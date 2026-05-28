Francis Holway: “El músculo es clave para la salud en cualquier edad”

Francis Holway explicó en Infobae a las Nueve que la masa muscular es fundamental para la salud en todas las etapas de la vida

En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo, el nutricionista deportivo Francis Holway sostuvo que el principal mensaje sobre salud y alimentación ya está comprobado, pero “no vende” en redes sociales: comer frutas, verduras y alimentos frescos, aunque resulte poco atractivo para el algoritmo.

Durante su paso por el estudio, Holway conversó con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, y profundizó sobre la confusión que generan las tendencias extremas: “Muchos me escriben y me dicen que están confundidos, que no saben a quién creer. Nos tenemos que poner de acuerdo con los mensajes sobre nutrición y salud”.

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La visión de Holway sobre el boom del músculo y la salud

Holway afirmó que el entrenamiento tiene un papel central en el desarrollo muscular y que la alimentación debe acompañar con alimentos frescos y variados

El especialista explicó que el auge actual de la musculación tiene sustento científico, tanto en el deporte como en la salud general. “Hace veinticinco años cambiamos el foco: dejamos de mirar solo la grasa corporal y pusimos la atención en la masa muscular. Hoy la ciencia confirmó que es más importante para la salud y el rendimiento”, señaló Holway, quien trabajó durante doce años como jefe de nutrición deportiva en River Plate y asesoró a comités olímpicos de varios países.

El nutricionista remarcó que la masa muscular es hoy reconocida como uno de los tejidos más valiosos a cualquier edad, incluso en adultos mayores. “Empezaron a hacer estudios en octogenarios y nonagenarios que hacían musculación y podían aumentar su masa muscular y su fuerza. Mejoraban su capacidad para subir una escalera, llevar bolsas del supermercado o alzar a los nietos”, detalló, y enfatizó: “Si tenés ochenta años y empezás a ir al gimnasio, mejorás. Está demostrado”.

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Para Holway, la clave está en la proporción entre entrenamiento y alimentación: “Me parece que es ochenta por ciento el entrenamiento. El ejercicio estimula los sargentos del cuerpo, que son las hormonas y los factores de crecimiento. Los nutrientes (proteínas, hidratos de carbo o) son los soldados. El ejercicio direcciona a dónde van esos soldados”.

Alimentación, saciedad y el rol de los ultraprocesados

En su análisis, Holway señaló que la saciedad se logra mejor con alimentos de alto volumen, fibra y agua, y cuestionó el consumo elevado de ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la charla, Holway desmitificó la obsesión por monitorear la glucemia en personas sanas y criticó las modas alimentarias que parten de verdades parciales. “Siempre hay una pizca de verdad y luego una exageración. Por ejemplo, solo el uno por ciento de la población tiene celiaquía o intolerancia al gluten, pero se instaló que todos deben evitarlo”, sostuvo.

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Al analizar las estrategias para alcanzar la saciedad sin caer en excesos, el nutricionista fue contundente: “Lo que se estudió en las sociedades más saludables del mundo es que tenés que lograr la saciedad con alimentos de mucho volumen, fibra y agua: frutas, verduras, algo de carne, lácteos, cereales integrales, legumbres, nueces y semillas. Si le sacás toda el agua y toda la fibra a los alimentos, no lográs esa saciedad y querés más”.

Holway ilustró el impacto de los ultraprocesados con un ejemplo concreto: “Un kilo de papas tiene ochocientas calorías. Si esas papas las hacés fritas y les agregás queso, pasás a cinco mil calorías. Lográs la misma saciedad con ochocientas o con cinco mil calorías. Ese es el problema del exceso de ultraprocesados”.

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El mensaje de salud que no vende en redes y la influencia de las modas

El nutricionista desmintió mitos sobre alimentación y ejercicio y subrayó que el mensaje científico sobre dieta saludable no suele prosperar en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holway reflexionó sobre la dificultad de transmitir mensajes científicos en plataformas dominadas por la polémica y el marketing. “El mensaje es aburrido y no vende. Tenés que comer frutas, verduras, nueces, semillas, un poco de carne, un poco de pescado, yogur o leche si lo tolerás. Pero lo que vende es la controversia y lo que genera discusión en los algoritmos”, afirmó.

El nutricionista reconoció que muchas veces debe responder consultas sobre tendencias extremas, como el veganismo estricto o la dieta cetogénica en deportes de alto rendimiento. “En fútbol americano, los departamentos de nutrición notan más lesiones con dietas extremas, ya sea veganismo o keto. No son dietas para ese deporte, pueden servir en otros contextos”, explicó.

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Sobre los parámetros de aptitud física, Holway destacó la importancia de pruebas simples como la fuerza prensil y la velocidad al caminar: “Uno de los factores que más se relaciona con la longevidad saludable es la velocidad a la cual caminamos. Tiene que ver con la masa muscular, sobre todo en el tren inferior, muslos y pantorrillas. La pantorrilla es el segundo corazón porque bombea sangre hacia arriba”.

Antes de despedirse, Holway abordó el debate sobre los octógonos negros en productos alimenticios y la posible modificación de la ley: “No miré las estadísticas como para dar una opinión calificada. En México y Chile ayudaron un poco, pero hay incoherencias que se pueden mejorar. Hay que ver el impacto sobre la salud y el consumo”.

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La entrevista completa de Francis Holway

El reconocido nutricionista deportivo Francis Holway, quien trabajó con leyendas como Messi y Maradona, visita Infobae a las Nueve para desmentir los mitos populares sobre alimentación y entrenamiento. Explica por qué los consejos simples son los más efectivos y cómo la masa muscular es el verdadero indicador de salud

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

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• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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