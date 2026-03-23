Salud

¿Demasiado cansado para dormir? Por qué el agotamiento extremo puede no permitir el descanso

Especialistas recomiendan identificar desencadenantes emocionales y adaptar rutinas diarias para mejorar el bienestar cuando el sueño se ve interrumpido

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La fatiga extrema y el
La fatiga extrema y el insomnio afectan a millones de personas, combinando agotamiento físico con una mente incapaz de desconectarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse cansado sin poder dormir afecta a millones de personas en todo el mundo, según datos de la Cleveland Clinic y el especialista en medicina del sueño Samuel Gurevich. El fenómeno implica que, pese al agotamiento físico, la mente permanece activa y dificulta el inicio o la continuidad del sueño.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, el cansancio extremo con dificultad para dormir suele estar relacionado con una combinación de estrés, hábitos inadecuados —como el consumo nocturno de cafeína— y enfermedades subyacentes. Estos factores pueden alterar los ciclos naturales del sueño. Identificar la causa y modificar rutinas contribuye a mejorar el descanso; si el problema persiste, se recomienda la consulta médica.

El patrón se presenta principalmente durante periodos de alta presión. Según Cleveland Clinic, la persona puede estar exhausta tanto física como mentalmente, pero permanece despierta y su cerebro continúa activo. “Puedes estar completamente agotado física y mentalmente, pero tus ojos están bien abiertos y tu cerebro sigue funcionando”, explica Gurevich. Esta desconexión entre cuerpo y mente favorece el insomnio, una condición en la que los pensamientos recurrentes impiden dormir aun cuando el cuerpo lo necesita.

Manifestaciones y señales del cansancio excesivo

Una de las señales más frecuentes es la activación mental al acostarse, con pensamientos sobre eventos pasados o futuros que dificultan la desconexión. Cleveland Clinic advierte que el sueño puede tornarse superficial y fragmentado, impidiendo un descanso reparador. Es habitual despertarse a mitad de la noche y encontrar dificultades para volver a dormir.

Pensamientos recurrentes y activación mental
Pensamientos recurrentes y activación mental al acostarse son señales frecuentes del insomnio por cansancio extremo, dificultando un descanso reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar distracciones —como el teléfono móvil o la televisión—, sumado a irritabilidad, problemas de concentración, dolores físicos y confusión mental, son indicios de privación de sueño. Este ciclo perpetúa la fatiga y perjudica el bienestar general.

Este fenómeno se explica por la respuesta de alerta, una activación interna que mantiene al cerebro en estado de vigilancia incluso en ambientes tranquilos. Según el portal médico estadounidense Cleveland Clinic, en ausencia de estímulos externos, la mente tiende a centrarse en preocupaciones o tareas pendientes. Gurevich lo sintetiza: “No hay mejor momento para resolver los problemas del mundo que en plena noche”.

El estrés y la ansiedad intensifican esta respuesta, dificultando el sueño y aumentando la preocupación por no poder dormir, lo que agrava la situación. La ingesta de cafeína o chocolate cerca de la hora de acostarse también puede influir negativamente.

Además, condiciones como los trastornos del sueño, alteraciones del estado de ánimo, problemas tiroides y anemia pueden estar asociadas a la coexistencia de cansancio extremo e insomnio.

Estrategias para mejorar el descanso

Gurevich señala que “dormir es un proceso pasivo; no se puede forzar”. Cleveland Clinic recomienda promover el sueño con ambientes frescos, oscuros y silenciosos. Asimismo, mantener el teléfono y el reloj fuera de la vista ayuda a reducir la ansiedad si el sueño se retrasa.

Evitar el consumo de cafeína y alcohol en las horas previas es fundamental, ya que ambos pueden alterar la calidad del sueño. Implementar rutinas relajantes, como leer o practicar meditación entre 15 y 20 minutos antes de dormir, contribuye a preparar el cerebro para el descanso.

En tanto, la actividad física durante el día favorece la calidad del sueño, pero debe finalizarse varias horas antes de acostarse para permitir que los niveles de adrenalina se normalicen.

Desarrollar rutinas relajantes antes de
Desarrollar rutinas relajantes antes de dormir, como la lectura o la meditación, ayuda a preparar el cerebro para el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se produce un despertar nocturno, se aconseja no recurrir a dispositivos electrónicos y optar por actividades poco estimulantes, como releer un libro conocido. Ejercicios mentales simples, como contar números hacia atrás, pueden ayudar a desviar la atención de las preocupaciones. Para el insomnio crónico, la terapia cognitivo-conductual es una alternativa eficaz y sostenible, más allá del uso de medicamentos.

Cuándo consultar a un especialista

Cuando el insomnio se prolonga y el cansancio interfiere con la vida diaria, Cleveland Clinic recomienda acudir a un profesional de la salud. Un especialista puede identificar enfermedades subyacentes que comprometan el descanso.

El asesoramiento médico permite identificar
El asesoramiento médico permite identificar interacciones o efectos secundarios de medicamentos para dormir y definir estrategias seguras para mejorar la calidad del sueño

Muchas personas recurren a medicamentos o suplementos de venta libre para dormir. Gurevich advierte: “La mayoría de los medicamentos para dormir pueden ayudar inicialmente, pero a menudo no son efectivos a largo plazo”. El desarrollo de tolerancia, junto a posibles efectos secundarios o interacciones, respalda la necesidad de consultar previamente con un profesional.

El asesoramiento médico permite analizar las causas y determinar estrategias seguras para restaurar un ciclo saludable de sueño y mejorar la calidad de vida.

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