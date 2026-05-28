Francis Holway: “El músculo es clave para la salud en cualquier edad”

En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo, el nutricionista deportivo Francis Holway sostuvo que el principal mensaje sobre salud y alimentación ya está comprobado, pero “no vende” en redes sociales: comer frutas, verduras y alimentos frescos, aunque resulte poco atractivo para el algoritmo.
Durante su paso por el estudio, Holway conversó con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, y profundizó sobre la confusión que generan las tendencias extremas: “Muchos me escriben y me dicen que están confundidos, que no saben a quién creer. Nos tenemos que poner de acuerdo con los mensajes sobre nutrición y salud”.
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La visión de Holway sobre el boom del músculo y la salud
El especialista explicó que el auge actual de la musculación tiene sustento científico, tanto en el deporte como en la salud general. “Hace veinticinco años cambiamos el foco: dejamos de mirar solo la grasa corporal y pusimos la atención en la masa muscular. Hoy la ciencia confirmó que es más importante para la salud y el rendimiento”, señaló Holway, quien trabajó durante doce años como jefe de nutrición deportiva en River Plate y asesoró a comités olímpicos de varios países.
El nutricionista remarcó que la masa muscular es hoy reconocida como uno de los tejidos más valiosos a cualquier edad, incluso en adultos mayores. “Empezaron a hacer estudios en octogenarios y nonagenarios que hacían musculación y podían aumentar su masa muscular y su fuerza. Mejoraban su capacidad para subir una escalera, llevar bolsas del supermercado o alzar a los nietos”, detalló, y enfatizó: “Si tenés ochenta años y empezás a ir al gimnasio, mejorás. Está demostrado”.
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Para Holway, la clave está en la proporción entre entrenamiento y alimentación: “Me parece que es ochenta por ciento el entrenamiento. El ejercicio estimula los sargentos del cuerpo, que son las hormonas y los factores de crecimiento. Los nutrientes (proteínas, hidratos de carbo o) son los soldados. El ejercicio direcciona a dónde van esos soldados”.
Alimentación, saciedad y el rol de los ultraprocesados
En la charla, Holway desmitificó la obsesión por monitorear la glucemia en personas sanas y criticó las modas alimentarias que parten de verdades parciales. “Siempre hay una pizca de verdad y luego una exageración. Por ejemplo, solo el uno por ciento de la población tiene celiaquía o intolerancia al gluten, pero se instaló que todos deben evitarlo”, sostuvo.
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Al analizar las estrategias para alcanzar la saciedad sin caer en excesos, el nutricionista fue contundente: “Lo que se estudió en las sociedades más saludables del mundo es que tenés que lograr la saciedad con alimentos de mucho volumen, fibra y agua: frutas, verduras, algo de carne, lácteos, cereales integrales, legumbres, nueces y semillas. Si le sacás toda el agua y toda la fibra a los alimentos, no lográs esa saciedad y querés más”.
Holway ilustró el impacto de los ultraprocesados con un ejemplo concreto: “Un kilo de papas tiene ochocientas calorías. Si esas papas las hacés fritas y les agregás queso, pasás a cinco mil calorías. Lográs la misma saciedad con ochocientas o con cinco mil calorías. Ese es el problema del exceso de ultraprocesados”.
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El mensaje de salud que no vende en redes y la influencia de las modas
Holway reflexionó sobre la dificultad de transmitir mensajes científicos en plataformas dominadas por la polémica y el marketing. “El mensaje es aburrido y no vende. Tenés que comer frutas, verduras, nueces, semillas, un poco de carne, un poco de pescado, yogur o leche si lo tolerás. Pero lo que vende es la controversia y lo que genera discusión en los algoritmos”, afirmó.
El nutricionista reconoció que muchas veces debe responder consultas sobre tendencias extremas, como el veganismo estricto o la dieta cetogénica en deportes de alto rendimiento. “En fútbol americano, los departamentos de nutrición notan más lesiones con dietas extremas, ya sea veganismo o keto. No son dietas para ese deporte, pueden servir en otros contextos”, explicó.
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Sobre los parámetros de aptitud física, Holway destacó la importancia de pruebas simples como la fuerza prensil y la velocidad al caminar: “Uno de los factores que más se relaciona con la longevidad saludable es la velocidad a la cual caminamos. Tiene que ver con la masa muscular, sobre todo en el tren inferior, muslos y pantorrillas. La pantorrilla es el segundo corazón porque bombea sangre hacia arriba”.
Antes de despedirse, Holway abordó el debate sobre los octógonos negros en productos alimenticios y la posible modificación de la ley: “No miré las estadísticas como para dar una opinión calificada. En México y Chile ayudaron un poco, pero hay incoherencias que se pueden mejorar. Hay que ver el impacto sobre la salud y el consumo”.
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La entrevista completa de Francis Holway
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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet
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• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
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