidad del organismo para generar endorfinas.

Por ello, los expertos insisten en la importancia de mantener una dieta equilibrada, dormir entre siete y ocho horas por noche y cuidar los niveles de hidratación. La incorporación de rutinas de autocuidado, como pausas activas durante la jornada laboral, momentos de relajación y actividades recreativas, contribuye a optimizar la producción natural de endorfinas y a fortalecer la salud física y mental a largo plazo.