Cuáles son las diferencias claves entre aislado y concentrado de proteína de suero

Entre quienes buscan mejorar su alimentación o potenciar su entrenamiento, la proteína de suero se ha convertido en un aliado indispensable. Sin embargo, al momento de elegir, surge una pregunta clave: ¿aislado o concentrado? Ambos suplementos prometen beneficios, pero presentan características que los hacen más o menos adecuados según las necesidades individuales.

Conocer las diferencias puede marcar la diferencia entre alcanzar los objetivos físicos o quedarse a mitad de camino. Un análisis reciente de The Independent y la opinión de especialistas ayudan a despejar el panorama.

La proteína de suero, suplemento muy utilizado, se obtiene del suero de la leche, subproducto generado durante la elaboración del queso. El ingrediente pasa por distintos niveles de procesamiento, lo que determina el tipo de suplemento: el concentrado de proteína de suero resulta de un filtrado menor, mientras que el aislado de proteína de suero requiere un tratamiento más exhaustivo que aumenta su pureza.

¿Cómo se procesan y en qué se diferencian el aislado y el concentrado de proteína de suero?

Javier González, catedrático de nutrición y metabolismo en la Universidad de Bath, explicó a The Independent que el proceso adicional al que se somete el aislado de proteína incrementa su pureza: “El aislado de proteína de suero es aproximadamente 90% proteína y el concentrado de proteína de suero, cerca de 80%”. Así, el concentrado presenta un contenido algo mayor de grasas y carbohidratos por porción, mientras que el aislado ofrece un perfil nutricional más limpio.

Una porción de 30 gramos de concentrado aporta 22 gramos de proteína, 2,7 gramos de carbohidratos, 1,8 gramos de grasa y 114 calorías. Una porción equivalente de aislado contiene 25 gramos de proteína, 1,3 gramos de carbohidratos, cero grasas y 108 calorías, según datos difundidos por la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte y Nutrición (ISSN).

Ventajas según necesidades y recomendaciones de expertos

El aislado de proteína representa una opción relevante para personas con intolerancia a la lactosa, ya que su procesamiento elimina gran parte de este componente, lo que lo vuelve adecuado para quienes presentan sensibilidad a los lácteos.

Por su parte, el concentrado resulta atractivo para quienes desean ganar masa muscular y buscan una alternativa asequible, ya que aporta una cantidad elevada de proteína por un importe menor, aunque conviene considerar la diferencia calórica.

Especialistas consultados por The Independent y por la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte y Nutrición (ISSN) insisten en que la proteína en polvo funciona como complemento, no como sustituto de alimentos en la dieta.

Javier González indicó que la ingesta diaria recomendada de proteína es de 0,75 gramos por kilogramo de peso corporal. Algunos grupos, como deportistas o adultos mayores, pueden requerir cantidades mayores, hasta 1,2 o incluso 1,8 gramos por kilogramo al día. Para la mayor parte de la población, una alimentación equilibrada cubre los requerimientos proteicos, por lo que la suplementación solo resulta útil si existe una carencia comprobada o demandas físicas elevadas.

Opciones disponibles en el mercado británico

Entre los aislados, aparecen productos de sabor ligero y textura transparente, que ofrecen 20 gramos de proteína por porción y apenas 85 calorías, aunque requieren mayor agitación para una mezcla suave. En el caso de los concentrados, se destaca por su variedad de sabores, facilidad de disolución y precio competitivo, ideal para quienes buscan optimizar resultados ajustando el presupuesto.

Ambos tipos, aislado y concentrado de proteína de suero, pueden incorporarse a la dieta habitual siempre que se alcance la cuota diaria recomendada. La diferencia principal es que el concentrado suma algunas calorías adicionales frente al aislado, por lo que la elección adecuada dependerá de los objetivos individuales y las necesidades de cada persona.