Salud

Proteína en polvo bajo la lupa: cómo puede influir en la aparición de granos en la piel, según especialistas

Estudios científicos analizan de qué manera estos suplementos pueden favorecer imperfecciones cutáneas. Especialistas explican cuándo ocurre y cómo reducir el riesgo

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Las consultas dermatológicas por proteína
Las consultas dermatológicas por proteína de suero de leche aumentaron debido a la preocupación por su vínculo con el acné (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de proteína de suero de leche ha experimentado un crecimiento sostenido entre jóvenes y adultos que buscan potenciar su rendimiento físico, pero este auge ha reavivado las dudas sobre sus efectos en la piel. Mientras cada vez más personas incorporan suplementos proteicos a su dieta diaria, surgen nuevas investigaciones acerca de su posible vínculo con la aparición de acné, un fenómeno que motiva consultas frecuentes tanto entre consumidores como en consultorios dermatológicos, según el portal de salud Healthline.

Las investigaciones han identificado una posible asociación entre el consumo de proteína de suero de leche y el aumento de brotes de granos. Según Healthline, quienes tienen piel propensa al acné o sensibilidad a los lácteos podrían ser más vulnerables, pero la respuesta varía entre personas.

El uso de proteína en polvo, sobre todo de origen lácteo, se ha incrementado en los últimos años, lo que ha motivado más consultas dermatológicas sobre sus efectos en la piel.

Evidencia científica sobre proteína de suero y acné

Diversos estudios han identificado mecanismos potenciales que relacionan la proteína de suero de leche con alteraciones cutáneas. Algunas investigaciones señalan que su consumo puede modificar los niveles de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), lo que influye en la producción de sebo y en la inflamación de la piel.

Por ejemplo, un estudio doble ciego y aleatorizado realizado en hombres con lesiones leves o moderadas no encontró diferencias significativas en la aparición de brotes entre quienes consumieron proteína de suero de leche y quienes usaron otros suplementos, reforzando la falta de consenso sobre una relación directa entre este producto y los desequilibrios cutáneos.

Algunas investigaciones asocian la proteína
Algunas investigaciones asocian la proteína de suero con cambios hormonales que favorecen la inflamación y la producción de sebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, una revisión publicada en Cureus señaló que el consumo de proteína de suero podría asociarse a un mayor riesgo de desarrollar brotes, especialmente en personas jóvenes y en quienes presentan antecedentes de piel acneica, aunque subraya que la evidencia disponible no confirma una relación causal definitiva.

Los especialistas destacan que el aumento de IGF-1 en sangre puede favorecer la producción de sebo y células epidérmicas, lo que propicia la obstrucción de los poros y la proliferación bacteriana, factores clave en el desequilibrio de la piel.

Factores de vulnerabilidad a los brotes vinculados a la proteína en polvo

No todas las personas que incorporan proteína de suero de leche a su dieta experimentan cambios cutáneos. El riesgo parece incrementarse en quienes presentan antecedentes de piel grasa, tendencia a la aparición de granos, sensibilidad documentada a los lácteos o brotes hormonales. Según Healthline, la reacción depende en gran medida de la predisposición genética y de la capacidad de la piel para responder a los cambios hormonales.

Las personas con historial familiar de alteraciones dermatológicas o con piel propensa a los granos deberían observar si se presentan brotes tras iniciar la suplementación. La sensibilidad a los lácteos puede provocar inflamación y síntomas similares a los que generan los desequilibrios hormonales.

Personas con predisposición genética, piel
Personas con predisposición genética, piel grasa o brotes hormonales presentan mayor vulnerabilidad a alteraciones cutáneas tras consumir proteína de suero (Freepik)

Además, algunos suplementos no certificados pueden contener esteroides anabólicos o metales pesados como plomo o mercurio, contaminantes que aumentan la inflamación y el riesgo de complicaciones cutáneas. Estos factores representan un riesgo adicional en personas sensibles a los cambios hormonales o con predisposición a reacciones en la piel.

Otros desencadenantes y el papel de la dieta

El desarrollo de problemas cutáneos responde a múltiples factores, como la genética, ciertos medicamentos, cambios hormonales y el estrés. El uso de cosméticos con aceites, la contaminación y la falta de sueño también pueden favorecer la aparición de lesiones.

Una revisión citada por Healthline halló que quienes consumen leche presentan un 16% más de probabilidad de manifestaciones cutáneas, porcentaje que sube al 24% con leche desnatada. Estos datos sugieren una posible asociación, aunque no prueban causalidad. Los especialistas recomiendan observar el estado de la piel al modificar la dieta.

Elegir proteínas vegetales, colágeno o
Elegir proteínas vegetales, colágeno o fuentes naturales como carnes magras ayuda a evitar problemas cutáneos y mantener una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes suplementan con proteína de suero de leche deben elegir productos certificados y libres de contaminantes. Los expertos citados porHealthline aconsejan evitar aditivos y respetar la dosis recomendada.

Para reducir el riesgo de brotes, se pueden considerar proteínas vegetales o polvo de colágeno, opciones que suelen tener menor impacto hormonal y mejor tolerancia en personas sensibles a los lácteos.

También es posible incorporar fuentes naturales como carnes magras, huevos, pescados, semillas y legumbres. Mantener alternativas adecuadas y una rutina de cuidado facial ayuda a obtener los beneficios nutricionales sin comprometer la salud cutánea.

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