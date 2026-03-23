Salud

Cuáles son los alimentos avalados por expertos que permiten potenciar la memoria

Recomendaciones de Mayo Clinic y de profesionales destacados destacan el rol de una dieta variada, rica en antioxidantes, grasas saludables y nutrientes esenciales, para preservar la agudeza mental y retrasar el envejecimiento cerebral

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Una alimentación equilibrada rica en
Una alimentación equilibrada rica en omega-3 y antioxidantes es clave para preservar la memoria y la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación equilibrada cumple un papel esencial en la salud cerebral y la memoria. Las recomendaciones de Mayo Clinic y de la nutricionista Lizzie Bertrand, egresada de Iowa State University, señalan que la selección adecuada de alimentos, junto a hábitos de vida saludables, es determinante para prevenir el deterioro cognitivo y mantener la calidad de vida en todas las etapas.

Diversos estudios de Mayo Clinic y de Bertrand recomiendan incrementar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y pescados ricos en omega-3 en la dieta diaria. La inclusión de estos alimentos, junto con grasas saludables y la reducción de grasas saturadas y trans, puede ayudar a proteger la memoria. Las fuentes consultadas subrayan también la importancia de controlar el colesterol y la glucosa, realizar actividad física diaria y evitar el tabaco para preservar las funciones cognitivas a largo plazo.

Según Mayo Clinic, consumir alimentos de origen vegetal y priorizar las grasas saludables, especialmente las monoinsaturadas frente a las saturadas, es fundamental para potenciar la memoria y la salud cerebral. Bertrand destaca que una dieta variada, sumada a la incorporación diaria de conductas protectoras, favorece el bienestar cognitivo.

Frutas, vegetales y grasas saludables para el cerebro

Los frutos rojos y los frutos secos sobresalen por su elevado contenido de antioxidantes, que contribuyen a proteger el cerebro del envejecimiento. Los arándanos son especialmente recomendados por su aporte de antocianinas y flavonoides, compuestos asociados a mejoras en la función cerebral.

Los frutos rojos y secos
Los frutos rojos y secos destacan por su alto contenido de antioxidantes, esenciales para combatir el envejecimiento cerebral y mejorar la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las frutas, las uvas —en particular las rojas— contienen polifenoles y resveratrol, antioxidantes favorables para la memoria. La sandía, rica en licopeno y agua, contribuye a la hidratación cerebral y puede ayudar a prevenir la fatiga mental, ya que incluso leves estados de deshidratación afectan el rendimiento cognitivo.

El aguacate aporta grasas monoinsaturadas, que benefician la circulación sanguínea cuando reemplazan a las grasas saturadas. Entre los vegetales, la remolacha destaca por su aporte de nitratos, que facilita la llegada de sangre oxigenada al cerebro.

Las hojas verdes oscuras, como espinacas y acelgas, son fuentes de vitamina C y folato, nutrientes que contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la circulación, lo que ayuda a conservar la memoria.

Cereales integrales y legumbres: aliados de la memoria

Mayo Clinic y Bertrand aconsejan consumir cereales integrales como la espelta, el trigo sarraceno, la avena y el cuscús integral, junto con legumbres como lentejas, garbanzos y alubias, por su aporte de carbohidratos complejos.

El consumo de pescados con
El consumo de pescados con omega-3, como salmón y sardinas, favorece la memoria y la salud cardiovascular, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El cerebro y las neuronas obtienen energía a partir de la glucosa derivada de los hidratos de carbono”, explica Bertrand. Los cereales integrales y las legumbres proporcionan fibra y folato, nutrientes que favorecen la salud cerebral al combatir la inflamación y mejorar el flujo sanguíneo.

El consumo regular de pescados ricos en ácidos grasos omega-3 es esencial para el cerebro, según Mayo Clinic. Incluir salmón, trucha, caballa, arenque y sardinas una o dos veces por semana puede favorecer la memoria y la salud cardiovascular.

Mariscos y crustáceos como mejillones, almejas y ostras son fuentes valiosas de vitamina B12 y hierro, imprescindibles para evitar trastornos de memoria. Asimismo, frutos secos como nueces y almendras no solo aportan omega-3, sino que ayudan a controlar la presión arterial y reducir los triglicéridos.

El aceite de oliva extra virgen, característico de la dieta mediterránea, proporciona grasas monoinsaturadas que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol y ofrecen antioxidantes protectores para la función cerebral.

Especias, semillas y hábitos que influyen en la memoria

Semillas, especias como el azafrán
Semillas, especias como el azafrán y hierbas aromáticas pueden potenciar la función cerebral y proteger contra trastornos de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de cacao concentran flavonoides, compuestos que resguardan las arterias y contribuyen a prevenir la formación de coágulos. Además, el cacao contiene arginina, que se relaciona con una mejor irrigación cerebral.

El romero puede favorecer el flujo sanguíneo cerebral, mientras que la menta, gracias a sus propiedades aromáticas, ayuda a conservar la información. Las semillas de sésamo son ricas en tirosina, zinc y magnesio, nutrientes involucrados en la producción de dopamina, esencial para la memoria y el estado de alerta.

El azafrán ha mostrado efectos positivos en casos leves o moderados de Alzheimer, según Mayo Clinic. Más allá de la alimentación, la institución médica insiste en vigilar los factores de riesgo vascular y en mantener rutinas saludables, como la práctica diaria de ejercicio y la eliminación de grasas trans y saturadas, para optimizar el funcionamiento cerebral.

El cuidado de la memoria y la salud cognitiva exige un enfoque integral que combine una dieta equilibrada y la adopción constante de hábitos que ayuden a preservar las capacidades cerebrales a lo largo del tiempo.

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