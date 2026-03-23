9 frutas que los especialistas recomiendan para combatir la inflamación y proteger tu salud

Las dietistas destacan nueve frutas como principales aliadas para combatir la inflamación crónica según estudios internacionales y la OMS (Imagen ilustrativa Infobae)

La inflamación crónica representa un problema de salud a escala global, vinculada con enfermedades cardíacas, cáncer y deterioro cognitivo. Según el portal estadounidense TODAY y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alimentación desempeña un papel clave, y diversas frutas pueden ofrecer beneficios comparables a ciertos fármacos antiinflamatorios.

De acuerdo con TODAY y con recomendaciones publicadas por la Harvard T.H. Chan School of Public Health, especialistas y estudios internacionales sugieren priorizar el consumo de nueve frutas con efectos antiinflamatorios.

Estas frutas contienen antioxidantes, polifenoles, flavonoides y fibra, compuestos que contribuyen a disminuir la inflamación y a prevenir enfermedades crónicas. Los expertos enfatizan la importancia de consumir las frutas enteras, variadas en color y de manera frecuente, para maximizar su efecto protector.

Cómo actúa la dieta y el consumo de frutas en la inflamación

El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y grasas saturadas favorece la inflamación, mientras que una dieta rica en productos vegetales resulta eficaz para combatirla, según el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos (NIH).

Un nivel moderado de inflamación es parte de las defensas naturales del organismo, pero su exceso daña los tejidos y eleva el riesgo de enfermedades graves, una postura respaldada por la Academy of Nutrition and Dietetics.

El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos alerta sobre la relación entre alimentos ultraprocesados y el aumento de la inflamación (Freepik)

Las frutas constituyen una de las fuentes más completas de nutrientes antiinflamatorios, de acuerdo con la European Food Safety Authority (EFSA). Una dieta abundante en vegetales no solo protege frente a enfermedades, sino que también favorece la recuperación tras el ejercicio físico, tal como indica la Harvard Medical School.

Las frutas suministran compuestos esenciales que combaten la inflamación y el estrés oxidativo, como la vitamina C, polifenoles, flavonoides y fibra.

Según el portal de ciencias médicas MedlinePlus, el consumo regular de fibra promueve un microbioma intestinal saludable, lo que se asocia con menores niveles de inflamación a largo plazo.

Las nueve frutas recomendadas para reducir la inflamación

Según TODAY, la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la American Institute for Cancer Research y otras instituciones internacionales, las nueve frutas antiinflamatorias recomendadas son:

Frutos rojos (como arándanos, fresas, moras y frambuesas): destacan por su capacidad para reducir el riesgo de cáncer y enfermedades neurodegenerativas, según la revista médica The Lancet Neurology. Cerezas: aportan antioxidantes y pueden aliviar el dolor muscular tras el ejercicio, con efectos comparables al ibuprofeno en el caso de las cerezas ácidas, según la Arthritis Foundation. Uvas (especialmente rojas): contienen resveratrol, polifenol cardioprotector y antiinflamatorio, según la Mayo Clinic y la American Heart Association. Manzanas: fuente de polifenoles, fibra y vitamina C; su consumo se asocia con menor riesgo de cáncer, según Advances in Nutrition. Granada: rica en flavonoides, ayuda a prevenir cánceres como el de piel, próstata y colon, según la American Cancer Society. Sandía: aporta licopeno, antioxidante que contribuye a la reducción de la presión arterial y la prevención de algunos cánceres, según la Harvard Medical School. Naranja (y otros cítricos como pomelo): reconocidos por su vitamina C y hesperidina, antioxidante que favorece la salud cardiovascular, ósea e inmunológica, según la European Food Safety Authority. Melocotones: contienen betacriptoxantina y zeaxantina, carotenoides con potente acción antioxidante, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Piña: fuente de bromelina, enzima con efectos antiinflamatorios avalados por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) y la Arthritis Foundation.

Una dieta rica en productos vegetales ayuda a combatir la inflamación y reduce el riesgo de enfermedades graves, respaldan expertos en nutrición

Consejos de especialistas para incorporar frutas antiinflamatorias

Los expertos de TODAY y la Harvard T.H. Chan School of Public Health recomiendan consumir la fruta entera en lugar de jugos, ya que así se conserva la fibra y se incrementa la sensación de saciedad. “Comer fruta entera suele ser mejor que hacer jugos porque aporta fibra y tiende a ser más saciante”, afirma Rizzo.

En ese sentido, se aconseja incorporar semanalmente diversas frutas de colores intensos para asegurar la ingesta de diferentes antioxidantes y fitonutrientes.

Especialistas recomiendan consumir fruta entera y variada de manera constante para asegurar una dieta antiinflamatoria eficaz y preventiva (Freepik)

Los beneficios antiinflamatorios no son inmediatos; los especialistas recomiendan mantener una rutina constante para que los biomarcadores inflamatorios disminuyan de manera eficaz.

Incluir estas frutas de forma regular en la dieta contribuye a reducir la inflamación y los riesgos asociados a largo plazo, aunque los cambios no sean instantáneos. Según TODAY y la Organización Mundial de la Salud, este enfoque gradual es fundamental para la prevención y el bienestar sostenido.